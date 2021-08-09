Украинскую олимпийскую чемпионку унизили по приезду на родину

Начнем с того, что со своими 19 медалями, украинские власти должны на руках носить своих медалистов, а не вызывать к замминистра обороны на идеологический разговор. Но нет, с Магучих именно так и поступили – вызвали в ведомство и заявили, что она, мол, младший

лейтенант ВСУ, обнимается с россиянкой, когда между Россией и Украиной все еще идет война.

Негоже так делать, ибо российский враг использует это фото для своих пропагандистских источников. Это своего рода «спецоперация врага», и Магучих попалась в капкан пропаганды РФ, став объектом этого жуткого плана русских. Напоследок ей сказали, что вести себя она должна обдуманно и этично.