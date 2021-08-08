Линой Ашрам, ты хочешь остаться в истории эталоном: Подлости, Гнусности, Мерзости





Линой, не твоя вина, в том что тебя НАЗНАЧИЛИ "победительницей" в этой гейской олимпиаде

Но ты так реально считаешь, в том ты ЧЕСТНО победила?

Ты действительно в это веришь, как ты сказала в интервью:

- «У меня нет слов.

Я очень счастлива.

Я вошла в историю.

Хочу поблагодарить моего тренера за всё, что она для меня сделала.

Благодаря ей я достигла больших результатов.»





Ты считаешь что это "ПОБЕДА" тебя и тренера, а не подлого судейства, и подлога оценок только с одной ЦЕЛЬЮ - не дать выиграть РУССКИМ спортсменам!





Ты точно ЭТОГО не понимаешь?





Ты не понимаешь что ты "ВОШЛА" в историю, ПЕРВАЯ и надеюсь последняя спортсменка, которая ВПЕРВЫЕ в истории всех -всех -всех Игр получила "золото№ когда НЕ ВЫПОЛНИЛА элемент, уронив снаряд...





Ты этого не понимаешь?





Тебя на веки вечные, ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ и спортсмены просто возненавидят и ты станешь ЭТАЛОНОМ несправедливости в Художественной гимнастике!





Ты станешь ЭТАЛОНОМ - Подлости, Гнусности, Мерзости,





Я видел, что ты с этим морально согласна, когда подошла к нашим великолепным девушкам.

Ты даже не поняла ЧТО произошло!

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Ты не поняла что тебя, еврейку ИСПОЛЬЗОВАЛИ, если ты не поступишь по совести, то ты станешь - ИЗГОЕМ в мире Художественной Гимнастике и мирового спорта.

Просто подумай трезво и разумно, И ПРИМИ единственное правильное решение.

Признай официально, что подлог судейский, тебе как честной спортсменке не нужен...

Этим решением ты действительно войдёшь в историю МИРОВОЙ Художественной Гимнастики, которая поступила не глядя на политические и всякие подлости, поступила как ИСТИННАЯ спортсменка!

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И кстати ПОЧЕМУ в футболе, судья находятся на поле и полностью - ОТКРЫТЫ для зрителей, а в Художественной гимнастике и не только - СКРЫТЫ от зрителей?

И судят они команды в которых суммарная стоимость игроков - СОТНИ и СОТНИ миллионов евро и долларов!

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P.S.

У меня нет данных на её любой сайт и аккаунт в соцсетях интернета,

поэтому огромная просьба, кто может - перешлите ей ссылку на эту статью,

и ради БОГА без угроз,

а то они, как всегда, - это послание воспримут как (угрозы) или что то подобное* придумают )))





* Подобное, я и в страшном сне на это чучело не полезу, в смысле как мужчина







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Просто статья от неравнодушного ЧЕЛОВЕКА:





Главный редактор RT Маргарита Симоньян возмутилась судейством соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.





«Какие же космические твари, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.





— Я больше не смотрю Олимпиаду.





Никакую.





Тьфу.





Израильская гимнастка, уронившая предмет, сейчас будет принимать не золотую медаль, а железобетонный позор.







Нормальный человек, зная, что ее, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошел бы на этот пьедестал.





Есть там кто-нибудь из наших в Токио — хоть плюнуть вслед этим тварям?





А у израильтянки есть один шанс остаться человеком — вернуть медаль. Я занималась гимнастикой в детстве.





Всегда очень переживаю за девочек.





Любой спорт — это преодоление себя и каторжный труд.





Но я прекрасно помню, что художественная гимнастика — это еще и постоянная физическая боль и голод.





Ежедневный, бесконечный голод и ежедневная бесконечная боль.

Желаю «судьям», позорно лишившим золота ради политики, ради того, чтобы мы не вышли на третье место по золотым, прожить остатки своих жизней в таком же голоде и боли, как прожила всю свою жизнь засуженная ими Дина».

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Справки для Позора еврейки



Линой Ашрам из Израиля выиграла золото личного первенства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.





По итогам четырех видов в финале спортсменка набрала 107,800 балла.





Россиянка Дина Аверина заняла второе место — 107,650 балла.





Протест российской команды на решение судей был отклонен.





Бронзу завоевала Алина Горносько из Белоруссии — 102,700.





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Говорите НЕ читают на западе наши соцсети и статьи?





Сразу же после этой статьи НАШИХ девочек засудили :





Статья:

Как вы думаете, что напишут в западных СМИ, если Россия по медалям (золотым) займёт третье место, а по количеству - ВТОРОЕ!





https://cont.ws/@osa777/2053827



