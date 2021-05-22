Попытка бразильского певца скрыть измену закончилась смертью

После недолгих ухаживаний девушка согласилась провести ночь с молодыми людьми за определённую плату.

В самый разгар интимной встречи в номер кто-то постучал. Нервы у рэпера не выдержали и он, решив, что их выследила его жена, ринулся на балкон. Как сообщил позже его друг, Кевин очень испугался, что жена поймает его на измене.