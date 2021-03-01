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Защитники природы прокатили спасенных черепах с горки

Защитники природы прокатили спасенных черепах с горки (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Техас   волонтеры   животные   заморозки   морские черепахи   на волю   спасение   черепахи   
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Во время недавних сильных заморозков в Техасе морские черепахи оказались в смертельной опасности: из-за экстремального холода впавшие в оцепенение животные оказалис на грани жизни и смерти. Защитники природы из города Корпус Кристи собрали сотни животных в тепло, отогрели, а после окончания холодов выпустили в родную стихию, напоследок прокатив с горки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Техас   волонтеры   животные   заморозки   морские черепахи   на волю   спасение   черепахи   
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