Андрею Градову 67 лет. Как живет сегодня кумир восьмидесятых?

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Актёр впервые вышел на сцену ещё школьником в театральной студии московского Дворца пионеров. К слову, в этой студии в разное время занимались еще детьми: Людмила Касаткина, Ролан Быков, Игорь Кваша, Наталья Гундарева, Сергей Никоненко и еще многие профессиональные актёры.
1.
"Берегите женщин" (1981)
Благодаря этим занятиям Андрей после школы с первого раза поступил Щукинское училище и в 1974 году с успехом его окончил.
Впервые попал в кино благодаря своему соседу по дому, известному актёру Ивану Рыжову, который отнёс его фотографии на «Мосфильм», и буквально через неделю после этого его пригласили на кинопробы к фильму «Побег из тюрьмы». Главную роль в этой картине исполнял Александр Абдулов, а Андрею досталась одна из ролей второго плана.
Кинодебют актёра состоялся, его увидели режиссеры и приглашения сниматься не заставили себя ждать. В следующие годы Градов не оставался без работы, снимаясь в нескольких фильмах каждый год. Пиком карьеры актёра стал 1981 год, когда он получил свою первую главную роль в фильме «Берегите женщин». После премьеры он проснулся знаменитым, его портрет напечатали на обложке «Советского экрана», а домой и на киностудию шли сотни писем от поклонниц со всей страны.
Благодаря этим занятиям Андрей после школы с первого раза поступил Щукинское училище и в 1974 году с успехом его окончил.
Впервые попал в кино благодаря своему соседу по дому, известному актёру Ивану Рыжову, который отнёс его фотографии на «Мосфильм», и буквально через неделю после этого его пригласили на кинопробы к фильму «Побег из тюрьмы». Главную роль в этой картине исполнял Александр Абдулов, а Андрею досталась одна из ролей второго плана.
Кинодебют актёра состоялся, его увидели режиссеры и приглашения сниматься не заставили себя ждать. В следующие годы Градов не оставался без работы, снимаясь в нескольких фильмах каждый год. Пиком карьеры актёра стал 1981 год, когда он получил свою первую главную роль в фильме «Берегите женщин». После премьеры он проснулся знаменитым, его портрет напечатали на обложке «Советского экрана», а домой и на киностудию шли сотни писем от поклонниц со всей страны.
2.
"Берегите женщин" (1981)
Но к тому времени личная жизнь актёра была уже вполне состоявшейся. В 1977 году Андрей женился на девушке Наталье, которая работал манекенщицей в доме моды на Кузнецком мосту. Это был второй брак актёра, который продолжается уже более сорока лет.
Но к тому времени личная жизнь актёра была уже вполне состоявшейся. В 1977 году Андрей женился на девушке Наталье, которая работал манекенщицей в доме моды на Кузнецком мосту. Это был второй брак актёра, который продолжается уже более сорока лет.
3.
"Место встречи изменить нельзя"
В фильмографии Андрея Градова сегодня 87 кинокартин, в том числе популярные фильмы: «Место встречи изменить нельзя», «Найти и обезвредить», «Гостья из будущего», «Секретный фарватер». Андрей снимался в сериалах: «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Сыщики», «Псевдоним «Албанец», в нескольких выпусках «Ералаша».
В фильмографии Андрея Градова сегодня 87 кинокартин, в том числе популярные фильмы: «Место встречи изменить нельзя», «Найти и обезвредить», «Гостья из будущего», «Секретный фарватер». Андрей снимался в сериалах: «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Сыщики», «Псевдоним «Албанец», в нескольких выпусках «Ералаша».
5.
"Приморский бульвар" (1988)
В жизни Андрея был период, когда он успешно снимался в рекламных роликах. Правда, этот период закончился скандалом, так как он поочередно снялся в рекламе моющих средств двух конкурирующих между собой компаний Fairy и AOS. После этого он больше не участвовал в рекламных компаниях, даже когда поступали очень выгодные предложения.
В жизни Андрея был период, когда он успешно снимался в рекламных роликах. Правда, этот период закончился скандалом, так как он поочередно снялся в рекламе моющих средств двух конкурирующих между собой компаний Fairy и AOS. После этого он больше не участвовал в рекламных компаниях, даже когда поступали очень выгодные предложения.
7.
Несмотря на успешную актерскую карьеру, свое призвание Андрей нашел в дубляже и озвучивании кинокартин и радиоспектаклей. Его голосом говорят более двухсот (!) различных героев фильмов и популярных компьютерных игр, и актер среди специалистов считается большим мастеров этой непростой работы закадрового озвучивания и дубляжа. Поэтому в профессиональном плане он вполне востребован и сегодня. В свободное время Андрей Петрович занимается спортом и очень любит путешествовать.
8.
9.
Весь фильм. Приятного просмотра!
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Метки: Актёр Андрей Градов Россия СССР кино фотографии
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