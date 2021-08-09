Заключенный попрощался с девушкой и сбежал из-под носа полицейских в Таразе

Ловкий преступник перемахнул через забор и скрылся на 4 дня, которые теперь обменяет на 3 года колонии.
В казахстанском Таразе преступник перед этапированием совершил дерзкий побег из Департамента уголовно-исполнительной системы, ловко перепрыгнув через высокий забор учреждения. Он усыпил бдительность конвоя трогательным прощанием с девушкой, заставив отвернуться во время поцелуя, а когда деликатные стражи порядка открыли глаза, беглец уже карабкался по стене.
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Беглеца зовут Иван Зозуля, ему 26 лет. Его задержали сегодня, спустя 4 дня после побега. Причину своего поступка он не объяснил, но зато извинился на камеру. Впрочем, объяснения и не нужны, если учесть, что Ивана должны были этапировать в колонию после нарушения порядка условно-досрочного освобождения. Еще в 2012 году Зозулю отправили в колонию на 10 лет за незаконное хранение оружия и сбыт наркотиков. В общем, обратно в тюрьму возвращаться он точно не намеревался.
Хотя за годы проведенные в колонии он явно подтянул физическую форму и в совершенстве выучил казахский язык. Кто сказал, что тюрьма учит только плохому?
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Теперь неудавшемуся беглецу светит бонус в виде трех лет колонии за побег из-под стражи (ст. 426 УК РК). Некоторые местные жители иронично выразили сожаление, о том, что "такой спортсмен пропадает"... Его бы прыть, да на Олимпиаду.
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Ест такой рассказ древне-турецкий:
Однажды 1 всадник возвращается из дальнего путешествия, по дороге он встречает одного человека. Богатый всадник, не зная что перед ним преступник, в причале делится с ним своей едой и водой, быстро сближается с ним, но преступник улучив момент быстро оседлает его коня и скачет от него.
Всадник просит приостановливаться, вор остановился и всадник (уже бывший) говорит вору.
-Бери лошадь, я дарю его и те деньги что под седлом, их тоже дарю, но только никому не рассказывай, как ты украл коня.
-Почему?
-Потому что, люди услышав твой рассказ больше не будут верит другим и не поделятся с чужими своим хлебом
Вот и все: