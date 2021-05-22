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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4906 постов • 664 подписчика подписаться
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Попытка бразильского певца скрыть измену закончилась смертью

Попытка бразильского певца скрыть измену закончилась смертью (6 фото + 1 видео)

Автор:
22 мая 2021 17:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Девушка   балкон   бразилия   измена   рэпер   свадьба   смерть   шоу бизнес   
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Молодой рэпер через две недели после приватной свадьбы срывается с балкона гостиницы. Убитая горем вдова, молодая любовница, близкий друг и коллега – кто из них виновен в смерти певца? Эта история могла бы лечь в основу неплохого детективного романа, если бы не была так нелепа.

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Метки: Девушка   балкон   бразилия   измена   рэпер   свадьба   смерть   шоу бизнес   
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22  комментария
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10k
Bill Час назад
Девушка, которая "за определённую плату проводит ночь с двумя молодыми человеками" - теперь называется фитнес-модель?
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1k
Павел 3 минуты назад
При первой же ссоре решил потрахаться с другой бабой. Ну и мразь...
Господь не так просто размозжил его мозги об бетон.
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956
Бендер Сгибатель Родригес 7 минут назад
Человеку просто стало стыдно, что он зашкварился говнорэпом и силиконовой шлюхой, вот и всё.
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2k
andrey morozov 7 минут назад
Какая то смятая концовка. Непонятно что произошло сразу после падения Кевина? Интересно коллега Джонатас всё таки осуществил задуманное и присоединился к движухе? Тем более на одного участника стало меньше...
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10k
Джон Уик 9 минут назад
Теперь вдова на всю жизнь.
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353
Andrey 16 минут назад
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481
Старичок 17 минут назад
такой отдых надо ставить на поток.
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5k
Tim_G 17 минут назад
слабоумие и... слабоумие...
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1k
Умница-красавица Полчаса назад
Изменявший рэпер на измене сиганул с балкона. Тарам-пабам-пам! Бздынннь!
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6k
Шурави 38 минут назад
Фитнес - модель, бьюти- блогер, инста-дива - каких только названий для проституток не придумали.
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7k
Волк русский - Президент США 43 минуты назад
С удивлением узнал, что рэпер - оказывается, певец.
Это как негр - афроамериканец, ни разу не бывший в Африке. Даже не знающий, где эта Африка.
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16k
Егор Час назад
Если это затравка детектива, то проверьте жену-адвоката - 100% она подстроила.
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5k
Дарвин и аморальная премия Час назад
У рэперов очень мало мозгов,правда один вопрос:откуда у автора столь подробная информация?
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41k
parallax Час назад
Близнец Тямоти?
Мир стал немного чище.
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4k
RomaXz Час назад
Это прям моментальная карма :) Решил изменить и сразу же поплатился за это.
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−3
SKIL LYR Час назад
Хороший рэпер - мертвый рэпер... Я сослепу сначала решил, что это Тимати
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