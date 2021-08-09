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Заключенный попрощался с девушкой и сбежал из-под носа полицейских в Таразе

Заключенный попрощался с девушкой и сбежал из-под носа полицейских в Таразе (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 августа 2021 15:18
Сообщество : Криминал
Метки: Тараз   видео   казахстан   побег   полиция   тюрьма   
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Ловкий преступник перемахнул через забор и скрылся на 4 дня, которые теперь обменяет на 3 года колонии.

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Метки: Тараз   видео   казахстан   побег   полиция   тюрьма   
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Дмитрий Час назад
Я думал они все за ним по шесту полезут, не догадаются объехать или оббежать.))))) А нет! Догадались....Но правда не все.
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Mirza Huseyinov 38 минут назад
А за то что он испортил и не того плохое доверие госслужающих к преступникам вдобавок еще 3 года хочу.
Ест такой рассказ древне-турецкий:
Однажды 1 всадник возвращается из дальнего путешествия, по дороге он встречает одного человека. Богатый всадник, не зная что перед ним преступник, в причале делится с ним своей едой и водой, быстро сближается с ним, но преступник улучив момент быстро оседлает его коня и скачет от него.
Всадник просит приостановливаться, вор остановился и всадник (уже бывший) говорит вору.
-Бери лошадь, я дарю его и те деньги что под седлом, их тоже дарю, но только никому не рассказывай, как ты украл коня.
-Почему?
-Потому что, люди услышав твой рассказ больше не будут верит другим и не поделятся с чужими своим хлебом
Вот и все:
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