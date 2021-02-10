Англичанка променяла госслужбу на служение котикам

38-летняя Джули-Энн Торн уволилась с работы на госслужбе, чтобы консультировать хозяев кошек по разным аспектам поведения их животных.
Женщина заявила, что интуитивно чувствует эмоциональное состояние животного. И это даже по фотографии!
А началось всё в 2012 году, когда женщина пришла в зоопарк с супругом и стала наблюдать за гепардом. Внезапно её охватила грусть и Джули заплакала. Позже англичанка узнала, что хищник недавно потерял свою вторую половинку и действительно находился в подавленном настроении.
Джули рассказала: "Это заставило меня исследовать сторону эмпатии, и с годами я поняла, что могу общаться с кошками энергетически и эмоционально".
А началось всё в 2012 году, когда женщина пришла в зоопарк с супругом и стала наблюдать за гепардом. Внезапно её охватила грусть и Джули заплакала. Позже англичанка узнала, что хищник недавно потерял свою вторую половинку и действительно находился в подавленном настроении.
Джули рассказала: "Это заставило меня исследовать сторону эмпатии, и с годами я поняла, что могу общаться с кошками энергетически и эмоционально".
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В 2019 году она бросила свою основную работу и посвятила все своё время частной практике. Теперь она помогает хозяевам животных, которые проявляют агрессию или любое другое нестандартное поведение.
За это время Джули помогла 40 клиентам, которые, кстати, платят ей за консультацию 195 фунтов стерлингов (почти 20000 рублей).
Также она продаёт свои травы. Например, если женщина чувствует, что кошка злится, то прописывает смесь хмеля, жасмина, бутонов розы и корня валерианы. В депрессивном состоянии кошки получают корень дягиля, цветки зверобоя и мелиссу, а скорбящему котику рекомендуется смесь цветов тысячелистника и липы с добавлением лаванды.
За это время Джули помогла 40 клиентам, которые, кстати, платят ей за консультацию 195 фунтов стерлингов (почти 20000 рублей).
Также она продаёт свои травы. Например, если женщина чувствует, что кошка злится, то прописывает смесь хмеля, жасмина, бутонов розы и корня валерианы. В депрессивном состоянии кошки получают корень дягиля, цветки зверобоя и мелиссу, а скорбящему котику рекомендуется смесь цветов тысячелистника и липы с добавлением лаванды.
"Кошки в наше время нервничают, потому что мы постоянно находимся в стрессе. Люди часто не осознают, насколько их эмоции влияют на кошек. Они понимают наш стресс, гнев и это меняет их поведение", – объясняет англичанка.
Как вы считаете, влияет ли состояние хозяина на поведение питомца?
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