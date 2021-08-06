"Фу, у них жир и целлюлит!": тела олимпийских спортсменов, которые далеки от идеалов

Зрители привыкли, что тела спортсменов должны быть идеальными. Однако олимпийцы бывают в разной форме. Внешний вид не всегда является показателем силы и выносливости, необходимых для достижения победных результатов на соревнованиях. Мы собрали фигуры спортсменов, выступавших в разное время на Олимпиадах, при виде которых пользователи ехидно восклицают: "Да у меня тело олимпийца!".