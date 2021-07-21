FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7218 постов • 1228 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Китае запустили самый быстрый в мире поезд

В Китае запустили самый быстрый в мире поезд (6 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 15:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Китай   высокая скорость   маглев   новинка   новый скоростной поезд   скоростной поезд   
1060
6
1
Китай представил новый поезд, способный двигаться со скоростью около 600 км/ч. Это самостоятельная китайская разработка с использованием технологии магнитной подвески, которая и позволяет поезду развивать такую скорость. Поезд будто парит над путями - без контакта с рельсами.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   Китай   высокая скорость   маглев   новинка   новый скоростной поезд   скоростной поезд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
549
робт 2 часа назад
как обычно все гламурно, стильно, молодёжно - китайцы молодцы!!! рашке завидовать!!! и всё такое...

только основная масса населения как шароё*билась в плацкарте, так и будет

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
ЦСКА 13 минут назад
Наверное гос.казне обошелся примерно столько же, сколько вот этот паровозик...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
375
korney 15 минут назад
И название - 在路上吹口哨 - "Со свистом"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
Brosh 21 минуту назад
У нас по области Ласточка гоняет 100-120 км/ч. В крупных городах есть Сапсаны, которые гоняют 200 км/ч, правда всего лишь на нескольких участках, а в основном скорость в районе 150 км/ч. Правда, Сапсан - не совсем Сапсан, а Сименс, ну и ладно.
Да, далеко нам до Китая. Тоже хочется 500 км/ч.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
210
Brosh Albert GER 2 минуты назад
Не интересует теория. На практике, судя по Википедии и сайту РЖД, Сапсан 200-230 км/ч делает всего лишь на нескольких коротких участках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
Сэм Кузьмин Полчаса назад
интересно, на китайских запчастях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Will2006 Полчаса назад
А у нас зато Циркон Путину показали (или не Циркон, но что-то точно показали)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
596
VSh 42 минуты назад
пха, я на нашей серой собаке до Москвы доезжаю за 2.5 часа 100км. А у них расстояние на нолик больше, ваще не показатель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел 54 минуты назад
Аэродинамика просто ТОП. Везде в мире что то для людей делается, так интересно наблюдать. А вот у нас что то...палеолит какой то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Bill Час назад
Странно что на сайте CRRC Qingdao Sifang последняя новость об этом поезде датирована 2019 годом.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Опаньки Час назад
Чубайс, ты вообще что нибудь собираешься делать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
3.6o6pa 2 часа назад
"До свидания, аллигатор, пока, крокодил, не забывай, пиши". (ц)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
parallax 2 часа назад
"Это самостоятельная китайская разработка с использованием технологии магнитной подвески,..."

Если бы. Это лишь доработка немецкой технологии "Transrapid", которую немецкая фирма "Siemens" продала китайцам вместе с поездом на магнитной подвеске, ещё лет 15 назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−65
Улыбака 2 часа назад
По словам разработчиков и производителей поезда, он будет введен в эксплуатацию в течение 5-10 лет.

Так запустили или нет?

К тому же поезда на магнитной подушке далеко не новость, просто слишком дорогое это удовольствие.

а мировой рекорд по скорости принадлежит японскому составу Series L0 (A07), который в 2015 году разогнался до 603 км/ч.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
А как он реагирует на снег и лед?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Всё кончено». Как живут вдова и дочь Сергея Бодрова после его гибели (12 фото) «Всё кончено». Как живут вдова и дочь Сергея Бодрова после его гибели (12 фото) Родители отправили дочь на необитаемый остров для перевоспитания Родители отправили дочь на необитаемый остров для перевоспитания Китай строит более 100 ядерных ракетных шахт в пустыне Китай строит более 100 ядерных ракетных шахт в пустыне Китай разрабатывает подводных роботов-налетчиков с искусственным интеллектом Китай разрабатывает подводных роботов-налетчиков с искусственным интеллектом Космическое агентство Китая опубликовало новые снимки Марса Космическое агентство Китая опубликовало новые снимки Марса Китай собирается запустить ракетный флот против астероида-убийцы Китай собирается запустить ракетный флот против астероида-убийцы
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

544410



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Суд отправил в СИЗО, сбившую в&nbsp;Москве троих детей девушку
0
310
Суд отправил в СИЗО, сбившую в Москве троих детей девушку
Тургенев бы оценил: лучшие мемы о современном поколении
3
86
Тургенев бы оценил: лучшие мемы о современном поколении
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Необычайные фотографии ночного неба от Ирана до Калифорнии
0
0
Необычайные фотографии ночного неба от Ирана до Калифорнии
Карта мира в усредненном цвете, полученная с помощью анализа спутниковых снимков
0
11
Карта мира в усредненном цвете, полученная с помощью анализа спутниковых снимков
Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео)
Токио 2021: чего ждать от самой странной олимпиады в истории (7 фото + 2 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#автомир#фотографии#приколы#подборка#аварии#спорт#новости
#фото#Россия#автомобили#прикол#история#СССР#Москва#собаки#знаменитости#оружие
#факты#животные#люди#дтп#в мире#ynews#интересное#прикольные#истории#сша

На что жалуетесь?

Вернуться