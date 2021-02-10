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Сообщество Без кота и жизнь не та 809 постов • 363 подписчика подписаться
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Англичанка променяла госслужбу на служение котикам

Англичанка променяла госслужбу на служение котикам (6 фото)

Автор:
10 февраля 2021 14:44
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Эмпатия   англия   деньги   животные   кот   работа   
551
6
38-летняя Джули-Энн Торн уволилась с работы на госслужбе, чтобы консультировать хозяев кошек по разным аспектам поведения их животных.
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Метки: Эмпатия   англия   деньги   животные   кот   работа   
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10  комментариев
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15k
Сталкер 2 часа назад
Ну, лохов на бабки прибыльнее, видать, разводить, чем на госслужбе от звонка до звонка, да под бдительным оком начальства. )))
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195
Григорий Бабкин 48 минут назад
Очередное подтверждение, кто в доме главный. Кормят, поят, дерьмо убирают, а теперь ещё и психолога оплачивают. Правда есть один небольшой минус - кастрация...
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4
Smile_makker Час назад
Гениально. Она найдет свою аудиторию и будет на ней деньги заколачивать. Котиков все любят
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149
Олег Пальчик 2 часа назад
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276
Lao Mao 2 часа назад
Говорить об эмпатии можно сколько угодно. Главное травы не забывать прописывать. После них любой депрессивный или озлобленный котик превращается в шерстяного няшу)))
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49k
smakido 2 часа назад
Счастливая - смогла совместить приятное с полезным!
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