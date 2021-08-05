3 вида «домашних пауков», которые реально полезны в доме. Защищают от насекомых и не несут вреда людям

Что вы делаете, заметив в доме паука? Берёте в руки газету? Тапок? Огнемёт? Зря! Пауки — прекрасные соседи. Это непопулярное мнение, но подумайте сами: они тихие, сидят по тёмным углам и делают за вас всю тёмную работу — защищают дом от тараканов, муравьёв и мух. Мы составили топ-3 домашних пауков, которым можно сдавать угол в аренду!
На третьей строчке рейтинга вольготно расположился чердачный паук. Его длина (вместе с ногами) достигает до 7 сантиметров! Это одно из крупнейших паукообразных Европы. Кошмар для арахнофоба, скажете вы? Идеальный для него друг, ответим вам мы!
Чердачный паук — социопат от мира членистоногих. Своих сородичей он терпеть не может. Такой сосед прогонит из вашего дома ложных вдов и пауков-бродяг, которые реально опасны для здоровья! А вас он не тронет. Здоровяк не интересуется человечиной, да и есть её не умеет. Укус чердачного паука вызывает лишь слабую припухлость — не более.
Серебро получает домовой паук, и не зря. Это — самый распространённый домашний паук. Малыш достигает всего 12 миллиметров в длину, но это не помешало ему захватить человеческие жилища по всему миру.
Домовой паук весьма прожорлив, но на людей не покушается — их укус настолько слаб, что не способен даже прокусить человечью кожу. А вот вашим клопам с тараканами придётся страдать. Почти идеальный соседушка!
Лучше домового паука могут быть только пауки-сенокосцы. И пусть они пауки лишь по названию, а не по происхождению, своё место на пьедестале они получили заслуженно.
Длиннолапые чудики охотятся не хуже домовых пауков, но в отличие от них не оставляют за собой клочья паутины. Даже жилплощадь с сенокосцами делить не надо! Им хватит подвала или чердака — сплошная выгода.
Источник:
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