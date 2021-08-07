Местные показали поле с брошенной техникой. Тракторист оставил этот К-700 вместе со своими вещами

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Автор:
07 августа 2021 21:00
Метки: интересно   техника   трактора   
841
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1

К-701 «Кировец» -это действительно легендарная модель — один из самых больших колёсных тракторов общего назначения, разработанный в СССР еще в 60-х годах.

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Метки: интересно   техника   трактора   
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1k
a_komolow 2 часа назад
"Что за штука, кстати, находится слева от панели приборов?"

Преобразователь! Либо 24 в 12 вольт для магнитолы, либо 24 в 220 для питания зарядного для мобильника
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14k
Поручик 52 минуты назад
Пф! Подумаешь - "Кировец", заброшенный в полях?!
Мне приходилось видеть утопленные в болотах всяких "дальних е.беней" брошенные экскаваторы Вольво и Комацу, каждый из которых стоит НА ПОРЯДОК дороже "Кировца": "эффективные менеджеры" просто посчитали, что вытаскивание и "реанимация" техники обойдется дороже, чем взять в лизинг "такой же, но новый", а "утопленника" - его проще тупо "списать"...
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11k
Алекс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Шилов Час назад
Раз всплыла тема про Кировец, не так давно на канал один набрел, кому интересно тут чувак делает радиоуправляемую модельку этого трактора, с гидравликой, весьма подробно все показывая.
Ссылка www.youtube.com
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