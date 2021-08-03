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Стеклянный мост Гранд-Каньона Чжанцзяцзе: самая высокая в мире тарзанка

Стеклянный мост Гранд-Каньона Чжанцзяцзе: самая высокая в мире тарзанка (17 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 11:16
Сообщество : Путешествия
Метки: Китай   банджи   банджи-джампинг   прыжок с тарзанки   самый длинный подвесной мост   стеклянный мост   тарзанка   
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Вы бы хотели прыгнуть с самой высокой в ​​мире банджи-платформы? Она установлена на пешеходном мосту со стеклянным дном, перекинутом между двумя скалами в ущелье Чжанцзяцзе (Китай, провинция Хунань). Посетители Стеклянного моста могут совершить банджи-прыжок с высоты 260 метров!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   банджи   банджи-джампинг   прыжок с тарзанки   самый длинный подвесной мост   стеклянный мост   тарзанка   
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