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Торговали — веселились, подсчитали — прослезились (5 фото)

Автор:
07 августа 2021 14:01
Метки: Михалков   кино   прибыль   
832
5

Современный российский кинематограф порой тратит немалые деньги на съемку и рекламу фильмов, которые, в конечном счете, проваливаются в прокате и не только не приносят прибыли, но еще и оставляют своих создателей в убытках.

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Метки: Михалков   кино   прибыль   
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11
Zlaja ptica 3 часа назад
Ну цирюльник все же неплохой фильм.
Как бы не ругали "обитаемый остров", тоже.

Ну а 2 и 3 "утомлённые" действительно шлак. Как и, к примеру, "Сталинград"...

Кстати, я что там с прокатом так рекламируемые га фишках "шугалеями 1-3", всякими "туристами", "крымским мостами" и " солнцепёками"?
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Показать 1 ответ
914
КиriIL Минуту назад
Сибирский цирюльник и обитаемый остров мне понравились, но есть подозрения что собрали они денег мало по каким-то другим причинам, цирюльник помню показывали тогда когда в нашем городе кинотеатр еще был с дореволюционным ремонтом)) А обитаемый остров скорее всего мало собрал потому что в россии в то время вообще не принято было за фильм платить который ты дома смотришь!
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18k
иванов дмитрий 8 минут назад
Михалкова не люблю, но фильм сибирской цирюльник мне понравился.
А вот обитаемый остров лютое г.
Особенно запомнился эпизод с Саморезом по дереву, торчащим из супер броне машины)
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1k
Roman Полчаса назад
Мне кажется, что эти фильмы не так уж и плохи. НО смотрели в подавляющем большинстве их через торренты, отсюда и кассы такие ИМХО.
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3
Игорь Гудков Час назад
Эх, Никита Сергеич, молодец. Вроде и продукт на гора и деньги освоены. И сам себя талантищем мнит и мнение своё авторитетное бесогонит…
Вокруг него всегда какая-то клоунада.
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459
Отец Пигидий 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
ron 2 часа назад
Современный российский кинематограф порой тратит немалые деньги на съемку и рекламу фильмов, которые, в конечном счете, проваливаются в прокате и не только не приносят прибыли, но еще и оставляют своих создателей в убытках.
=============
Потратил 35 млн долларов, получил 2,6.
Потратил 40 млн долларов, получил 7,5.
Потратил 45 млн долларов, получил 1,5.
В смысле, оставляют создателей в убытках?

)))
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7k
Dima 2 часа назад
Лучше всех с пиратством борется Никита Михалков: на его фильмах ещё ни один пират с видеокамерой до конца сеанса не досидел.
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8k
Клёст 2 часа назад
На мой взгляд экранизация Стругацких это почти всегда бесперспективно: не читавшие не поймут, а у тех кто читал очень требовательное отношение - не угодишь))
Надо читать)
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746
Пока живу 2 часа назад
Доброго дня
Не надо путать деньги вложенные в кино, с деньгами освоенными. Ай да никитка, ай да сукин сын.
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7k
Перст Указующий 3 часа назад
>Информации по мировому прокату нет, но в России фильм собрал...

а не раз говорили, что фильм был снят как раз на экспорт. Вряд ли у кого-то было ожидание, что "Сибирский Цирюльник" окупится в российском прокате, потому что такие цифры - 35 млн долларов - у нас не собирают.
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11k
Taximaxi 3 часа назад
Не нравится российское кино Ивану Кемерову,
И сама Россия для него постылая страна,
А нравится американский фильм про радугу,
И в частности -горбатая гора.
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398
Елена Букреева 3 часа назад
Мне понравился "Сибирский цирюльник"
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11
Zlaja ptica 3 часа назад
Кто нибудь выложите песенку слепакова "российское кино"
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15k
Fat boy slim is * in a heaven 3 часа назад
Кемеров, запили пост про шедевры твоего израильского кинематографа?
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1k
_♛_ 3 часа назад
"комунадо" заработали... Россияне оплатили.. ничего нового!
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1k
_♛_ 3 часа назад
В их "сраномголливуде" Никитушка уже после "Сибирского цирюльника" не получил бы и копейки на съемки...
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1k
Росомаха 3 часа назад
Бондарчук с Михалковым это умеют, развести на деньги....
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1k
Saplus 3 часа назад
"Российское кино окупается на стадии производства" (с) Баженов
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