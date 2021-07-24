Микрогосударства: маленькие, но гордые

Идея создателей Силэнда соответствует концепции острова Роуз, только с британским колоритом. Это княжество, сошедшее с чертежной доски в море, расположено у восточного побережья Великобритании. Силэнду повезло больше, чем его средиземноморскому аналогу - микрогосударство пережило множество штормов с 1967 года и живо до сих пор. Его создатель, майор Рой Бейтс, долгое время вел передачи собственного Радио Кэролайн - но когда его командование высказало возражения, он покинул свою военно-морскую базу и устроился в башне Форта Рафс в открытом море. Идея заключалась в том, чтобы возобновить работу радиоза пределами юрисдикции Великобритании. Вскоре майор Бейтс пошелдальше и решил сформировать собственное государство на территории бывшей цитадели Второй мировой войны. Он назвал его Силенд. Главными гражданами стали Бейтс и его семья, а гостями государства- туристы и чудаки со всех краев Земли.