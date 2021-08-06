Что выросло, то выросло, а также Кто-то слишком много ест

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Флора и фауна иногда преподносят нам сюрпризы в виде гигантских плодов или чересчур пухлых тушек домашних питомцев. Вот 28 фотографий из этой серии, смотреть на которые - чистое удовольствие!
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5. "Мы сняли квартиру на Airbnb, я пошел ночью в душ, а потом обнаружил, что мое место занято другим парнем"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор забавные картинки звери-гиганты овощи; гиганты пухляш самые толстые коты толстые животные хомяки
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