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Что же укрепляет левак? Пост об изменах

Что же укрепляет левак? Пост об изменах (15 фото)

Автор:
23 июля 2021 10:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   измена   любовники   любовницы   отношения   подборка   
4716
15

Этот пост по-настоящему смогут оценить только те, кто изменяют своим вторым половинкам. Ну а все остальные могут просто расслабиться и посмеяться.

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Метки: Юмор   измена   любовники   любовницы   отношения   подборка   
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7  комментариев
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24k
Vazari Час назад
Записка под стульчаком унитаза... Какой смысл вставлять текст на русском в фотошопе. Оригиналу лет 10, выглядит вот так.
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534
Старичок 20 минут назад
Комментарий к фото
при том, что Толян девятый десяток жизни разменял)))))
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1k
вася васильев 22 минуты назад
14. Пенсии скорее...)))
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2k
boom 46 минут назад
по последней фотке:
эта грумер мужика силой взяла, прям на глазах у собаки?
полагаю, его трое детей тоже таким образом и появились? :)))
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