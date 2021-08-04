Мог ли колхозник в СССР купить себе машину?

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Я говорю, что мог. Но не на зарплату.
На моём канале есть статья, называется "Страна, которую у нас просто украли". В ней я рассказываю, как я работал в колхозе на Украине в конце восьмидесятых. И мои слова вызвали много хороших комментариев. Но есть и такие, что напрямую обвиняют меня во лжи. Дескать, колхознику было не по карману купить машину. Вот я и хочу несколько расширить мой рассказ, сколько мы зарабатывали в колхозе.
В колхоз я приехал с Севера, в возрасте 24 года. В хозяйстве были поля, где выращивали подсолнух. Также была большая молочная ферма, все корма для неё заготавливали сами. Закладывали в ямы силос, карнаж, сенаж, ну и естественно заготавливали сено. Была очень большая свиноферма. В полях кроме подсолнуха растили пшеницу, овёс, кормовую свёклу. Все овощи. Был просто огромный колхозный сад.
Я купил в селе дом и вступил в колхоз механизатором. Так как подсобного хозяйства у меня не было, то соседи надарили мне припасов на год вперёд. Необыкновенно вкусное подсолнечное масло собственного производства. Сало в трёхлитровых банках. Домашней тушёнки. Пять кур несушек с мешком пшеницы для них. И всевозможных солений и варений в банках. Таковы были советские люди.
Я купил в селе дом и вступил в колхоз механизатором. Так как подсобного хозяйства у меня не было, то соседи надарили мне припасов на год вперёд. Необыкновенно вкусное подсолнечное масло собственного производства. Сало в трёхлитровых банках. Домашней тушёнки. Пять кур несушек с мешком пшеницы для них. И всевозможных солений и варений в банках. Таковы были советские люди.
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Про заработки
Больше всех конечно зарабатывали механизаторы. Особенно во время посевной и уборочной. Правда и про КЗОТ там никто не вспоминал, пока стояла сухая погода, вкалывали весь световой день. Но если брать среднюю зарплату за год, то примерно 200-250 рублей. И при цене жигулей в 6000, накопить конечно было сложно.
Но дело в том, что не это был основной заработок. Любой желающий мог взять на откорм столько телят, сколько хочет. Утром выводишь его за село и привязываешь на длинную стропу. Он весь день сам кормится. Вечером забираешь. Осенью сдаёшь на мясо. Хочешь заработать в два раза больше, продавай мясо на рынок оптовикам. Но тогда и телёнка покупай за свои деньги.
Это не рекламная акция. Это просто комбайнёры приехали на работу. Кстати, передовикам нередко в виде премии предоставляли право покупки машины вне очереди.
С поросятами ещё проще. Берёшь в колхозе на откорм десять штук. Ещё десять покупаешь на рынке (Если свою свиноматку не держишь). Тебе колхоз выдаёт корма бесплатно в течение полугода. Так же к тебе ходит ветеринар. Комбикорма хватает на два десятка, если добавлять ещё тыквы, кормовой свеклы, картохи и тд... Осенью десять колхозных сдаются в колхоз по фиксированной цене, а десять своих в два раза дороже уходят через рынок.
Кооперация
В районном городе Амвросиевка, была кооперация. Если ты не хочешь заморачиваться с рынком, то мог сдать туда всё, что хочешь. А сдавать было что. Осенью, после уборочной, подводились итоги. И каждый член колхоза, помимо зарплаты получал согласно трудодней ещё и бесплатные бонусы.
А это от нескольких центнеров до нескольких тонн зерна. Это телега кормовой свеклы. Это 40 литровая фляга изготовленного на собственной маслобойке подсолнечного масла. Это несколько центнеров фруктов с колхозного сада. (Когда всё село начинало в один день варить варенье, от одних запахов можно было слюной изойти). И это далеко не полный перечень. А дальше, на твоё усмотрение. Можешь всё это сдать в кооперацию. Можешь перекупам на рынок. А можешь развести хозяйство.
Прямо через село у нас протекала река, а за околицей был огромный ставок. С утра туда важно шествовали табуны гусей и уток буквально со всех улиц. На закате они так же самостоятельно топали домой. А точное количество своих домашних курей многие хозяйки даже не знали. Хитрые несушки прятали где-нибудь в зарослях яйца и потом появлялись во дворе уже с выводком цыплят.
А это от нескольких центнеров до нескольких тонн зерна. Это телега кормовой свеклы. Это 40 литровая фляга изготовленного на собственной маслобойке подсолнечного масла. Это несколько центнеров фруктов с колхозного сада. (Когда всё село начинало в один день варить варенье, от одних запахов можно было слюной изойти). И это далеко не полный перечень. А дальше, на твоё усмотрение. Можешь всё это сдать в кооперацию. Можешь перекупам на рынок. А можешь развести хозяйство.
Прямо через село у нас протекала река, а за околицей был огромный ставок. С утра туда важно шествовали табуны гусей и уток буквально со всех улиц. На закате они так же самостоятельно топали домой. А точное количество своих домашних курей многие хозяйки даже не знали. Хитрые несушки прятали где-нибудь в зарослях яйца и потом появлялись во дворе уже с выводком цыплят.
Это труд
Это конечно труд. Нелёгкий и каждодневный. Но он давал хорошую отдачу и обеспечивал достойную жизнь. И не думайте, что жизнь в селе состояла только из работы. Село умело работать, но умело и отдыхать. У нас был огромный дом культуры. Куча кружков, прекрасная самодеятельность. По выходным танцы под собственный ансамбль.
За добросовестный труд награждали не только нагрудными знаками. Но этими знаками гордились гораздо больше, чем денежными премиями.
Бедно в колхозе жили либо лодыри, либо пьяницы. Но я говорю только за свой, в котором жил и работал сам. Напишите свои воспоминания. Те кто жил, работал, или хотя бы гостил у родни в деревне.
Василий Романенко
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все родычи, что жили по станицам, жили сильно лучше нас, горожан.
и машины раньше купили, про дома молчу.
Да! подрабатывал. НО! в 1966 годике купил себе "Волгу" газ-21!
https://mexanizm.livejournal.com/57087.htmlhttps://mexanizm.livejournal.com/57087.html
Вся инфа о ценах и ЗП есть в открытом доступе, я излагаю голые факты, если у тебя мозг накрыт железным занавесом то тут уже даже врачи не помогут...
Держали корову, свиней, кур - корма по дешевке от того же колхоза, дрова по дешевке от колхоза. Купили Москвич в кредит. каждый год приезжали перед Новым Годом к нам в прибалтику с кучей денег - то что заработали за лето + премии всякие - закупались деликатесами и шмотками на всю семью на год. Для меня ( школьника ) они были богачами, мы в городе так не шиковали.
Н алето ездил к ним в деревню - подрабатывал на поле. Зарплата была бешенная, мне нравилось.
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Во время уборки зерновых комбайнер получал в среднем 50 рублей в день. Вот за 3 недели яровых и 1000 рублей, а были еще и озимые и кукуруза, там поменьше но тоже не плохо. А еще в течение года надо пахать, сеять, удобрять и т.д.
Поэтому в свои 5 лет, когда сверстники хотели быть летчиками и космонавтами, я твердо был уверен что хочу быть комбайнером.
Как-то раз идём с другом по улице и проходим мимо муз.школы. Из неё выходит дядя с аккордеоном. Дружбан к нему:
- Дядя, а вы учитель музыки?
- Да.
- А можно к вам записаться?
- Можно.
- А завтра можно?
- Приходи завтра с родителями и поговорим.
Я к нему:
- Ты нормальный вообще - сам в музыкалку пошёл?
- Я был на свадьбе в деревне и увидел сколько баянист за три дня заработал. Так что в музыкалку железно.
Вот тебе и комбайнёры)))
«Но если брать среднюю зарплату за год, то примерно 200-250 рублей».
Это в среднем за месяц? То есть около 3 тыс.руб. в год?
Тогда неплохо, особенно учитывая все описанные возможности дополнительного заработка.
Или это за весь год? То есть по 20 руб. в месяц?
Но такого не было даже в самом глухом селе. В СССР были установлены едины размеры оплаты труда для всех категорий рабочих и служащих. Минимальная заработная плата в СССР была равна 70 рублям.
Что-то тут не вяжется…
Но в целом, статья очень реалистичная, плюс.
Автор сам описывает, что у всех были огороды, держали немеренное количество курей, гусей, были коровы, козы, свиньи. Излишки сдавали в заготконторы, брали на откорм телят и свиней. В одежде сельские жители были очень непритязательны. Коммуналку, как мы сейчас, не платили, электричество стоило копейки.
Такое впечатление, что вы не читал ни пост, ни комментарии.
Видимо опечатка во фразе - "Но если брать среднюю зарплату ЗА год...".
Надо было - "Но если брать среднемесячную зарплату по году..."