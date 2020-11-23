FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11078 постов • 2465 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Слова дня, отражающие истинную суть вещей

Слова дня, отражающие истинную суть вещей (21 фото)

Автор:
23 ноября 2020 16:08
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   альтернативные слова   прикол   слово дня   смешно   фото   юмор   
1169
21
"Слово дня", созданное Кириллом Караваевым, пользуется популярностью в Инстаграме. На профиль подписаны 215 тыс человек. Ежедневно в аккаунте появляются новые слова с альтернативными и порой комичными объяснениями. Какое описание подходит больше всего?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Instagram   альтернативные слова   прикол   слово дня   смешно   фото   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Слова дня, отражающие истинную суть вещей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Серый Полчаса назад
Слова дня, отражающие истинную суть вещей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Модель с полутораметровыми бедрами собирается замуж за крошечного парня (6 фото) Модель с полутораметровыми бедрами собирается замуж за крошечного парня (6 фото) Пятница, 13, уже не такая пугающая по сравнению с 2020: мемы не для суеверных Пятница, 13, уже не такая пугающая по сравнению с 2020: мемы не для суеверных "Как что ляпнут!": детские перлы, после прочтения которых мамы и папы выпадают в осадок "Как что ляпнут!": детские перлы, после прочтения которых мамы и папы выпадают в осадок Дырявые колготки за 15 тыс рублей: модные тенденции, заставляющие покрутить пальцем у виска Дырявые колготки за 15 тыс рублей: модные тенденции, заставляющие покрутить пальцем у виска "Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из Иркутска "Показушник и быдло без образования": смотрим в инстаграме, как живет депутат из Иркутска 15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды 15 саркастических высказываний из соцсетей, в которых на самом деле есть доля правды
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

457121



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
17 примеров народной смекалки и изобретательности
1
150
17 примеров народной смекалки и изобретательности
Конспект курсанта авиационного училища
10
203
Конспект курсанта авиационного училища
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Студия Warner Bros. извинилась за изображение злодеев с физическими дефектами
1
47
Студия Warner Bros. извинилась за изображение злодеев с физическими дефектами
Пикап Toyota превратили в очень странный лоурайдер и теперь пытаются продать
0
4
Пикап Toyota превратили в очень странный лоурайдер и теперь пытаются продать
Модель с полутораметровыми бедрами собирается замуж за крошечного парня (6 фото)
Модель с полутораметровыми бедрами собирается замуж за крошечного парня (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#дтп#жизнь#кино#украина#люди#смешные#коронавирус
#прикол#история#СССР#картинки#прикольные#подборка#в мире#настроение#шоу бизнес#актер
#фото#интересно#авария#интересное#авто авария#позитив#дети#полиция#на различный вкус#владивосток

На что жалуетесь?

Вернуться