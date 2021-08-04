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Мог ли колхозник в СССР купить себе машину?

Мог ли колхозник в СССР купить себе машину? (5 фото)

Автор:
04 августа 2021 13:03
Метки: СССР   заработки   история   колхоз   факты   
759
5
Я говорю, что мог. Но не на зарплату.
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Метки: СССР   заработки   история   колхоз   факты   
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33  комментария
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9k
Kostick 3 часа назад
"Бедно в колхозе жили либо лодыри, либо пьяницы" - +100500.
все родычи, что жили по станицам, жили сильно лучше нас, горожан.
и машины раньше купили, про дома молчу.
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4k
Алексей Куликов 8 минут назад
В Ростовской области, в совхозе, в течениегода зарплата была не большая меньше 100 рублей. Но в конце года была премия, в несколько тысяч, на машину может немного и не хватало. Это не считая всего прочего.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Мог. Даже работник Совхоза. Будучи сам беспартийным, от Райкома, выделили несколько машин(в райкоме распределяли кому какие машины дать) и было по моему в 1979 г., когда батька получил таки право купить заветную машину. Досталась ВАЗ 21013. Сам ездил на базу выбирал. Правда своих денег не хватило, пришлось занимать у родственников.
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65k
Варакин Алексей Час назад
Ошибка сваливать в кучу нищие колхозы Нечерноземья и совхозы-милиардеры юга России.
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13k
Ser Час назад
Хм... у меня отец работал простым электриком в типографии! Мама мед сестра в роддоме.
Да! подрабатывал. НО! в 1966 годике купил себе "Волгу" газ-21!
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38k
dima423 2 часа назад
блин при цене жигулей 6000 (с) ...уже смешно, у меня батя в 85-86 году брал шестерку за 9 тыс руб, но в свободной продаже их не было брали через двоюродную бабушку ветерана ВОВ, где то в 88 году разбили машину, нам в жопу въехали мощно, так батя битую, 3 летнюю машину, продал за 16 тысяч...и опять купили новую за 9 по той же схеме... Так что тачки мало того что стоили заоблачные деньги для советского человека. так еще и купить их за эти деньги было нереально, поэтому на черном рынке продавали как минимум в 2 цены)) А еще забавно что в США форд мустанг 6 цилиндровый в 1964 году стоил 2400 долларов что по "официальному курсу" было меньше 2000 руб))

https://mexanizm.livejournal.com/57087.htmlhttps://mexanizm.livejournal.com/57087.html
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11k
Хреноффф 2 часа назад
По факту: конец 80-х, зажиточное село в саратовской области, около 1700 жителей. И на всех 4 легковых автомобиля, нива председателя, жигуль сына героя советского союза и еще пара мажоров того времени на москвичах... Правда в каждом дворе либо муравей, либо мотоцикл какой-нибудь. Мы тоже, как мажоры городские приезжали, отец пару лет тому назад целый запорожец выбил по великому блату... Я к тому, что автомобиль в те времена не только и не столько вопросом денег был. Как купить то чего нет? А почему нет, можно понять открыв статистику производства легковых автомобилей в СССР . "наш человек в личном транспорте не нуждается"...
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56k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Сам - москвич. Папа - чиновник в Госплан СССР, мама - врач. Жили нормально. Но ничего особенного, прекрасно помню как родители копили - занимали на машину. Приехал в 6-м классе в деревню на пару недель. А там... В каждом дворе Жигули или Москвич. Простые трактористы, механизаторы, шофера. Если не бухали, то жили очень хорошо.
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32k
Опаньки 2 часа назад
а у меня батя работал мясником...
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
200-250 ?? В каникулы между 9 и 10 классом работал помощником тракториста(трактор косит силос, я с вилами в телеге трактора разбрасываю силос по телеге). Первый месяц 109 руб. второй - 116. Считай за 2 месяца эти деньги заработал.
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13k
куджо 3 часа назад
Миг, но была очередь, мои покупали мотоциклы, более предпочтительные в деревне, последний по очереди был Днепр в 91м к сожалению брак на браке уже был
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593
Rozario 3 часа назад
у меня родня живет в деревне в Новгородской области, в Советские времена: молодая семья с двумя детьми - дом от колхоза ( Совхоза) до сих пор не знаю разницы, Жена- доярка, старшая смены, Муж - рабочий, пом.Бригадира.
Держали корову, свиней, кур - корма по дешевке от того же колхоза, дрова по дешевке от колхоза. Купили Москвич в кредит. каждый год приезжали перед Новым Годом к нам в прибалтику с кучей денег - то что заработали за лето + премии всякие - закупались деликатесами и шмотками на всю семью на год. Для меня ( школьника ) они были богачами, мы в городе так не шиковали.
Н алето ездил к ним в деревню - подрабатывал на поле. Зарплата была бешенная, мне нравилось.
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21k
Очевидное-Невероятное 3 часа назад
пока стояла сухая погода, вкалывали весь световой день. Но если брать среднюю зарплату за год, то примерно 200-250 рублей.... (с)
===
Во время уборки зерновых комбайнер получал в среднем 50 рублей в день. Вот за 3 недели яровых и 1000 рублей, а были еще и озимые и кукуруза, там поменьше но тоже не плохо. А еще в течение года надо пахать, сеять, удобрять и т.д.
Поэтому в свои 5 лет, когда сверстники хотели быть летчиками и космонавтами, я твердо был уверен что хочу быть комбайнером.
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15k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Извините, не поняла.

«Но если брать среднюю зарплату за год, то примерно 200-250 рублей».

Это в среднем за месяц? То есть около 3 тыс.руб. в год?
Тогда неплохо, особенно учитывая все описанные возможности дополнительного заработка.

Или это за весь год? То есть по 20 руб. в месяц?
Но такого не было даже в самом глухом селе. В СССР были установлены едины размеры оплаты труда для всех категорий рабочих и служащих. Минимальная заработная плата в СССР была равна 70 рублям.

Что-то тут не вяжется…
Но в целом, статья очень реалистичная, плюс.
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35k
jonnyD 3 часа назад
80-е годы , общее собрание в звероводческом колхозе. Первый вопрос повестки дня - сколько лис чернобурок вырастили, да какие затраты, и что, короче, будут колхозники иметь на трудодень. В выступлении председателя - погибшие от болезни лисы, сгнившие комбикорма, некондиционные шкурки и весьма неутешительный итог. Прожить можно, но не до жиру. Второй вопрос повестки дня - невесть как затесавшийся в колхоз еврей просит отпустить его в Израиль. Я - говорит - мужики, дом оставляю с хозяйством колхозу - сад, огород, скотину, денег советских с книжки, все по официальному, актом дарения, только не противодействуйте. Тут местный дед Щукарь просит слова:"Надо, конечно, отпускать. Но что я мужики вам скажу: ну их на фиг этих лис, давайте явреев разводить!"
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