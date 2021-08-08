Линой Ашрам, ты хочешь остаться в истории эталоном: Подлости, Гнусности, Мерзости

Линой Ашрам, ты хочешь остаться в истории Художественной гимнастки, которая на Олимпийских Играх стала эталоном: Подлости, Гнусности, Мерзости, не по твоей вине , но ты с этим согласилась!
Линой, не твоя вина, в том что тебя НАЗНАЧИЛИ "победительницей" в этой гейской олимпиаде
Но ты так реально считаешь, в том ты ЧЕСТНО победила?
Ты действительно в это веришь, как ты сказала в интервью:
- «У меня нет слов.
Я очень счастлива.
Я вошла в историю.
Хочу поблагодарить моего тренера за всё, что она для меня сделала.
Благодаря ей я достигла больших результатов.»
Ты считаешь что это "ПОБЕДА" тебя и тренера, а не подлого судейства, и подлога оценок только с одной ЦЕЛЬЮ - не дать выиграть РУССКИМ спортсменам!
Ты точно ЭТОГО не понимаешь?
Ты не понимаешь что ты "ВОШЛА" в историю, ПЕРВАЯ и надеюсь последняя спортсменка, которая ВПЕРВЫЕ в истории всех -всех -всех Игр получила "золото№ когда НЕ ВЫПОЛНИЛА элемент, уронив снаряд...
Ты этого не понимаешь?
Тебя на веки вечные, ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ и спортсмены просто возненавидят и ты станешь ЭТАЛОНОМ несправедливости в Художественной гимнастике!
Ты станешь ЭТАЛОНОМ - Подлости, Гнусности, Мерзости,
Я видел, что ты с этим морально согласна, когда подошла к нашим великолепным девушкам.
Ты даже не поняла ЧТО произошло!
Ты не поняла что тебя, еврейку ИСПОЛЬЗОВАЛИ, если ты не поступишь по совести, то ты станешь - ИЗГОЕМ в мире Художественной Гимнастике и мирового спорта.
Просто подумай трезво и разумно, И ПРИМИ единственное правильное решение.
Признай официально, что подлог судейский, тебе как честной спортсменке не нужен...
Этим решением ты действительно войдёшь в историю МИРОВОЙ Художественной Гимнастики, которая поступила не глядя на политические и всякие подлости, поступила как ИСТИННАЯ спортсменка!
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И кстати ПОЧЕМУ в футболе, судья находятся на поле и полностью - ОТКРЫТЫ для зрителей, а в Художественной гимнастике и не только - СКРЫТЫ от зрителей?
И судят они команды в которых суммарная стоимость игроков - СОТНИ и СОТНИ миллионов евро и долларов!
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P.S.
У меня нет данных на её любой сайт и аккаунт в соцсетях интернета,
поэтому огромная просьба, кто может - перешлите ей ссылку на эту статью,
и ради БОГА без угроз,
а то они, как всегда, - это послание воспримут как (угрозы) или что то подобное* придумают )))
- * Подобное, я и в страшном сне на это чучело не полезу, в смысле как мужчина
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Просто статья от неравнодушного ЧЕЛОВЕКА:
Главный редактор RT Маргарита Симоньян возмутилась судейством соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
«Какие же космические твари, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.
— Я больше не смотрю Олимпиаду.
Никакую.
Тьфу.
Израильская гимнастка, уронившая предмет, сейчас будет принимать не золотую медаль, а железобетонный позор.
Нормальный человек, зная, что ее, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошел бы на этот пьедестал.
Есть там кто-нибудь из наших в Токио — хоть плюнуть вслед этим тварям?
А у израильтянки есть один шанс остаться человеком — вернуть медаль. Я занималась гимнастикой в детстве.
Всегда очень переживаю за девочек.
Любой спорт — это преодоление себя и каторжный труд.
Но я прекрасно помню, что художественная гимнастика — это еще и постоянная физическая боль и голод.
Ежедневный, бесконечный голод и ежедневная бесконечная боль.
Желаю «судьям», позорно лишившим золота ради политики, ради того, чтобы мы не вышли на третье место по золотым, прожить остатки своих жизней в таком же голоде и боли, как прожила всю свою жизнь засуженная ими Дина».
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Справки для Позора еврейки
Линой Ашрам из Израиля выиграла золото личного первенства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
По итогам четырех видов в финале спортсменка набрала 107,800 балла.
Россиянка Дина Аверина заняла второе место — 107,650 балла.
Протест российской команды на решение судей был отклонен.
Бронзу завоевала Алина Горносько из Белоруссии — 102,700.
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Говорите НЕ читают на западе наши соцсети и статьи?
Сразу же после этой статьи НАШИХ девочек засудили :
Статья:
Как вы думаете, что напишут в западных СМИ, если Россия по медалям (золотым) займёт третье место, а по количеству - ВТОРОЕ!
Авторский пост
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с тех пор, как мир стал однополярным, нету уже никакого спорта. теперь это ещё один раздел шоубизнеса, как "оскар" или "евровидение". что хозяева велели - то и показывают.
Эти...
Как их?
Ну те что у мужиков )))
А именно Укросука - "судьчЯ и тварь польская поставили САМЫЕ низкие оценки!
Сомневаюсь что Линой Ашрам читает Фишки
Поэтому это крик вникуда.
Не смотрю олимпиаду мне пох на эти зрелища. Поэтому даж не в курсе что там произошло.
P. S
Рожа на фото ужас. Я бы лучше передернул чем с таким существом в койку лечь
У меня нет данных на её любой сайт и аккаунт в соцсетях интернета, огромная просьба, кто может - перешлите её ссылку на эту статью, и ради БОГА без угроз, а то они как всегда это или что то подобное - придумают )))
Сразу же после этой статьи НАШИХ девочек засудили :
Статья:
Как вы думаете, что напишут в западных СМИ, если Россия по медалям (золотым) займёт третье место, а по количеству - ВТОРОЕ!
https://cont.ws/@osa777/2053827https://cont.ws/@osa777/2053827
Гибкость?
Ты что её Е*Б*А*Т*Ь собрался?
Она ЗАВАЛИМЛА элемент! Уронила снаряд - это минимум МИНУС бал и полбала за потерю снаряда, а это значит что она "НАБРАЛА" бы типа 25 1000 баллов, такоё НЕ может быть даже в фантастических рассказах - Этим себя и СПАЛИЛИ судьи!
«Какие же космические твари, написала Симоньян в своем Telegram-канале. Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу. Израильская гимнастка, уронившая предмет, сейчас будет принимать не золотую медаль, а железобетонный позор.
Нормальный человек, зная, что ее, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошел бы на этот пьедестал. Есть там кто-нибудь из наших в Токио хоть плюнуть вслед этим тварям?
А у израильтянки есть один шанс остаться человеком вернуть медаль. Я занималась гимнастикой в детстве. Всегда очень переживаю за девочек.
Любой спорт это преодоление себя и каторжный труд. Но я прекрасно помню, что художественная гимнастика это еще и постоянная физическая боль и голод. Ежедневный, бесконечный голод и ежедневная бесконечная боль.
Желаю «судьям», позорно лишившим золота ради политики, ради того, чтобы мы не вышли на третье место по золотым, прожить остатки своих жизней в таком же голоде и боли, как прожила всю свою жизнь засуженная ими Дина».
Линой Ашрам из Израиля выиграла золото личного первенства в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. По итогам четырех видов в финале спортсменка набрала 107,800 балла.
Россиянка Дина Аверина заняла второе место 107,650 балла. Протест российской команды на решение судей был отклонен.
Бронзу завоевала Алина Горносько из Белоруссии 102,700.
Зря Ви попиталис повлият на её совест . У Евреях такого нет когда дело касаетса неевреев.Для их ето Изгои.