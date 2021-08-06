"Фу, у них жир и целлюлит!": тела олимпийских спортсменов, которые далеки от идеалов

Зрители привыкли, что тела спортсменов должны быть идеальными. Однако олимпийцы бывают в разной форме. Внешний вид не всегда является показателем силы и выносливости, необходимых для достижения победных результатов на соревнованиях. Мы собрали фигуры спортсменов, выступавших в разное время на Олимпиадах, при виде которых пользователи ехидно восклицают: "Да у меня тело олимпийца!".
1. Весь мир следит за событиями на Олимпиаде в Токио. Недавно Шон Дингилиус-Уоллес — пловец из Палау — стал настоящей звездой соцсетей. Внимание привлекла фигура спортсмена. Он менее подтянут, чем атлет справа от него. Пользователи остались в недоуме
2. Фигура спортсмена-трансгендера из Новой Зеландии — Лорел Хаббард — тоже стала поводом для шуток в соцсетях
3. Но не только в этом году люди осуждали тела олимпийцев. В 2016, во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, досталось и Робелу Киросу Хабте — эфиопскому пловцу. Антифанаты прозвали его "Робел-Кит" за тучное тело
4. Тогда же "жирной" прозвали спортсменку из Мексики Алексу Морено. Ее нетипичная для гимнастки фигура вызвала немало конфликтов в соцсетях
5. Давайте обратимся к истории и вспомним великого штангиста из СССР — Василия Алексеева. Он установил множество мировых рекордов, и у него был живот, который выглядел так, словно он проводил больше времени в ресторанах и барах, чем в тренажерном зал
6. А это еще один легендарный советский тяжелоатлет — Яан Тальтс, которого сегодня тоже могли бы осудить за внешний вид
7. На фото чемпионка Европы по тяжелой атлетике — Ольга Коробка. В 2007, в Страсбурге, на чемпионате Европы, она установила новый континентальный рекорд в рывке — 133 кг
8. Спортсменов по всему мира расстраивает, что люди осуждает их тела, поэтому они призывают к бодипозитиву. В поддержку коллег Линдси Вонн — американская горнолыжница, олимпийская чемпионка 2010 года — опубликовала кадры со своим неидеальным телом
9. У Лаша Талахадзе — грузинского тяжелоатлета, Олимпийского чемпиона 2016 года в Рио-де-Жанейро, тоже колоритная фигура, которая вызвала споры в соцсетях. Мужчины, не желающие идти в зал, оправдывались, что они уже идеально выглядят, так как их тела
А как вы считаете, должно ли тело олимпийца соответствовать каким-то стандартам? И нормально ли осуждать внешний вид атлетов?
Источник:
- Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта 13/12/2017
- Неожиданно крутые неспортивные профессии спортсменов-олимпийцев
- Форменное безобразие: как будут выглядеть наши спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане
- Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта 18/12/2017
- Ни дня без спорта! Реакция соц. сетей на события в мире спорта
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И руки у них так и порхают, как у Мохамеда Али.
Это жиробасы под 400 кроме как лечь друг на друга ничего не могут.
В общем, в Сумо есть свой дзен - но конечно, да, я бы ограничил им категории до 120 кг, чтобы они от жира не помирали.
В бльшом спорте главное не форма, и НЕ ЗДОРОВЬЕ, а результат.
Конкретно по Вашему вопросу.
Не поднимет штангист-олипиец на 10 кг болше железа, потому, что его мышцы уже на верхнем пределе.
А жировая ткань - не только запас каллорий, но и "резервный бачок" для крови, которую сердце в момент высочайшего напряжения просто не может протолкнуть.
И, кстати, у мужчин внутри живота жир скапливается не только как запас, но и как защита внутренних органов от повреждений. Его накопление у тренирующегося спортсмена обусловлено теми же гормонами, что и рост мышц и укрепление костей.
У женщин - жир откладывается на брюшной стенке, укрепляя её. Чем больше нагрузки, тем больше жиру. Правда, у женщин эти запасы более "оперативные" - легче уходят - используются при повышении интенсивности тренировок.
В этом и проблема современных пользователей - недоУМ