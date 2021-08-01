Авторские работы оружейника Музалёва Игоря. 3

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Интересные работы Игоря Музалёва.
Всех причастных, с Праздником!
Всех причастных, с Праздником!
1.
Нож "ВДВ"
Авторы: И. Музалёв (Данок) К. Чернов (ЧК).
Клинок: M-390, Д. Гавришь 125 мм 27 мм 4 мм.
Рукоять: кокоболо, белый метал, длина 120 мм.
Ножны: кожа РД, белый металл.
Фото Вадима FATBOY.
Авторы: И. Музалёв (Данок) К. Чернов (ЧК).
Клинок: M-390, Д. Гавришь 125 мм 27 мм 4 мм.
Рукоять: кокоболо, белый метал, длина 120 мм.
Ножны: кожа РД, белый металл.
Фото Вадима FATBOY.
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5.
Нож "Frankenstein"
Авторы: И. Музалёв (Danok) К. Чернов (ЧК)
Клинок: булат А. Цыпкина 125*27*4 мм.
Рукоять: блэквуд, белый металл, длина 120 мм.
Ножны: кожа р/д, белый металл, тиснение.
Фото Вадима FATBOY.
Авторы: И. Музалёв (Danok) К. Чернов (ЧК)
Клинок: булат А. Цыпкина 125*27*4 мм.
Рукоять: блэквуд, белый металл, длина 120 мм.
Ножны: кожа р/д, белый металл, тиснение.
Фото Вадима FATBOY.
10.
Нож "Ратибор"
Клинок: мазаичный дамаск от А. Цыпкина 160*28*4,5 мм
Рукоять: эбен, белый металл (Мастер модель братьев Пешковых) длина 125 мм.
Ножны: кожа РД, белый металл, тиснение.
Фото Вадима FATBOY.
Клинок: мазаичный дамаск от А. Цыпкина 160*28*4,5 мм
Рукоять: эбен, белый металл (Мастер модель братьев Пешковых) длина 125 мм.
Ножны: кожа РД, белый металл, тиснение.
Фото Вадима FATBOY.
16.
Нож "Харис"
Авторы: И. Музалёв (Danok), К. Чернов (ЧК)
Клинок: мозаичный дамаск А. Цыпкина, 150*30*4 мм.
Рукоять: белый металл, рог буйвола, горячая эмаль (работа А. Киселёва) длинна 120 мм.
Ножны: белый металл, горячая эмаль, кожа.
Фото Вадима FATBOY
Авторы: И. Музалёв (Danok), К. Чернов (ЧК)
Клинок: мозаичный дамаск А. Цыпкина, 150*30*4 мм.
Рукоять: белый металл, рог буйвола, горячая эмаль (работа А. Киселёва) длинна 120 мм.
Ножны: белый металл, горячая эмаль, кожа.
Фото Вадима FATBOY
22.
Ножи "Арс и Лесана"
Клинок: дикий дамаск А. Цыпкина 1. 130,29,4,5 мм. 2.180,30.5 мм
Рукоять: зуб кашалота, бивень моржа, белый металл-работа братьев Пешковых, длинна 1.120 мм. 2.125 мм.,
скрим С. Астафьевой.
Ножны: кожа РД от Мони, белый метал, тиснение.
Шкатулка: дерево, кожа, бархат, белый металл.
Фото Вадима FATBOY.
Клинок: дикий дамаск А. Цыпкина 1. 130,29,4,5 мм. 2.180,30.5 мм
Рукоять: зуб кашалота, бивень моржа, белый металл-работа братьев Пешковых, длинна 1.120 мм. 2.125 мм.,
скрим С. Астафьевой.
Ножны: кожа РД от Мони, белый метал, тиснение.
Шкатулка: дерево, кожа, бархат, белый металл.
Фото Вадима FATBOY.
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