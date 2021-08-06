Враги в фильме, но хорошие приятели за кадром!

Бывают редкие случаи, когда актёры, играющие противников, договариваются не видеться вне съёмок, как например Том Круз и Вэл Килмер во время создания фильма «Лучший стрелок» (1986). Но вообще чем более напряжёнными оказываются отношения персонажей по сюжету, тем веселее актёрам и тем больше вероятность, что они могут стать настоящими товарищами.

Давайте посмотрим на несколько добрых снимков со съёмок фильмов, когда экранные враги вдруг стали друзьями.

1. Хороший, злой и плохой отлично проводят время в компании друг друга