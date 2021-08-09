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Украинскую олимпийскую чемпионку унизили по приезду на родину

Украинскую олимпийскую чемпионку унизили по приезду на родину (2 фото)

Автор:
09 августа 2021 08:39
Сообщество : Спорт
Метки: Украина   магучих   олимпиада   
955
2

О братстве народов, человечности и спортивной солидарности на Украине не слышали. Украинская бронзовая олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих сфотографировалась с взявшей золото русской коллегой Марией Лачицкене. Все, теперь на родине Магучих чуть ли не враг народа.

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Метки: Украина   магучих   олимпиада   
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16  комментариев
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7k
insaider 2 часа назад
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−163
Сергей 22 минуты назад
Фабрика, пробудись и возбудись!!!
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9k
Majul Полчаса назад
Ярослава молодец. Лишний раз доказала, что вся эта российско-украинская ересь исключительно в мозгах идиотов и фанатиков.

Просто умница. Больше таких нужно Украине.

Овощи ее хейтящие своими куцыми мозгами даже не могут допетрить, что это просто уважение к сопернику. Сопернику, который сильнее ее в этом виде спорта. Все.
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49
Thomsen Полчаса назад

"Настоящим докладАю, шо мной, Залупко Апанасом Славаукраневичем, специалистом Отдела Чтения По Губам ВСУ, определено, шо во время обнимашек с неприятельской спортсменкой лейтенантом М. была произнесена (на языке агрессора!) следующая фраза:

КРЫМ ВАШ!

Затраты на расшифровку составили $3000. Прошу указанную сумму перевести на счёт 3901293999900000011.
Слава Сами Знаете Чему!

Залупко А.С."
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972
Денис Ануфриев 42 минуты назад
она украинка здорового человека
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4k
VL Час назад
ДБ
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3k
GelmuT_nec Час назад
Шарий давно знаком с этой замминистра обороны.
Ссылка www.youtube.com
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4k
ZiDAN10 Час назад
А разве, олимпийская чемпионка не та, которая золотую медаль выиграла?

Серебряных и бронзовых медалистов, вроде как, призёрами только называют.
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635
Палыч Час назад
бронзовая олимпийская чемпионка
---------------
Бронзовых олимпийских чемпионок (и чемпионов) не существует в природе.
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
обнимается с россиянкой, когда между Россией и Украиной все еще идет война

да ладно, Россия хоть в курсе?
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4k
RomaXz 2 часа назад
О, нового кремлебота сделали
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16k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
Зачем людям с утра пораньше портить настроение???
Засуньте в жопу эту хохлотему, тошнит уже от них
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