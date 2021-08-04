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15-летняя Лив Тайлер с мамой на снимках Дэвида Макгофа 1993 года

15-летняя Лив Тайлер с мамой на снимках Дэвида Макгофа 1993 года (17 фото)

Автор:
04 августа 2021 23:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лив Тайлер   звезды   знаменитости   редкие фото   шоу бизнес   
369
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Редкие кадры 1993 года от фотографа Дэвида Макгофа, а также немного интересных фактов из биографии актрисы. А вы знали, что Лив Тайлер до 11 лет носила фамилию Рандгрен и не подозревала, что ее отец – звезда Aerosmith Стивен Тайлер?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лив Тайлер   звезды   знаменитости   редкие фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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9k
K7OO 3 часа назад
Ну наконец-то я узнал, кто такая Лив Тайлер, которую во всех сканвордах тулят. Эх, еще бы такой же пост про загадочного певца Араш.)
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7k
vitenok Час назад
А, так вот что за девка в крези. Ещё один маленький бесполезный фактик в мою копилку бесполезных не нужных знаний.
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1k
2sobaki2 Час назад
Мамаша прямо очень не тяжелого поведения.
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5k
kleyman 3 часа назад
Пара стремных шмар.
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