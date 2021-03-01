Защитники природы прокатили спасенных черепах с горки

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Во время недавних сильных заморозков в Техасе морские черепахи оказались в смертельной опасности: из-за экстремального холода впавшие в оцепенение животные оказалис на грани жизни и смерти. Защитники природы из города Корпус Кристи собрали сотни животных в тепло, отогрели, а после окончания холодов выпустили в родную стихию, напоследок прокатив с горки.
Рекордные холода и снегопады в Техасе создали для людей немало трудностей, однако куда хуже пришлось многим местным животным - они оказались в смертельной опасности. За время холодов волонтеры спасли тысячи зеленых морских черепах из вод Мексиканского залива. Низкие температуры буквально парализовали амфибий: они не могли ни есть, ни даже удерживать голову над водой. Теперь, когда холода спали, черепах начали возвращать в места постоянной дислокации. Волонртеры города Корпус Кристи на днях выпустили в море нескольо сотен черепах, использовав для этого ради безопасности животных горки-слайдеры. По словам представителей Центра морской фауны Техаса, за два дня в море были отпущены более 200 черепах.
Под воздействием низких температур морские черепахи впадают в так называемое "холодное оцепенение" - состояние, при котором они не согут двигаться. В этом состоянии они могут умереть от голода или даже утонуть, не сумев поднять голову над водой.
Состояние холодного оцепенения также делает черепах беззащитными перед гребными винтами лодок и хищными зверями. Парализованные холодом черепахи могут легко попасть под винт, а если волны выесут их на берег, там они легко станут добычей хищников. Если замерзших черепах не спасти, они быстро погибнут от переохлаждения, шока, утопления, под винтом лодки или в зубах хищника.
На острове Саут Падре волонтеры вместе со спасательной группой "Морские черепахи" собрали на время заморозков в реабилитационный центр более 4000 черепах. В городе Корпус Кристи местные жители и Центр морской фауны Техаса спасли более 1000 черепах: они выходили в залив на лодках, вылавливали животных и выносили их на берег на руках. Животных разместили в теплых помещениях, где их температура тела понемногу вернулась к норме. Когда они пришли в себя, им устроили "плавательный тест". "Для того, чтобы наш ветеринар разрешил отпустить их, они должны были продемонстрировать способность нырять, удерживаться у дна бассейна и сохранять активность", - рассказали представители Центра.
Чрепах, пришедших в себя и успешно прошедших тестирование, выпускали в море с лодок примерно в 17 километрах от берега. Чтобы не травмировать черепах, их не бросали за борт, а спускали по специальному желобу-горке, по котрому они мягко скользили прямо в воды Мексиканского залива.
Однако к выпуску в море готовы еще не все рептилии. По словам представителей группы "Морские черепахи", в их реабилитационном центре остается 75 молодых черепах с различными травмами, полученными во время холодов. Но энтузиасты уверены, что у них все будет в порядке. "Нам предстоит еще немало работы, но нас очень подбодрил вид спасенных и вылеченных черепах, которые уплывали от нас в открытый океан", - заявил представитель группы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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