Основная масса работников в Российской Федерации получает фиксированный оклад. Отпускные сотруднику начисляются исходя из его среднедневного заработка. В качестве расчетного периода берутся 12 месяцев, предшествующих тому месяцу, в котором человек пошел в отпуск. В общую сумму выплат входят заработная плата, премии и другие виды выплат, полученные работником.

Для расчета среднедневного заработка используется следующая формула:

Средний заработок=Общая сумма выплат/12 месяцев/23,9 (среднемесячное число календарных дней)

Для расчета суммы отпускных полученное значение среднего заработка умножается на число дней отпуска. Общая сумма дохода за май месяц получается путем сложения отпускных и заработной платы за оставшиеся дни.