Местные показали поле с брошенной техникой. Тракторист оставил этот К-700 вместе со своими вещами

К-701 «Кировец» -это действительно легендарная модель — один из самых больших колёсных тракторов общего назначения, разработанный в СССР еще в 60-х годах.
Когда-то в этой глухой деревне был колхоз с большим коровником, зернохранилищами и кучей подшефных полей.
Но после распада СССР всё начало загибаться. В середине 2000-х годов его приобрёл какой-то крупный московский агрохолдинг. Жизнь вновь закипела, увеличили поголовье скота, привезли дорогую технику, а трактористы перестали пить круглый год.
Вот только проработали всего несколько лет, а потом всё снова оказалось в заброшенном состоянии.
Потом практически всё, что смогли продать — продали, но несколько единиц техники бросили прямо тут. Вероятно, навсегда.
Картина, которая мне открылась, заставила меня немного загрустить. Брошенная техника обрастает травой, а вокруг валяются останки прицепов и какие-то ржавые металлические детали.
При этом сам К-701 хотя и выглядит старым и потрёпанным жизнью, но он вполне комплектный, а значит, в теории, его можно вернуть к жизни.
Да, он весь ржавый и помятый. Повсюду висят какие-то провода и лежат различные металлические детали.
У него нет некоторых элементов светотехники. Но это далеко не худший К-701 из всех, что мне доводилось видеть.
На самом деле, К-701 — очень надежная машина. Вы найдёте на Youtube видеоролики, как люди заводят эти трактора после многих лет простоя.
Советую вам посмотреть вот этот классный видеоролик, чтобы проникнуться уважением к трактору.
Проект первого советского колёсного трактора 5-го тягового класса был завершен в 1961 году.
Благодаря особой конструкции и двигателю мощностью 220 л.с. (изначально заложенная мощность, которая впоследствии была увеличена), трактор мог работать с широкозахватными орудиями на больших площадях и был в 2,5-3 раза более эффективным, чем другие модели.
Как и любая советская техника, К-700 изначально имел двойное назначение: в военное время его можно было использовать в качестве артиллерийского тягача.
Именно поэтому впоследствии К-700 часто применяли для перевозки тяжелых крупногабаритных грузов на низкорамных прицепах-тяжеловозах.
Производство тракторов К-700 началось на Кировском заводе в Ленинграде в 1962 году, но массовый выпуск начался лишь в 1969 году.
В 1975 году на смену обычному К-700 пришли сразу две модели: К-700А с 8-цилиндровым ЯМЗ-238НД3 мощностью 235 л. с. и К-701 с 12-цилиндровым ЯМЗ-240Б мощностью 300 л. с.
Обе модели были максимально унифицированы друг с другом и, фактически, отличались лишь установленным мотором. При этом они сделали большой шаг вперед по сравнению с ранними К-700, которые отличались даже внешне.
Трактор, который я сфотографировал на поле — это более мощный К-701.
Когда ты видишь брошенный трактор, то твоя рука (ну моя точно) волей-неволей тянется к дверной ручке, чтобы проверить, открыта ли кабина.
К счастью, одна из двух дверей оказалась открытой, поэтому я смог во всех подробностях рассмотреть внутреннее убранство кабины.
Сразу скажу, что я НИЧЕГО не трогал внутри и уж точно НИЧЕГО с собой не унёс. Всё осталось на своих местах!
Интерьер напомнил мне старый домик в садовом товариществе: небольшой, немного аскетичный, но уютный и обжитой.
Место тракториста находится справа, прямо как в японских автомобилях. Но почему?
Вообще, это распространённая практика для сельскохозяйственных тракторов с широкими кабинами. Дело в том, что такое положение удобно при работе с правосторонними плугами — так тракторист лучше видит край пашни.
На комбайнах, наоборот, удобно левостороннее расположение кабины.
И так как место тракториста тут справа, то панель приборов переехала налево и располагается практически напротив пассажирского кресла.
А вот обилие колхозных проводов, которых изначально тут просто не должно было быть, немного пугает.
Что за штука, кстати, находится слева от панели приборов?
Внутри я обнаружил множество личных вещей тракториста, включая чашку и блюдце, какие-то провода для зарядки телефона и сменную пару обуви.
Всё это навело меня на мысли о том, что трактор не планировали бросать. Его поставили с надеждой на то, что работа возобновиться (возможно, в следующем сезоне), но на следующий год москвичи навсегда ушли из этой деревни.
Поля не надо было вспахивать, и К-700 остался без работы. Так что есть очень большая вероятность, что он всё еще на ходу.
На базе тракторов К-700А и К-701 выпускали самую разную спецтехнику, включая К-703 с реверсивным постом управления, лесоштабелёры ЛТ-163 и ЛТ-195, лесотрелёвочную машину МЛ-56, грейдозер ЛБ-30, фронтальный погрузчик ПФ-1 и универсальную дорожную машину ДМ-15.
Заложенные при проектировании К-700 принципы оказались настолько живучими, что после множества модернизации эти тракторы выпускаются до сих пор.
Правда современные Кировцы выглядят совершенно иначе.
Надо отметить, что К-700 даже в таком состоянии отнюдь не дешевая машина.
Самый дешевый трактор этой модели, который прямо сейчас продаётся в Шахах (причем визуально состояние очень похожее на заснятый мной трактор), стоит 650 тысяч рублей.
В среднем цены на нормальные живые экземпляры начинаются от 1,5 миллионов рублей, а современные версии стоят более 3-4 миллионов.
Источник:
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Мне приходилось видеть утопленные в болотах всяких "дальних е.беней" брошенные экскаваторы Вольво и Комацу, каждый из которых стоит НА ПОРЯДОК дороже "Кировца": "эффективные менеджеры" просто посчитали, что вытаскивание и "реанимация" техники обойдется дороже, чем взять в лизинг "такой же, но новый", а "утопленника" - его проще тупо "списать"...