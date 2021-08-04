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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
04 августа 2021 21:45
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
751
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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736
labus 2 часа назад
Асбестовые скафандры предназначались для защиты от огня членов наземной пожарной службы аэропорта.
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16k
sgb66 21 минуту назад
https://ngasanova.livejournal.com/2100309.htmlhttps://ngasanova.livejournal.com/2100309.html
Там другие фото автора что снял пойманную рыбину 200 кг. Даже тетка смогла поймать подобную.
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16k
sgb66 Полчаса назад
На предпоследней не велосипед, это велодрезина.
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