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Андрею Градову 67 лет. Как живет сегодня кумир восьмидесятых?

Андрею Градову 67 лет. Как живет сегодня кумир восьмидесятых? (7 фото + 2 видео)

Автор:
07 августа 2021 21:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Актёр Андрей Градов   Россия   СССР   кино   фотографии   
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Актёр впервые вышел на сцену ещё школьником в театральной студии московского Дворца пионеров. К слову, в этой студии в разное время занимались еще детьми: Людмила Касаткина, Ролан Быков, Игорь Кваша, Наталья Гундарева, Сергей Никоненко и еще многие профессиональные актёры.

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Метки: Актёр Андрей Градов   Россия   СССР   кино   фотографии   
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3  комментария
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976
Наташа Гадова 2 часа назад
Сестра же у него ещё есть
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MakDag 2 часа назад
Ну почему сразу кумир? Довольно средний ничем не примечательный актер. А вот то, что мастер дубляжа, с этим не поспоришь.
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
"Как живет сегодня кумир восьмидесятых?"
Кумир? Если только у обкуренного Юганска... да, неплохие эпизоды.. третьи роли.. но и все...
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