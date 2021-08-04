15-летняя Лив Тайлер с мамой на снимках Дэвида Макгофа 1993 года

Редкие кадры 1993 года от фотографа Дэвида Макгофа, а также немного интересных фактов из биографии актрисы. А вы знали, что Лив Тайлер до 11 лет носила фамилию Рандгрен и не подозревала, что ее отец – звезда Aerosmith Стивен Тайлер?
Биби Бьюэлл – американская певица и бывшая фотомодель, она была подружкой месяца журнала Playboy в ноябре 1974 года. С 1972 по 1979 год Бьюэлл жила с рок-музыкантом Тоддом Рандгреном. В 1976 году Бьюэлл забеременела в результате непродолжительных отношений со Стивеном Тайлером. Она родила 1 июля 1977 года, назвала дочь Лив Рандгрен и заявила, что Тодд Рандгрен – отец ребенка. К тому времени Рандгрен и Бьюэлл уже расстались, но Рандгрен все равно указал свое имя в свидетельстве о рождении Лив и взял на себя роль ее отца, в том числе оплатил ее обучение.
В возрасте 10 или 11 лет Лив познакомилась со Стивеном Тайлером и заподозрила, что он ее отец, когда заметила их сходство с дочерью Тайлера Мией. Когда она спросила об этом свою мать, та во всем призналась дочери. Правда о настоящем отце Лив стала достоянием общественности лишь в 1991 году, когда она сменила фамилию с Рандгрен на Тайлер, но оставила старую фамилию как второе имя. Бьюэлл объяснила, что скрывала правду о настоящем отце дочери потому, что на момент рождения Лив Стивен Тайлер страдал сильной наркотической зависимостью. Узнав правду, Лив и Стивен сблизились и даже начали работать вместе: актриса появилась в клипе Aerosmith на песню «Crazy» в 1993 году, а в 1998 году Aerosmith записали саундтрек к фильму «Армагеддон», в котором она снималась.
Тайлер поддерживает близкие отношения с Рундгреном. «Я так ему благодарна, я так сильно его люблю. Знаете, когда он обнимает меня, я чувствую, что он мой папа. И он очень сильный и оберегает меня».
Когда Лив спросили в интервью про ее детство, она сказала: «У меня особо не было детства, когда я была подростком, потому что я работаю с 14 лет. Но это также уберегло меня от неприятностей. Пока все закидывались кислотой и тусили как безумные, я работал над фильмом в Тоскане ... конечно, тоже развлекалась, но совсем иначе. Я ни о чем не жалею. Мне нравится, как сложилась моя жизнь».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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