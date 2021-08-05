3 вида «домашних пауков», которые реально полезны в доме. Защищают от насекомых и не несут вреда людям

Чердачный паук — социопат от мира членистоногих. Своих сородичей он терпеть не может. Такой сосед прогонит из вашего дома ложных вдов и пауков-бродяг, которые реально опасны для здоровья! А вас он не тронет. Здоровяк не интересуется человечиной, да и есть её не умеет. Укус чердачного паука вызывает лишь слабую припухлость — не более.