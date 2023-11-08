Актёры, которые сыграли в фильмах и их ремейках разных персонажей

Гарольд Рамис, сыгравший в оригинале доктора Игона Спенглера умер еще в 2011 году, поэтому мы и не увидели его в ремейке.

Тем не менее, оригинальный состав охотников всё же вернулся в 2021 году мягком перезапуске под названием "Охотники за приведениями: наследники". Там актеры вновь смогли вернуться к своим ролям, а с помощью компьютерных технологий даже "оживили" Гарольда Рамиса (Ну как оживили? Вернули в качестве призрака).

Майкл Кейн - "Игра на вылет" (1972) / "Сыщик" (2007)

Фильм "Игра на вылет" - это довольно интересный детективный триллер с Лоуренсом Оливье и Майклом Кейном в главных ролях. Правда, других актеров в фильме в принципе не было, несмотря на то, что в титрах нам накидали целый список актеров, сыгравших в данной ленте. Это режиссер решил так подшутить, чтобы зрители смотрели фильм в ожидании увидеть на экране кого-то еще. Но никого кроме Кейна и Оливье так и не появилось.



