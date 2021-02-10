Англичанка променяла госслужбу на служение котикам

Женщина заявила, что интуитивно чувствует эмоциональное состояние животного. И это даже по фотографии!



А началось всё в 2012 году, когда женщина пришла в зоопарк с супругом и стала наблюдать за гепардом. Внезапно её охватила грусть и Джули заплакала. Позже англичанка узнала, что хищник недавно потерял свою вторую половинку и действительно находился в подавленном настроении.



Джули рассказала: "Это заставило меня исследовать сторону эмпатии, и с годами я поняла, что могу общаться с кошками энергетически и эмоционально".