До 2020 года такое понятие как «нерабочий день» в Трудовом кодексе РФ отсутствовало. Нормами выделялись такие дни как:

- календарные;

- рабочие;

- нерабочие праздничные;

- выходные.

Впервые определение «нерабочий день» было установлено Президентом РФ в марте 2020 года с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответственно, сразу после этого вопрос статуса таких дней вызывал множество дискуссий, споров и обсуждений. Они продлились вплоть до появления разъяснений Минтруда России в рекомендательной форме.

В Трудовом кодексе определение отсутствует. Но зато его официально ввели в Налоговый кодекс РФ. Ст. 6.1 НК РФ была дополнена следующей формулировкой: «Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем».

Отсюда следует, что нерабочие дни представляют собой ранее неиспользованный и непоименованный вид отдыха. При этом в этот промежуток за работниками должна сохраняться заработная плата, предусмотренная условиями трудового договора.

Актуальным вопросом для работодателей до появления официальных рекомендаций Минтруда РФ была оплата в ситуациях, когда в силу производственной необходимости сотрудника все же приходилось привлекать к работе. Нерабочий день не относится к категории выходного или нерабочего праздничного. Поэтому оплата осуществляется в обычном, а не в повышенном размере.

А у вас на работе случались недоразумения или споры, как-то касавшиеся нерабочих дней?