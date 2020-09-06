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В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире

В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире (5 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2020 12:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вот это ДА   китай   подвесной мост   рекорд   рекорд гиннеcса   самый длинный   стеклянный мост   
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Новый подвесной мост со стеклянным дном протяженностью 526,14 метра в живописном районе трех ущелий Хуанчуань (Китай) теперь считается самым длинным в мире. Этот прозрачный коридор в воздухе - неплохое развлечение для тех, кто не боится высоты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   китай   подвесной мост   рекорд   рекорд гиннеcса   самый длинный   стеклянный мост   
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9  комментариев
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1k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
«И у меня есть стеклянный мост....»
«И у меня есть стеклянный мост....»
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36k
Андрей 4 минуты назад
А могли бу пенсионерам раздать. Это в Китае? А, ну тогда всё правильно сделали.
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americos 6 минут назад
Открыт новый медицинский офис по избавлению от запоров.
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3k
Дмитрий Горчилин 44 минуты назад
У нас бы через такой мост на третий день поперся бы пьяный тракторист или 70-тонная фура. Стеклянных мостов еще не было, но прецеденты были.
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25k
АнтонПолднев Час назад
Ссылка youtu.be
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476
GoInDown Час назад
НЕ вижу моста, вижу фабрику по производству кирпича.
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12k
Hairy. Час назад
Китайчеги молодцы, время даром не теряют, пока друзья пж набивают свои, распухшие от халявного бабла карманы, восточные соседи развиваются бешеными темпами и развивают свою страну, в отличии от россиянских временщиков.
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476
GoInDown Hairy. Час назад
Кастрюль чо построил?
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36k
Андрей Hairy. 16 минут назад
Мы в наш Крым тоже мост построили. А вот в одной стране, где президент клоун и наркоман, 30 лет мост достроить не могут.
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