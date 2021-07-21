В Китае запустили самый быстрый в мире поезд

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Китай представил новый поезд, способный двигаться со скоростью около 600 км/ч. Это самостоятельная китайская разработка с использованием технологии магнитной подвески, которая и позволяет поезду развивать такую скорость. Поезд будто парит над путями - без контакта с рельсами.
На таком поезде из Лондон в Париж можно было бы доехать за 34 минуты. Для сравнения: сейчас такая поездка длится два часа и 16 минут (на поездах Eurostar).
Вчера сине-черный локомотив впервые выехал из производственного здания государственной компании CRRC Qingdao Sifang, официального производителя поездов Китая, расположенного в Циндао.
"Добро пожаловать в высокоскоростной поезд на магнитной подвеске, который движется со скоростью 600 км/ч", - было написано на его цифровом экране.
"Добро пожаловать в высокоскоростной поезд на магнитной подвеске, который движется со скоростью 600 км/ч", - было написано на его цифровом экране.
По словам разработчиков и производителей поезда, он будет введен в эксплуатацию в течение 5-10 лет. В состав входит локомотив и от двух до десяти вагонов, каждый из которых вмещает более 100 пассажиров.
Китай уже давно, почти 20 лет, использует эту технологию - но в очень ограниченном масштабе. Например, в Шанхае есть короткая маглев-линия, идущая от одного из аэропортов до города.
Между городами или провинциями страны скоростных маглев-линий еще нет, но некоторые города, в том числе Шанхай и Чэнду, начали активно проводить исследования в этой области.
Поезду на магнитной подвеске потребуется всего 2,5 часа, чтобы добраться из Пекина в Шанхай - а это путешествие протяженностью более 1000 км! Для сравнения, поездка займет 3 часа на самолете и 5,5 часов на высокоскоростном поезде.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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только основная масса населения как шароё*билась в плацкарте, так и будет
А у нас стабильность (во всем кроме цен)
Да, далеко нам до Китая. Тоже хочется 500 км/ч.
Но дорогу надо под неё делать.
Этого не делает и Германия.
Теория до 320. Практика до 200 -230кмч
Шоб не было как в Эшеде.
Если бы. Это лишь доработка немецкой технологии "Transrapid", которую немецкая фирма "Siemens" продала китайцам вместе с поездом на магнитной подвеске, ещё лет 15 назад.
Так запустили или нет?
К тому же поезда на магнитной подушке далеко не новость, просто слишком дорогое это удовольствие.
а мировой рекорд по скорости принадлежит японскому составу Series L0 (A07), который в 2015 году разогнался до 603 км/ч.