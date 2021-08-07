Современный российский кинематограф порой тратит немалые деньги на съемку и рекламу фильмов, которые, в конечном счете, проваливаются в прокате и не только не приносят прибыли, но еще и оставляют своих создателей в убытках.
4 место
«Сибирский цирюльник» (1998 год)
Бюджет: 35 млн. долларов
Драма Никиты Михалкова. Создатели фильма в 2000 году были награждены Государственной премией Российской Федерации в области литературы и искусства. Однако, кассовые сборы говорят о том, что публика фильм восприняла достаточно прохладно. Информации по мировому прокату нет, но в России фильм собрал 2,6 миллиона.
3 место
«Обитаемый остров» (2008 год)
Бюджет: 36.5 млн. долларов
Это российский фантастический фильм, снятый режиссёром Фёдором Бондарчуком, по одноимённому роману братьев Стругацких. Сюжет фильма, в жанре научно-фантастической антиутопии, о землянине из далекого будущего Максиме, попавшего на постапокалиптическую планету, вовлечённого в борьбу с режимом, по промыванию мозгов. Фильм не окупился, собрав в российском прокате 21,8 миллиона.
2 место
«Утомлённые солнцем 2: Предстояние» (2008 год)
Бюджет: 40 млн. долларов
Продолжение «Утомлённых солнцем» 1994 года. Премьеру приурочили к памятной дате, состоялась она 22 апреля 2010 года. Фильм заслужил множество отрицательных отзывов, как от зрителей, так и от критиков. В прокате он собрал лишь 7,5 миллионов.
1 место
«Утомлённые солнцем 2: Цитадель» (2011 год)
Бюджет: 45 млн. долларов
В настоящее время является самым дорогим фильмом, произведённым в России. Заявленную в прокатной кампании эпичность картины можно сравнить разве что с эпичностью её кассового провала. Кинолента собрала в 30 раз меньше, чем на нее потратили — 1,5 миллиона долларов.
Источник:
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Как бы не ругали "обитаемый остров", тоже.
Ну а 2 и 3 "утомлённые" действительно шлак. Как и, к примеру, "Сталинград"...
Кстати, я что там с прокатом так рекламируемые га фишках "шугалеями 1-3", всякими "туристами", "крымским мостами" и " солнцепёками"?
А вот обитаемый остров лютое г.
Особенно запомнился эпизод с Саморезом по дереву, торчащим из супер броне машины)
Вокруг него всегда какая-то клоунада.
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Потратил 35 млн долларов, получил 2,6.
Потратил 40 млн долларов, получил 7,5.
Потратил 45 млн долларов, получил 1,5.
В смысле, оставляют создателей в убытках?
)))
Надо читать)
Не надо путать деньги вложенные в кино, с деньгами освоенными. Ай да никитка, ай да сукин сын.
а не раз говорили, что фильм был снят как раз на экспорт. Вряд ли у кого-то было ожидание, что "Сибирский Цирюльник" окупится в российском прокате, потому что такие цифры - 35 млн долларов - у нас не собирают.
И сама Россия для него постылая страна,
А нравится американский фильм про радугу,
И в частности -горбатая гора.