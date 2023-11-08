Актёры, которые сыграли в фильмах и их ремейках разных персонажей

Порой к ремейкам фильмов решают привлечь тех же самых актеров, что и в оригинале, однако на этот раз в другой роли. Вот несколько примеров
Берт Рейнольдс - "Самый длинный ярд" (1974) / "Всё или ничего" (2005)
В 1974 году вышел фильм "Самый длинный ярд", рассказывающий о футболисте по имени Пол Кру, который попал в тюрьму, но который продолжил играть даже в местах не столь отдаленных. Главную роль самого Пола Кру здесь исполнил известный актер Берт Рейнольдс.
В 2005 году выходит фильм "Всё или ничего" (хотя, так его перевили только у нас. В оригинале он называется также - "Самый длинный ярд"), который является ремейком фильма "Самый длинный ярд". Но на сей раз роль Пола Кру сыграл знаменитый комик Адам Сендлер.
Всё или ничего, 2005
Тем не менее, главному актеру оригинального фильма нашлось здесь место (естественно, ради отсылки). Берт Рейнольдс сыграл в данном ремейке роль тренера Нея Скарборо.
Чарлтон Хестер - "Планета обезьян" (1968) / "Планета обезьян" (2001)
Как вы наверняка знаете, в оригинальном фильме "Планета обезьян" (1968) людей очень мало, так как главенствуют здесь разумные человекоподобные обезьяны. Ну а главную роль Джорджа Тейлора (как раз человека) исполнил актер Чарлтон Хестер.
В 2001 году Тим Бертон выпустил свой фильм "Планета обезьян" с Марком Уолбергом в главной роли. Но и актеру Чарлтону Хестеру тоже нашлось немного места в качестве фан-сервиса. Конкретно, актер сыграл роль умирающего отца генерала Тейда - Зайуса.
Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон, Сигурни Уивер и Энни Поттс - "Охотники за приведениями" (1984) / "Охотники за приведениями" (2016)
В культовом фильме "Охотники за приведениями" главные роли сыграли такие актеры как Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис и Эрни Хадсон. Роль Даны отошла звезде фильма "Чужой" Сигурни Уивер, а роль секретарши Джанинн досталась актрисе Энни Поттс.
Дэн Эйкройд давно вынашивал план по созданию третьей части фильма про охотников за приведениями, но у него ничего не выходило.
Лишь в 2016 году свет увидел новый фильм "Охотники за приведениями". Правда, это было уже не продолжение, а ремейк, причем женский, что сильно не понравилось многим фанатам серии.
Но как бы то ни было, даже в этом ремейке мы вновь можем увидеть актеров из оригинала, которых "подвезли" в качестве отсылки и фан-сервиса. Например:
Билл Мюррей, сыгравший доктора Питера Вэнкмана, в ремейке сыграл небольшую роль Мартина Хейсса.
Дэн Эйкройд, сыгравший доктора Рэя Стэнтца, исполнил небольшую роль таксиста.
Эрни Хадсон, сыгравший Винстона Зеддмора в оригинале, в ремейке сыграл дядю Пэтти - Билла Дженкинса.
Сигурни Уивер, сыгравшая в оригинале Дану, в ремейке получила небольшую роль Ребекки Горин (наставница доктора Хольцманн).
Ну а Энни Поттс, сыгравшая в оригинале Джанин, получила небольшую роль администратора отеля по имени Ванесса.
Гарольд Рамис, сыгравший в оригинале доктора Игона Спенглера умер еще в 2011 году, поэтому мы и не увидели его в ремейке.
Тем не менее, оригинальный состав охотников всё же вернулся в 2021 году мягком перезапуске под названием "Охотники за приведениями: наследники". Там актеры вновь смогли вернуться к своим ролям, а с помощью компьютерных технологий даже "оживили" Гарольда Рамиса (Ну как оживили? Вернули в качестве призрака).
Майкл Кейн - "Игра на вылет" (1972) / "Сыщик" (2007)
Фильм "Игра на вылет" - это довольно интересный детективный триллер с Лоуренсом Оливье и Майклом Кейном в главных ролях. Правда, других актеров в фильме в принципе не было, несмотря на то, что в титрах нам накидали целый список актеров, сыгравших в данной ленте. Это режиссер решил так подшутить, чтобы зрители смотрели фильм в ожидании увидеть на экране кого-то еще. Но никого кроме Кейна и Оливье так и не появилось.
Лоуренс Оливье здесь сыграл некоего аристократа и писателя Эндрю Уайка, а Майкл Кейн исполнил роль любовника жены Уайка по имени Майло Тиндл. По сюжету аристократ приглашает Майло в дом, делая ему якобы выгодное предложение сыграть с ним в одну игру, но оказывается, что он хотел лишь убить любовника своей жены.
В 2007 году выходит фильм "Сыщик", который является ремейком фильма "Игра на вылет". В фильме снова играют всего два актера, но на сей раз роль Майло досталась Джуду Лоу, а вот постаревший Майкл Кейн сыграл Эндрю Уайка.
Дмитрий Харатьян - "Розыгрыш" (1976) / "Розыгрыш" (2008)
Фильм "Розыгрыш" Владимира Меньшова стал дебютом для будущего актера Дмитрий Харатьяна. На момент съемок ему было всего 16 лет, зато в фильме ему сразу же досталась главная роль Игоря Грушко - ученика 9 "Б", который настолько сильно увлечен музыкой, что собирает свой школьный музыкальный ансамбль.
В 2008 году вышел ремейк "Розыгрыш", в котором также появился Дмитрий Харатьян. Но на сей раз он сыграл конечно же не школьника (все таки возраст), а отца Олега Комарова - главного антагониста фильма.
Кристофер Рив - "Супермэн" (1978) / Тайны Смолвиля (сериал, 2001-2007)
Роль самого первого Супермэна на экранах исполнил актер Кристофер Рив, который возвращался к этой еще трижды вплоть до 1987 года.
К сожалению, в 1995 году Кристофер упал с лошади, переломав себе шейные позвонки, из-за чего на всю жизнь остался парализованным. Естественно.после такого о кинокарьере можно было забыть. Конечно, он появлялся в небольших и эпизодических ролях в некоторых проектах, но это было уже не то.
Тем не менее, в начале 00-х Кристофер все же смог поучаствовать в еще одном проекте про Супермена. Речь идет конечно же о сериале Тайны Смолвиля, который рассказывает о юных годах будущего Супермена - Кларка Кента.
В этом сериале Кристофер Рив появился в небольшой роли (2 серии) парализованного доктора Вирджила Свонна.
Если вы вспомнили еще какие-либо фильмы и их ремейки, где одни и те же актеры сыграли разные роли, то напишите об этом в комментариях.
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