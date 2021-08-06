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"Фу, у них жир и целлюлит!": тела олимпийских спортсменов, которые далеки от идеалов

"Фу, у них жир и целлюлит!": тела олимпийских спортсменов, которые далеки от идеалов (15 фото)

Автор:
06 августа 2021 09:54
Сообщество : Спорт
Метки: бодишейминг   олимпиада   спорт   спортсмены   токио 2020   фигуры спортсменов   
1479
15

Зрители привыкли, что тела спортсменов должны быть идеальными. Однако олимпийцы бывают в разной форме. Внешний вид не всегда является показателем силы и выносливости, необходимых для достижения победных результатов на соревнованиях. Мы собрали фигуры спортсменов, выступавших в разное время на Олимпиадах, при виде которых пользователи ехидно восклицают: "Да у меня тело олимпийца!".

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Метки: бодишейминг   олимпиада   спорт   спортсмены   токио 2020   фигуры спортсменов   
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42k
Цыц тут у меня Час назад
Попробуй поднять 130 кг с собственным весом в 60.
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24k
Vazari 9 минут назад
Обвинять тяжелоатлетов в наличии живота-это как расписаться в полном незнании темы вопроса. Я бы таких сажал на турнирах по штанге исключительно в первые ряды)))
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62k
Доктор Джонс 24 минуты назад
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843
Дрочер Полоумный Полчаса назад
Профессиональный спорт только калечит. Занимайтесь физкультурой. А тяжелую атлетику я бы вообще запретил, это какое-то издевательство над здравым смыслом как и сумо.
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51
Сергей Нор Дрочер Полоумный 16 минут назад
Вот зря ты так про Сумо - там категория 160-180 кг есть жирные, НО ОЧЕНЬ БЫСТРЫЕ пупсики, которые устраивают мордобой - там ведь ладонью бить можно, а получить леща от СПОРТИВНОГО ЖИРОБАСА в полтора центнера - мало не покажется.
И руки у них так и порхают, как у Мохамеда Али.
Это жиробасы под 400 кроме как лечь друг на друга ничего не могут.
В общем, в Сумо есть свой дзен - но конечно, да, я бы ограничил им категории до 120 кг, чтобы они от жира не помирали.
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56k
pynh 50 минут назад
Еще бы не копипастил а читал перед публикацией...
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13k
Booka1a 51 минуту назад
а действительно, почему штангисты не сушатся? ведь у штангиста важную роль играет толчок ногами и, скинув килограмм 15 жира, он поднимет лишние 10 железа
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17k
KOSTELLO 57 минут назад
"Пользователи остались в недоуме"

В этом и проблема современных пользователей - недоУМ
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3k
ezhik Час назад
главное результат, это же не конкурс красоты
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Будьте крепенькими и здоровенькими! Час назад
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