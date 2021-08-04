Когда Собянин объявил, что в Москве будут выходные с 15 по 19 июня в связи ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, у многих в очередной раз возник вопрос: что же собой представляет это новое явление в отечественном законодательстве?
До 2020 года такое понятие как «нерабочий день» в Трудовом кодексе РФ отсутствовало. Нормами выделялись такие дни как:
- календарные;
- рабочие;
- нерабочие праздничные;
- выходные.
Впервые определение «нерабочий день» было установлено Президентом РФ в марте 2020 года с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответственно, сразу после этого вопрос статуса таких дней вызывал множество дискуссий, споров и обсуждений. Они продлились вплоть до появления разъяснений Минтруда России в рекомендательной форме.
В Трудовом кодексе определение отсутствует. Но зато его официально ввели в Налоговый кодекс РФ. Ст. 6.1 НК РФ была дополнена следующей формулировкой: «Рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем».
Отсюда следует, что нерабочие дни представляют собой ранее неиспользованный и непоименованный вид отдыха. При этом в этот промежуток за работниками должна сохраняться заработная плата, предусмотренная условиями трудового договора.
Актуальным вопросом для работодателей до появления официальных рекомендаций Минтруда РФ была оплата в ситуациях, когда в силу производственной необходимости сотрудника все же приходилось привлекать к работе. Нерабочий день не относится к категории выходного или нерабочего праздничного. Поэтому оплата осуществляется в обычном, а не в повышенном размере.
А у вас на работе случались недоразумения или споры, как-то касавшиеся нерабочих дней?
Источник:
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Не может гос-во обязать бизнес заплатить людям денег просто в силу своего желания.
Для примера, ТК РФ Статья 155:
"При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени."
Вот 155 статья говорит, что если неисполнение работников трудовых обязанностей происходит без вины работодателя, то ему платят не менее 2/3 от ЗП пропорционально отработанному времени, а поскольку отработанного времени нет, то не менее 0.
Даже в самом определении ЗП идет, что это оплата за труд. Т.е. не может быть ЗП без труда просто в силу определения ЗП.
Но кого волнуют такие мелочи к федеральный закон если надо.
И никаких вопросов
Заходит Владимир Владимирович в бар и говорит: "Всем выпивки за счёт заведения!"