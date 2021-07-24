Микрогосударства: маленькие, но гордые

398
7
Не надо думать, что карта мира раскроена раз и навсегда! Время от времени на ней образуются необычные микрогосударства. Число их граждан не всегда доходит и до тысячи, а время их существования измеряется годами. Но от этого они не менее интересны!
Империя Атлантиум
Расположенная в Новом Южном Уэльсе, Империя Атлантиум занимает площадь около квадратного километра. Ее история восходит к 1981 году, когда сиднейские подростки Джордж Фрэнсис Круикшенк, Джеффри Джон Дагган и Клэр Мари Дагган решили создать собственный мир. Согласно веб-сайту Империи, Атлантиум «предлагает альтернативу дискриминационной исторической практике предоставления гражданства людям на основаниислучайности рождения или обстоятельств». Эта цитата взята из вступительного заявления Его Императорского Величества Георга II, также известного как Круикшенк. На сегодня гражданами империи стали около 3000 человек.
×
Христиания
Любители непринужденного стиля жизни с удовольствием отправятся в Христианию, или свободный город Христиания. Датская микронация, расположенная в Копенгагене, как сообщается, обслуживает богемные вкусы и занимает площадь 0,08 квадратного километра. Местонахождение этого места удивительно: община возникла из бывших военных казарм в 1971 году. Его статус туристической достопримечательности обусловлен необычным богемным характером места и его живописностью.
Республика острова Роуз
Остров Роуз представлял собой искусственную платформу площадью 400 квадратных метров, возведенную на пилонах инженером Джорджо Роса у побережья Римини в северной Италии, чтобы основать на ней собственное независимое государство. Сын создателя острова, Лоренцо Роса сказал, что Джорджио имел "некоторую сумасшедшинку в характере". Он хотел создать «государство за пределами территориальных вод и стать князем анархистов. Увы, республика не просуществовала и года.
Асгардия
В последнее время люди все чаще обращаются к звездам в поисках нового места для расселения будущего чедовечества. Именно этим и занято космическое государство Асгардия. Напоминающая миры Марвела, Асгардия - это космическая микронация, созданная в 2016 году российским ученым и общественным деятелем Игорем Ашурбейли.Пока, увы, для граждан Асгардии расселение в космосе недоступно, но подготовка идет полным ходом. Нужно только зайти на веб-сайт Асгардии, чтобы принять участие в работе над будущей территорией. Цели Асгардии включают "создание возможности для первых человеческих родов в космосе" и "устранение милитаризации космоса". На момент написания в космическом государстве насчитывалось почти 3000 граждан.
Республика Конк
Республика на архипелаге Флорида-Кис - полуофициальная часть Флориды. Его история - воплощение классического сценария "человек против государства". Республика Конк образовалась после того, как в 1982 году власти, пытающиеся охранять границу, для борьбы с нелегальной иммиграцией установили блокпост на единственном мосту, соединяющем архипелаг с материком. Для Денниса Уордлоу, на тот момент бывшего мэром Ки-Уэста, это был убимйственный шаг. Из-за блокировки образовалась гигантская пробка, через которую невозможно было пробраться.Это практически лишило Ки-Уэст туристов. Уордлоу назвал эту акцию окупационной- и в ответ решил выйти вместе с городом из состава США. "Поскольку Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы относиться к Ки-Уэсту как к чужой стране, - пишет сайт Республики, - мэр Деннис Уордлоу". Впрочем, Штаты отнеслись к демонстрации снисходительно, и республика Конк до сих пор остается туристической достопримечательностью Флориды.
Силэнд
Идея создателей Силэнда соответствует концепции острова Роуз, только с британским колоритом. Это княжество, сошедшее с чертежной доски в море, расположено у восточного побережья Великобритании. Силэнду повезло больше, чем его средиземноморскому аналогу - микрогосударство пережило множество штормов с 1967 года и живо до сих пор. Его создатель, майор Рой Бейтс, долгое время вел передачи собственного Радио Кэролайн - но когда его командование высказало возражения, он покинул свою военно-морскую базу и устроился в башне Форта Рафс в открытом море. Идея заключалась в том, чтобы возобновить работу радиоза пределами юрисдикции Великобритании. Вскоре майор Бейтс пошелдальше и решил сформировать собственное государство на территории бывшей цитадели Второй мировой войны. Он назвал его Силенд. Главными гражданами стали Бейтс и его семья, а гостями государства- туристы и чудаки со всех краев Земли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- В какую страну вы никогда бы не вернулись?
- Пятёрка интересных фактов обо всём на свете
- 20 фото, которые докажут, что наш мир - не такое плохое место!
- Красная плёнка, фантастическая быль
- Люди явно не ожидали таких подлянок от природы!
16
Понравилось16
Новости партнёров
Были даже войны за него, причем даже с Великобританией - и англичане отступили.
Фактически, Англия всерьёз опасается Силенда, боясь получить военную базу какого-нибудь враждебного государства у себя под носом - ведь арендовать территорию Силенда не так уж и трудно, а выгнать арендатора уже не получится, это вам не пара мужиков с дробовиками, а реальный флот.
Империя Атлантиум-государство "недопедиков".