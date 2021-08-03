"Самое время проверить вашу грудь!": австралийка рассмешила пародией в майке с пошлым принтом

Барбер не старается быть гламурной или красивой - она прекрасно понимает, что в этом ей со звездами не тягаться. Но ее пародии - лишнее напоминание девушкам, которые отчаянно хотят быть такими, как медийные персоны: не стоит изображать из себя тех, кеми вы не являетесь. Любите себя, ведь вы индивидуальны и каждая красива сама по себе. Не как Эмили Ратаковски, Гвинет Пэлтроу или Алексис Рен, а сами по себе, единственные и неповторимые.

А еще умение посмеяться на собой - признак сильного и самодостаточного человека. Этого у Барбер уж точно не отнять.