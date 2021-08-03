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"Самое время проверить вашу грудь!": австралийка рассмешила пародией в майке с пошлым принтом

"Самое время проверить вашу грудь!": австралийка рассмешила пародией в майке с пошлым принтом (15 фото)

Автор:
03 августа 2021 13:01
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   Селеста Барбер   пародия   принт   смешно   фото   
927
15
Известная блогерша Селеста Барбер, которая в ироничной манере копирует фото и видео знаменитостей, не могла пройти мимо снимка модели Алексис Рен (Alexis Ren). Девушка предстала публике в футболке с откровенным рисунком - Селеста оделась в соответствии со своим ощущением возраста и реальности. Получилось смешно.

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Метки: Instagram   Селеста Барбер   пародия   принт   смешно   фото   
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22k
Юрьевич 40 минут назад
Старость - не радость, маразм - не оргазм...
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3k
Нечаинка Минуту назад
И на каком месте смеяться?
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9k
Majul 9 минут назад
Эта тетка с ее пародиями была актуальна когда только появилась на "сцене". А это было лет 5 назад. Сейчас это уже смотрится как бешенство матки пресарелой женщины. Свои 15 минут славы она получила. Все.
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4k
ron 22 минуты назад
Можно любить или не любить творчество Селесты Барбер. По мне - это можно было стерпеть один раз, но заниматься этим несколько лет - нехороший признак о ее умственных способностях.
Но самый ужас в том, что у Селесты Барбер 4 млн подписчиков и угадайте, кто в прошлом году стал в Австралии "актрисой года" по результатам голосования в интернете? Причем, ее вклад в кинематограф ограничился парочкой сериалов и ток-шоу в виде "приглашенной звезды".
Актрисы. действительно, заслужившие эту награду, нервно курят.
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24k
Vazari 44 минуты назад
Этой запущенной свиноматке на "фишках" посвящают уже не первый пост.Вот серьезно, вам это смешно? Это не ирония и не пародия, а фрик-шоу, от больной на голову, старой дуры.
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38k
dima423 53 минуты назад
не понимаю эту тетку...она типа себя высмеивает или моделей? если себя то ок...но смысл? тупо бабла срубить если тока
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67k
Пётровыч 56 минут назад
Баб хлебом не корми, дай на камеру покривляться.
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69
svarog19692007 59 минут назад
Прелесть дамочка !
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