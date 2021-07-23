Что же укрепляет левак? Пост об изменах

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Этот пост по-настоящему смогут оценить только те, кто изменяют своим вторым половинкам. Ну а все остальные могут просто расслабиться и посмеяться.
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Случайно забеременела от обслуживающего персонала... Интересно, как часто это происходит?
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эта грумер мужика силой взяла, прям на глазах у собаки?
полагаю, его трое детей тоже таким образом и появились? :)))