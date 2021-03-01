Защитники природы прокатили спасенных черепах с горки

На острове Саут Падре волонтеры вместе со спасательной группой "Морские черепахи" собрали на время заморозков в реабилитационный центр более 4000 черепах. В городе Корпус Кристи местные жители и Центр морской фауны Техаса спасли более 1000 черепах: они выходили в залив на лодках, вылавливали животных и выносили их на берег на руках. Животных разместили в теплых помещениях, где их температура тела понемногу вернулась к норме. Когда они пришли в себя, им устроили "плавательный тест". "Для того, чтобы наш ветеринар разрешил отпустить их, они должны были продемонстрировать способность нырять, удерживаться у дна бассейна и сохранять активность", - рассказали представители Центра.