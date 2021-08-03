Стеклянный мост Гранд-Каньона Чжанцзяцзе: самая высокая в мире тарзанка

179
17
1
Вы бы хотели прыгнуть с самой высокой в мире банджи-платформы? Она установлена на пешеходном мосту со стеклянным дном, перекинутом между двумя скалами в ущелье Чжанцзяцзе (Китай, провинция Хунань). Посетители Стеклянного моста могут совершить банджи-прыжок с высоты 260 метров!
Пешеходный мост, спроектированный израильским архитектором Хаимом Дотаном и открытый в августе 2016 года, когда-то был самым длинным подвесным мостом со стеклянным дном в мире.
Его длина - 430 метров, а ширина - 6 метров. Мост проходит над пропастью высотой более 300 метров.
Он расположен в очень живописном месте - природном парке, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и популярной туристической достопримечательностью. Каньон славится своими колоннами и пиками из кварцитового песчаника, уходящими в облака, а также пещерами, глубокими оврагами и ущельями.
Банджи-джампинг со Стеклянного моста был разрешен в конце 2020 года (планировалось раньше, но все было отложено из-за пандемии). Пока особенного ажиотажа нет - туристическая отрасль еще не набрала свои прежние обороты, и дело идет медленно.
Сейчас в среднем совершается по 20 прыжков в день, и это довольно неплохой результат - учитывая нехватку иностранных туристов. Чтобы компенсировать ее, стоимость прыжка была снижена примерно на 40 процентов и составляет 1998 юаней (примерно 306 долларов США).
До того, как это место открыли для публики, тут проводились соревнования по банджи-джампингу. На снимке - соревнования по фристайл-банджи, май 2018 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- В Китае метрополитен превратился из подземного вида транспорта - в подводный
- В Китае открылся «изгибающийся» стеклянный мост
- В Китае турист чуть не простился с жизнью на стеклянном мосту
- В Китае запустили самый быстрый в мире поезд
- В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире
Метки: Китай банджи банджи-джампинг прыжок с тарзанки самый длинный подвесной мост стеклянный мост тарзанка
17
Понравилось17
Новости партнёров