Заключенный попрощался с девушкой и сбежал из-под носа полицейских в Таразе

Беглеца зовут Иван Зозуля, ему 26 лет. Его задержали сегодня, спустя 4 дня после побега. Причину своего поступка он не объяснил, но зато извинился на камеру. Впрочем, объяснения и не нужны, если учесть, что Ивана должны были этапировать в колонию после нарушения порядка условно-досрочного освобождения. Еще в 2012 году Зозулю отправили в колонию на 10 лет за незаконное хранение оружия и сбыт наркотиков. В общем, обратно в тюрьму возвращаться он точно не намеревался.