"Самое время проверить вашу грудь!": австралийка рассмешила пародией в майке с пошлым принтом

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Известная блогерша Селеста Барбер, которая в ироничной манере копирует фото и видео знаменитостей, не могла пройти мимо снимка модели Алексис Рен (Alexis Ren). Девушка предстала публике в футболке с откровенным рисунком - Селеста оделась в соответствии со своим ощущением возраста и реальности. Получилось смешно.
Селесту Барбер в соцсетях знают как талантливую и ироничную пародистку. Австралийка повторяет фото многих звезд и просто медийных персон, делая это с присущей ей иронией и сарказмом. Ничуть не стесняясь своей внешности, женщина показывает, что к постановочным фото надо относиться спокойно - все равно в реальной жизни все выглядят иначе, и повторить эти снимки просто невозможно. Да и не нужно.
Алексис Рен
На этот раз Селеста спародировала известную американскую модель Алексис Рен (Alexis Ren). У девушки больше 14,5 миллионов подписчиков в Инстаграм, которых она радует гламурными снимками с отдыха, развлечений и тусовок. На этот раз Барбер выбрала фото модели, на котором она сидит в ресторане.
На девушке белая футболка с необычным принтом в виде очертания женской груди. Австралийка для пародии подобрала похожую футболку, нарисовав на ней свой рисунок. Грудь на майке выглядит несколько уставшей - собственно, все как в реальной жизни у женщин среднего возраста. Да и ресторанная еда у Селесты заменена кусками хлеба на разделочной доске. «Начало нового месяца, дамы, самое время проверить вашу грудь», — подписала блогерша свой пост.
Фанаты Барбер были в восторге и засыпали ее многочисленными комментариями.
- «Я сейчас умру от смеха!»,
- «Селеста, твоя футболка однозначно лучше!»,
- «Гениально!»,
- «Это безумно смешно»,
- «Спасибо, ты сделала мой день!»
Эти и другие комментарии в который раз показали, что ироничное отношение к жизни пользователи соцсетей порой уважают не меньше, чем тщательно отретушированный гламур.
Фанаты Барбер были в восторге и засыпали ее многочисленными комментариями.
- «Я сейчас умру от смеха!»,
- «Селеста, твоя футболка однозначно лучше!»,
- «Гениально!»,
- «Это безумно смешно»,
- «Спасибо, ты сделала мой день!»
Эти и другие комментарии в который раз показали, что ироничное отношение к жизни пользователи соцсетей порой уважают не меньше, чем тщательно отретушированный гламур.
Ранее Барбер спародировала Гвинет Пэлтроу, которая рискнула сфотографироваться топлес
И еще немного потрясающих пародий Барбер
Барбер не старается быть гламурной или красивой - она прекрасно понимает, что в этом ей со звездами не тягаться. Но ее пародии - лишнее напоминание девушкам, которые отчаянно хотят быть такими, как медийные персоны: не стоит изображать из себя тех, кеми вы не являетесь. Любите себя, ведь вы индивидуальны и каждая красива сама по себе. Не как Эмили Ратаковски, Гвинет Пэлтроу или Алексис Рен, а сами по себе, единственные и неповторимые.
А еще умение посмеяться на собой - признак сильного и самодостаточного человека. Этого у Барбер уж точно не отнять.
А еще умение посмеяться на собой - признак сильного и самодостаточного человека. Этого у Барбер уж точно не отнять.
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Но самый ужас в том, что у Селесты Барбер 4 млн подписчиков и угадайте, кто в прошлом году стал в Австралии "актрисой года" по результатам голосования в интернете? Причем, ее вклад в кинематограф ограничился парочкой сериалов и ток-шоу в виде "приглашенной звезды".
Актрисы. действительно, заслужившие эту награду, нервно курят.
Но природные, а также взращенные воспитанием качества, не позволяют мне делиться своими фотографиями с незнакомыми мне людьми. И я считаю, что это правильно. Почему-то подобные девиации в поведении, многие пытаются выдать за "умение посмеяться над собой". Ну, бог с вами, право но собственное мнение никто не отменял.