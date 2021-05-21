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Отпуск в мае: брать или не брать?

Отпуск в мае: брать или не брать? (3 фото)

Автор:
21 мая 2021 12:38
Сообщество : Жить в России
Метки: День   выходной   май   отпуск   почемучка   расчет   сравнение   
751
3

Как известно, последний весенний месяц богат нерабочими днями. В этом году особенно. Не все знают, что в мае невыгодно идти в отпуск, и стараются объединить каникулы с обычным ежегодным трудовым отпуском. Почему этого не стоит делать с позиции экономической выгоды для работника?

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Метки: День   выходной   май   отпуск   почемучка   расчет   сравнение   
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3  комментария
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ddp 2 часа назад
Какая-то беда с математикой 2-го класса.
"40 тыс. рублей*12 месяцев/12 месяцев*29,3 дня=1365,19"
Разберём по порядку:
1) 40 000 * 12 = 480 000
2) 480 000 / 12 = 40 000
3. 40 000 * 29.3 = 1 172 000
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897
Миша Полчаса назад
Мой начальник мечтает узнать когда я хочу в отпуск. Бери, когда дадут, и поблагодари.
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