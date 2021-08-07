Андрею Градову 67 лет. Как живет сегодня кумир восьмидесятых?

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"Берегите женщин" (1981)

Благодаря этим занятиям Андрей после школы с первого раза поступил Щукинское училище и в 1974 году с успехом его окончил.



Впервые попал в кино благодаря своему соседу по дому, известному актёру Ивану Рыжову, который отнёс его фотографии на «Мосфильм», и буквально через неделю после этого его пригласили на кинопробы к фильму «Побег из тюрьмы». Главную роль в этой картине исполнял Александр Абдулов, а Андрею досталась одна из ролей второго плана.



Кинодебют актёра состоялся, его увидели режиссеры и приглашения сниматься не заставили себя ждать. В следующие годы Градов не оставался без работы, снимаясь в нескольких фильмах каждый год. Пиком карьеры актёра стал 1981 год, когда он получил свою первую главную роль в фильме «Берегите женщин». После премьеры он проснулся знаменитым, его портрет напечатали на обложке «Советского экрана», а домой и на киностудию шли сотни писем от поклонниц со всей страны.