FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4713 постов • 1187 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Как картофельное поле в центре Копенгагена превратилось в самое дорогое жилье в стране

Как картофельное поле в центре Копенгагена превратилось в самое дорогое жилье в стране (8 фото)

Автор:
07 мая 2021 08:52
Сообщество : Истории
Метки: в мире   дом   жилье   интересно   копенгаген   фото   
641
8

В самом сердце датской столицы есть ряд улиц, на которых стоят тесно друг к другу домики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   дом   жилье   интересно   копенгаген   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" 36 любопытных фото, которые доказывают, как интересен наш мир 36 любопытных фото, которые доказывают, как интересен наш мир Пара переехала в первый напечатанный на 3D-принтере дом Пара переехала в первый напечатанный на 3D-принтере дом Деревья, которые можно есть Деревья, которые можно есть 25 крупнейших городов Финляндии 25 крупнейших городов Финляндии Почему власти Италии изгнали 81-летнего Робинзона с острова, где он жил более 30 лет Почему власти Италии изгнали 81-летнего Робинзона с острова, где он жил более 30 лет
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

315540



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей
4
160
Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей
Рождение хариуса
3
80
Рождение хариуса
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ковал листок, но сделал "брелок"
0
3
Ковал листок, но сделал "брелок"
12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
0
18
12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
Lamborghini Huracan STO присоединяется к Rocket League (3 фото + 1 видео)
Lamborghini Huracan STO присоединяется к Rocket League (3 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#люди#новости#подборка#кино#автомир#позитив#жизнь
#Юмор#интересное#картинки#Россия#СССР#красота#природа#собака#прикольные#актеры
#интересно#прикол#факты#дтп#авто аварии#аварии#в мире#автомобили#Реакция#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться