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3 вида «домашних пауков», которые реально полезны в доме. Защищают от насекомых и не несут вреда людям

3 вида «домашних пауков», которые реально полезны в доме. Защищают от насекомых и не несут вреда людям (6 фото)

Автор:
05 августа 2021 16:19
Метки: интересно   насекомые   факты   
1062
6

Что вы делаете, заметив в доме паука? Берёте в руки газету? Тапок? Огнемёт? Зря! Пауки — прекрасные соседи. Это непопулярное мнение, но подумайте сами: они тихие, сидят по тёмным углам и делают за вас всю тёмную работу — защищают дом от тараканов, муравьёв и мух. Мы составили топ-3 домашних пауков, которым можно сдавать угол в аренду!

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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9k
Majul 6 часов назад
Если в доме или квартире завелся паук и он сплел свою паутинку там где не видно и он не мешает, то как по мне его лучше не трогать, пусть живет. Он же сколько насекомых переловит. От него пользы больше чем вреда. Да и вреда от него нет по факту. Ну паутина в уголке, ну трупы насекомых из под его путины иногда забрать. Кличку ему придумал и пусть мух ловит, жиреет )
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1k
Froll 2 часа назад
В детстве каждое лето меня отправляли в деревню к бабульке.В сенях на окне паук сплёл паутину.Я на некое подобие подоконника,под паутину,капал варенье или клал сладкое.Когда прилетали мухи я спугивал и они в паутину попадали.Прикармливал дружбана своего.
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59k
Опиум для народа 4 часа назад
Вот такая прикольнее. И польза от неё не меньше.)
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10k
Василенко Татьяна 6 часов назад
Совершенно не боюсь пауков. Стараюсь взять аккуратно тряпочкой и выбросить за окно. НО - при виде сенокосца в панику не впадаю, но реально их боюсь, тут только тапком.
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DrKlizmi 6 часов назад
Я выбираю дихлофос!
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