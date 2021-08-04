15-летняя Лив Тайлер с мамой на снимках Дэвида Макгофа 1993 года

Тайлер поддерживает близкие отношения с Рундгреном. «Я так ему благодарна, я так сильно его люблю. Знаете, когда он обнимает меня, я чувствую, что он мой папа. И он очень сильный и оберегает меня».

Когда Лив спросили в интервью про ее детство, она сказала: «У меня особо не было детства, когда я была подростком, потому что я работаю с 14 лет. Но это также уберегло меня от неприятностей. Пока все закидывались кислотой и тусили как безумные, я работал над фильмом в Тоскане ... конечно, тоже развлекалась, но совсем иначе. Я ни о чем не жалею. Мне нравится, как сложилась моя жизнь».