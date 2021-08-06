Враги в фильме, но хорошие приятели за кадром!

Под таким девизом проходят практически любые съёмки фильмов, где присутствуют ярко выраженные антагонист и протагонист.
Бывают редкие случаи, когда актёры, играющие противников, договариваются не видеться вне съёмок, как например Том Круз и Вэл Килмер во время создания фильма «Лучший стрелок» (1986). Но вообще чем более напряжёнными оказываются отношения персонажей по сюжету, тем веселее актёрам и тем больше вероятность, что они могут стать настоящими товарищами.
Давайте посмотрим на несколько добрых снимков со съёмок фильмов, когда экранные враги вдруг стали друзьями.
1. Хороший, злой и плохой отлично проводят время в компании друг друга
Клинт Иствуд, Илай Уоллак, Ли Ван Клиф и режиссёр Серджо Леоне на съёмках фильма «Хороший, плохой, злой» (1966).
2. Люк Скайуокер и гранд-мофф Уилхафф Таркин устроили перемирие
Марк Хэмилл и Питер Кушинг на съёмках фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977).
3. Льюэллин Мосс и Антон Чигур решают на время забыть о чемодане с 2 миллионами долларов
Джош Бролин и Хавьер Бардем на съёмках фильма «Старикам тут не место» (2007).
4. Битва за Готэм подождёт, пока кофе горячий
Майкл Китон, Джек Николсон и Тим Бёртон на съёмках фильма «Бэтмен» (1989).
5. Враги в очень странном городке Хоукинс, друзья в реальном мире
Дейкр Монтгомери и Джо Кири на съёмках второго сезона сериала «Очень странные дела» (2016-…).
6. Сначала фото на память, а уже потом драка
Кевин Питер Холл в полном инопланетном обмундировании и Арнольд Шварценеггер на съёмках фильма «Хищник» (1987).
7. Обсуждают, какой же всё-таки Гарри непростой молодой человек
Рэйф Файнс и Майкл Гэмбон на съёмках фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007).
8. Встретились как-то стендапер и клоун
Иэн Маккеллен и Кристофер Ли на съёмках фильма «Властелин колец: Две крепости» (2002).
11. Когда сразил своего противника наповал отличной шуткой
Хоакин Феникс и Рассел Кроу на съёмках фильма «Гладиатор» (2000).
12. Он всё-таки её развеселил!
Съёмочная группа фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), в том числе Джек Николсон и Луиза Флетчер.
13. «Клуб неудачников» пополнился ещё одним участником
Тим Карри и детский актёрский состав фильма «Оно» (1990).
Источник:
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