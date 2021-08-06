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Что выросло, то выросло, а также Кто-то слишком много ест

Что выросло, то выросло, а также Кто-то слишком много ест (29 фото)

Автор:
06 августа 2021 14:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавные картинки   звери-гиганты   овощи; гиганты   пухляш   самые толстые коты   толстые животные   хомяки   
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Флора и фауна иногда преподносят нам сюрпризы в виде гигантских плодов или чересчур пухлых тушек домашних питомцев. Вот 28 фотографий из этой серии, смотреть на которые - чистое удовольствие!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавные картинки   звери-гиганты   овощи; гиганты   пухляш   самые толстые коты   толстые животные   хомяки   
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34k
Лесли 🥰 54 минуты назад
Рука с морковкой какая-то синяя....руку тоже откопали)))
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34k
Лесли 🥰 53 минуты назад
А животных нельзя так раскармливать, вы шо)))
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