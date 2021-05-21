Как известно, последний весенний месяц богат нерабочими днями. В этом году особенно. Не все знают, что в мае невыгодно идти в отпуск, и стараются объединить каникулы с обычным ежегодным трудовым отпуском. Почему этого не стоит делать с позиции экономической выгоды для работника?
Основная масса работников в Российской Федерации получает фиксированный оклад. Отпускные сотруднику начисляются исходя из его среднедневного заработка. В качестве расчетного периода берутся 12 месяцев, предшествующих тому месяцу, в котором человек пошел в отпуск. В общую сумму выплат входят заработная плата, премии и другие виды выплат, полученные работником.
Для расчета среднедневного заработка используется следующая формула:
Средний заработок=Общая сумма выплат/12 месяцев/23,9 (среднемесячное число календарных дней)
Для расчета суммы отпускных полученное значение среднего заработка умножается на число дней отпуска. Общая сумма дохода за май месяц получается путем сложения отпускных и заработной платы за оставшиеся дни.
Дело в том, что в мае месяце рабочих дней всегда меньше по сравнению с остальными. Соответственно, выше будет стоимость одного рабочего дня, поэтому в этом месяце выгоднее работать, нежели отдыхать. Рассмотрим это на конкретном примере. Допустим, заработная плата сотрудника составляет 40 тыс. рублей, и он пошел в отпуск со 2 по 16 мая 2021 года. Исходя из этого стоимость одного дня отпуска составит:
40 тыс. рублей*12 месяцев/12 месяцев*29,3 дня=1365,19
Соответственно сумма отпускных будет:
14 дней*1365,19 рублей=19112,66 рублей
За минусом 13% НДФЛ работник получит на руки 16627,66 рублей.
Конечно, данный пример идеальный, поскольку в течение года человек может уходить на больничный, в отпуск, получать освобождение от работы с сохранением заработной платы.
Для сравнения произведем расчет одного рабочего дня в мае и, к примеру, в августе месяце 2021 года. Количество рабочих дней в мае составило 19, а в августе – 22 дня. Соответственно, результаты будут следующими:
40 тыс. рублей/19 дней=2105,25 рублей
40 тыс. рублей/22 дня=1818,17 рублей
Таким образом, стоимость рабочего дня в мае будет больше, соответственно, в этом месяце выгоднее поработать, нежели уходить в ежегодный отпуск.
А вы уже определились со временем и местом проведения отпуска в этом году?
Источник:
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"40 тыс. рублей*12 месяцев/12 месяцев*29,3 дня=1365,19"
Разберём по порядку:
1) 40 000 * 12 = 480 000
2) 480 000 / 12 = 40 000
3. 40 000 * 29.3 = 1 172 000