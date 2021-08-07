Местные показали поле с брошенной техникой. Тракторист оставил этот К-700 вместе со своими вещами

Когда-то в этой глухой деревне был колхоз с большим коровником, зернохранилищами и кучей подшефных полей.

Но после распада СССР всё начало загибаться. В середине 2000-х годов его приобрёл какой-то крупный московский агрохолдинг. Жизнь вновь закипела, увеличили поголовье скота, привезли дорогую технику, а трактористы перестали пить круглый год.

Вот только проработали всего несколько лет, а потом всё снова оказалось в заброшенном состоянии.