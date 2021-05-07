Официально район называется Farimagsgade, однако в народе его уже больше века называют Kartoffelrækkerne, что буквально переводится как «картофельный ряд». И на этом «поле картошки» самое дорогое жилье в Копенгагене, хотя когда-то эти маленькие домики строились для рабочего класса.

Сначала были дома для рабочих

Эти аккуратные домики, расположенные бок о бок, начали строить в 70-х годах XIX века. О необходимости строительства очень долго спорили, и решились на него не сразу — слишком далеко была выбрана земля. Однако здравомыслие победило: тогда рабочий класс было просто необходимо обеспечить адекватным жильем, где можно было бы поддерживать гигиенические условия жизни.

Дело в том, что в XIX столетии в Копенгагене бушевали эпидемии холеры. В городе, который тогда был крепостью, жили сотни рабочих. Все они находились в ужасной нищете и бедности. Однако бедность была не главной проблемой — в рабочих районах царила антисанитария: в копенгагенском поселении не было канализации и какой-то системы сбора мусора, поэтому районы походили на зловонные свалки.

Конечно, такие условия ― прекрасный рассадник для самых опасных бактерий. Поэтому власти решили переселить рабочее население и обеспечить его жильем. Для этого было выбрано поле за пределами городских стен, где выращивали картошку. Однако оно было далеко, и казалось невероятным, что хоть какой-то здравомыслящий человек будет ездить в город каждый день.

Но все же дома тут отстроили. И как подобает картофельному полю, одиннадцать улочек здесь получились на удивление ровными, на которых рядками выросли дома, словно какие-то растения. Собственно, это еще больше закрепило за районом название Kartoffelrækkerne.

Изначально почти 500 домиков предназначались для рабочих, и каждый из них строился на несколько семей. Но в конце XIX века индустриализация набирала обороты, и Копенгаген расширился, вплоть до этого «картофельного поля». Так оно и стало полноценной частью города.

Как домики превратились в элитное жилье

Вплоть до середины ХХ века в домах так и продолжали ютиться по несколько семей: в среднем на один дом приходилось восемь жильцов. Конечно, с годами эти пятьсот аккуратных зданий ветшали и ветшали, а стандарты проживания в городе улучшались и улучшались, стремительно отдаляясь от Kartoffelrækkerne.

К 1970-м годам район оказался в очень плачевном состоянии, и его даже хотели полностью снести, чтобы проложить тут дорогу. Однако местные жители начали протестовать и добились того, чтобы их дома сохранили. Правда, каждому пришлось взять ответственность за свой дом и отремонтировать его сверху донизу при поддержке правительства.

Несмотря на то что Kartoffelrækkerne был построен для рабочего класса и для того, чтобы избежать эпидемий, сегодня он превратился в самый востребованный район Дании. Копенгаген давно разросся за пределы этого картофельного поля, и оно стало центром столицы с самыми безопасными улицами и идеальными по своему размеру домами, где в каждом из них живет по одной семье.