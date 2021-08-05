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На каждую хитрую «Тошибу»: как японская жадность помогла СССР

На каждую хитрую «Тошибу»: как японская жадность помогла СССР (5 фото)

Автор:
05 августа 2021 18:39
Метки: Toshiba   СССР   жадность   
901
5

Занимательная история о том, как СССР в обход американских ограничений покупал у японцев оборудование необходимое для снижение шумности подводных лодок и что из этого вышло.

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Метки: Toshiba   СССР   жадность   
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6  комментариев
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28k
Игорь 2 часа назад
Странно - почему поставили минусов. Возможно идейные противники автора репоста.
Но сам материал изложен прикольно и познавательный. Редко можно поставить плюс с таким удовольствием.
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109
ton Минуту назад
А что удивительного, если даже во время военных действий коренным противникам продаётся вооружение, а иногда даже и прямым…
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126
allexx 45 минут назад
ТС спасибо, отличная статья. Как щаас помню амеров разбивающих тошибовские приемники кувалдой. И, да, в теме было 10 бэрриморов. ))

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1k
max 46 минут назад
Сейчас тоже самое с турецким и северным потоком
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8k
costa Час назад
В итоге пока две супердержавы мерялись пиписьками Япония заработала дофига бабла на обоих.
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