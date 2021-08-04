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Нерабочие дни: новое явление в российском законодательстве

Нерабочие дни: новое явление в российском законодательстве (1 фото)

Автор:
04 августа 2021 13:16
Сообщество : Жить в России
Метки: выходной   законодательство   нерабочий день   оплата   почемучка   работа   разъяснения   трудовой кодекс РФ   
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Когда Собянин объявил, что в Москве будут выходные с 15 по 19 июня в связи ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, у многих в очередной раз возник вопрос: что же собой представляет это новое явление в отечественном законодательстве?

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Метки: выходной   законодательство   нерабочий день   оплата   почемучка   работа   разъяснения   трудовой кодекс РФ   
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7  комментариев
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4k
Денис Колосов Час назад
У меня не было недоразумений, все нерабочие дни, я работал)
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675
drinkingteam 9 минут назад
Недоразумение заключается только в том, что не может президент или губернатор, мэр, издавать такие указы. Вот и все недоразумение.
Не может гос-во обязать бизнес заплатить людям денег просто в силу своего желания.
Для примера, ТК РФ Статья 155:
"При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени."
Вот 155 статья говорит, что если неисполнение работников трудовых обязанностей происходит без вины работодателя, то ему платят не менее 2/3 от ЗП пропорционально отработанному времени, а поскольку отработанного времени нет, то не менее 0.
Даже в самом определении ЗП идет, что это оплата за труд. Т.е. не может быть ЗП без труда просто в силу определения ЗП.
Но кого волнуют такие мелочи к федеральный закон если надо.
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
Благополучно работали.
И никаких вопросов
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5k
Борис Карабанов Час назад
Приходят в голову глупые мысли по экстраполяции, а почему бы не объявить разом нерабочий год с сохранением заработной платы, разумеется?
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20k
Ратибор Час назад
В связи с этим вспомнился анекдот:
Заходит Владимир Владимирович в бар и говорит: "Всем выпивки за счёт заведения!"
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13k
Booka1a Час назад
никаких недоразумений. объект горел, поэтому все пахали
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