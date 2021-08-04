Мог ли колхозник в СССР купить себе машину?

В районном городе Амвросиевка, была кооперация. Если ты не хочешь заморачиваться с рынком, то мог сдать туда всё, что хочешь. А сдавать было что. Осенью, после уборочной, подводились итоги. И каждый член колхоза, помимо зарплаты получал согласно трудодней ещё и бесплатные бонусы.



А это от нескольких центнеров до нескольких тонн зерна. Это телега кормовой свеклы. Это 40 литровая фляга изготовленного на собственной маслобойке подсолнечного масла. Это несколько центнеров фруктов с колхозного сада. (Когда всё село начинало в один день варить варенье, от одних запахов можно было слюной изойти). И это далеко не полный перечень. А дальше, на твоё усмотрение. Можешь всё это сдать в кооперацию. Можешь перекупам на рынок. А можешь развести хозяйство.



Прямо через село у нас протекала река, а за околицей был огромный ставок. С утра туда важно шествовали табуны гусей и уток буквально со всех улиц. На закате они так же самостоятельно топали домой. А точное количество своих домашних курей многие хозяйки даже не знали. Хитрые несушки прятали где-нибудь в зарослях яйца и потом появлялись во дворе уже с выводком цыплят.