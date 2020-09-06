В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире

Новый подвесной мост со стеклянным дном протяженностью 526,14 метра в живописном районе трех ущелий Хуанчуань (Китай) теперь считается самым длинным в мире. Этот прозрачный коридор в воздухе - неплохое развлечение для тех, кто не боится высоты.
Мост протянулся через реку Ляньцзян на высоте 201 метр. Это длинное сооружение - проект архитектурного бюро Architectural Design & Research Institute при Чжэцзянском университете.
Прозрачный пол сделан из трех слоев закаленного стекла толщиной 4,5 см, облицован сталью. Видимость через стекло составляет 99,15%.
Мост подвешен на тросах и способен вместить до 500 человек. Он является исключительно пешеходным.
Предыдущим рекордсменом среди стеклянных мостов было 488-метровое шаткое сооружение в китайской провинции Хэбэй.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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