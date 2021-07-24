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Микрогосударства: маленькие, но гордые

Микрогосударства: маленькие, но гордые (7 фото)

Автор:
24 июля 2021 13:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: государства   интересно   история   микрогосударства   необычно   познавательно   страны   факты   
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Не надо думать, что карта мира раскроена раз и навсегда! Время от времени на ней образуются необычные микрогосударства. Число их граждан не всегда доходит и до тысячи, а время их существования измеряется годами. Но от этого они не менее интересны!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: государства   интересно   история   микрогосударства   необычно   познавательно   страны   факты   
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3  комментария
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9k
Кыся Час назад
Единственное более-менее легальное - это Силенд. Своему существованию он обязан дырке в международном праве, и не нарушает никаких законов. Признавать его не спешат, однако и связываться тоже не желают. Был суд, который вынужден был признать, что законы Великобритании не распространяются на Силенд.
Были даже войны за него, причем даже с Великобританией - и англичане отступили.
Фактически, Англия всерьёз опасается Силенда, боясь получить военную базу какого-нибудь враждебного государства у себя под носом - ведь арендовать территорию Силенда не так уж и трудно, а выгнать арендатора уже не получится, это вам не пара мужиков с дробовиками, а реальный флот.
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5k
Ya Час назад
А сепаратисты в этих супердержавах есть?
Империя Атлантиум-государство "недопедиков".
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24k
Мойша 2 часа назад
Вильнюс. Конституция Ужопской студенческой республики.
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