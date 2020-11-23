Слова дня, отражающие истинную суть вещей

"Слово дня", созданное Кириллом Караваевым, пользуется популярностью в Инстаграме. На профиль подписаны 215 тыс человек. Ежедневно в аккаунте появляются новые слова с альтернативными и порой комичными объяснениями. Какое описание подходит больше всего?
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