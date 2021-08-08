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Линой Ашрам, ты хочешь остаться в истории эталоном: Подлости, Гнусности, Мерзости

Линой Ашрам, ты хочешь остаться в истории эталоном: Подлости, Гнусности, Мерзости (1 фото)

Автор:
08 августа 2021 01:26
Метки: олимпиада   совесть   спорт   
1292
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Метки: олимпиада   совесть   спорт   
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43  комментария
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760
Gayrat 4 часа назад
Пипец, тебя, афффтар, штырит.... Закусывай.
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183k
Winnie 4 минуты назад
Если бы Линой Ашрам прочла о себе в Фишках, ей стало бы очень стыдно, что судьи присудили ей первое место . Она бы посыпала голову пеплом и била себя пяткой в грудь, что не вступала в сговор с судьями, фаршированную рыбу им не носила и шекелями их не закидывала. Они сами отдали ей первое место. Но в следующей Олимпиаде она обязательно предупредит судей, чтобы ей не присуждали первое место, а то фишкяне опять обидятся и забросают ее какашками. :)
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−3
Артур 10 минут назад
Задолбало нытьё и вой. Не нравится / идите лесом, проводите свои соревнования. Есть доказательства сговора - в студию. Нет - поддержим спортсменов и пожелаем им в дальнейшем успехов и побед с таким запасом, чтобы никакие судьи не могли повлиять на результат.
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5k
hhwost 11 минут назад
что вы все так шумите "СПОРТ, СПОРТ!!!" ? узбагойтесь уже.
с тех пор, как мир стал однополярным, нету уже никакого спорта. теперь это ещё один раздел шоубизнеса, как "оскар" или "евровидение". что хозяева велели - то и показывают.
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−81
kreshovitch Полчаса назад
руине сало!а кому поднимать надо так нихай поднимут-Руссккого заводят в камеру а там одни кострюли!Тут ночь, русский спать прилег.кастрюли к нему в сумку залезли - видят шмат сала лежит.-Двайте съедим, а русскому скажем мол не бачели.взяли съели.утром русский спрашивает : сало не видели?-кастрюли в один голос: не-небачели!русский:странно... десять лет с собой этот кусок сала по зонам таскал, п.дорам жопы мазал... а тут, раз!-и не бачели!одна кастрюля другой: вот видишь!яж говорил говном пахнет, а ты копченое!копченое!
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20k
Добрый Алабай Полчаса назад
Жидоэмигрантские отбросы и хохлопи@оры минусы ставят. Правда глаза режет, уроды?
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3k
ezhik 36 минут назад
что это было?!
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28k
ACU900 52 минуты назад
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273
bobobo 52 минуты назад
Автора Скабеева что-ли покусала?
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−81
kreshovitch Час назад
кастрюли не спят!!!сидят и минусят!!!)))жгите !!!сало уронили!
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398
Алексей 2 часа назад
Говнище, и Симонян тоже говнище. Пусть булькают. Лишь бы не забрызгало.
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−81
kreshovitch 2 часа назад
о кастрюли налетели хозяев обеляют!хривны отрабатывають!лизоблюды!
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−81
kreshovitch 2 часа назад
найдите ее почту мыло или что там у них принято и туда пишите пусть знает как о ней люди думают
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−81
kreshovitch 2 часа назад
а хохлам то больше негде пастися!на их ущербных сайтах только они и сидят вот и лезут всюду чтоб о них не забыли!
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−1
Вячеслав 3 часа назад
Не вошла в историю, а влипла - и теперь не отмоешься.
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158k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
Комментарий к фото
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26k
Сергей Овчинников Автор поста 4 часа назад
Вот реально ХОХЛОВ и ПШЕКОВ штырит на Солянке!
А именно Укросука - "судьчЯ и тварь польская поставили САМЫЕ низкие оценки!
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470
Alex 4 часа назад
Такая экспрессия)
Сомневаюсь что Линой Ашрам читает Фишки
Поэтому это крик вникуда.
Не смотрю олимпиаду мне пох на эти зрелища. Поэтому даж не в курсе что там произошло.
P. S
Рожа на фото ужас. Я бы лучше передернул чем с таким существом в койку лечь
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470
Alex 4 часа назад
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12k
Вася 4 часа назад
автор шёл бы ты нахер, у Ашрам гибкость и ловкость леопарда, антисемит хренов. Я русак если чо. Пиши лучше про Кабаеву

Ссылка www.youtube.com
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8k
MihailoSerbiya 5 часов назад
Автор ето Евреика . У их совест заканчиваетса когда ест определёная цель . И нет ничего святого на етой дороги до цели . Не зря их ненавидят во всем мире . Посмотрите кто у Вас в опозиции . Вспомните кто били началники в гулагах .Вспомните кто финансировал Гитлера . Вспомните кто наживалса на ленд лизе .
Зря Ви попиталис повлият на её совест . У Евреях такого нет когда дело касаетса неевреев.Для их ето Изгои.
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213
Серега MihailoSerbiya 38 минут назад
Не думайте,что евреи у нас только в оппозиции.Основные во власти сидят и рулят страной.В оппозиции,их двоюродные братья играют роль оппозиционеров.
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859
Вальдемар 6 часов назад
В историю можно войти героем или попасть говнюком. И так и так популярность, но есть нюанс
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Сергей Овчинников
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