Попытка бразильского певца скрыть измену закончилась смертью

1820
6
1
Молодой рэпер через две недели после приватной свадьбы срывается с балкона гостиницы. Убитая горем вдова, молодая любовница, близкий друг и коллега – кто из них виновен в смерти певца? Эта история могла бы лечь в основу неплохого детективного романа, если бы не была так нелепа.
Бразильский 23-летний певец Кевин Насименто Буэно, выступавший под псевдонимом MC Kevin и 33-летняя Деолан Безерра, весьма преуспевающий адвокат по уголовным делам, в начале мая отпраздновали скромную закрытую свадьбу.
Медовый месяц пара отмечала в Рио-де-Жанейро, где артист попутно выступал в ночном клубе Vila Valqueire. И все было замечательно, пока молодожены не поругались.
Но если супруга в порыве гнева удалилась из гостиницы прочь, то вот Кевин переживать не стал. Получив неожиданную свободу, он не придумал ничего лучше, как отметить первую ссору с женой в компании своего друга Виктора Фонтенелле.
Парни весело проводили время на вечеринке, где и познакомились с 26-летней фитнес-моделью Бьянкой Домингес.
После недолгих ухаживаний девушка согласилась провести ночь с молодыми людьми за определённую плату.
В самый разгар интимной встречи в номер кто-то постучал. Нервы у рэпера не выдержали и он, решив, что их выследила его жена, ринулся на балкон. Как сообщил позже его друг, Кевин очень испугался, что жена поймает его на измене.
В самый разгар интимной встречи в номер кто-то постучал. Нервы у рэпера не выдержали и он, решив, что их выследила его жена, ринулся на балкон. Как сообщил позже его друг, Кевин очень испугался, что жена поймает его на измене.
Находясь в состоянии шока, Кевин перелез через перила, прыгнул в бассейн. Вот только немного не подсчитал траекторию и упал на бетонную дорожку. По другой версии, певец решил спрятаться от жены в соседнем номере, и перелезть на другой балкон, но не смог удержать равновесие и сорвался.
Как вы уже могли догадаться, жены за дверью не было. В дверь стучал коллега, Джонатас да Круз. Он, кстати, был в курсе группового отдыха и решил присоединится к молодым людям. Когда жена узнала о подробностях смерти Кевина, она набросилась на Бьянку и разнимала их полиция .
Источник:
Ссылки по теме:
- Николас Кейдж женился в пятый раз
- Бывшую солистку Little Big нашли мёртвой
- Жизнь экс-солистки Little Big унес "тихий убийца" многих - кардиомиопатия
- Умер любимый актер Андрей Мягков
- Самая красивая в мире рыжеволосая девушка родом из России
19
Понравилось19
Новости партнёров
Господь не так просто размозжил его мозги об бетон.
Это как негр - афроамериканец, ни разу не бывший в Африке. Даже не знающий, где эта Африка.
Мир стал немного чище.