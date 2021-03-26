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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4743 поста • 655 подписчиков подписаться
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Актер Домогаров предложил продавать гаджеты только по предъявлении справки от психиатра

Актер Домогаров предложил продавать гаджеты только по предъявлении справки от психиатра (6 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 01:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Домогаров   айфон   актер   гаджет   звезда   политика   театр   шоу бизнес   
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По словам Народного артиста РФ, россиянам (в число которых он явно не включает себя) нельзя видеть в Сети, как кто-то ездит в Арабских Эмиратах на золотом мерседесе или с размахом отмечает праздники...

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Метки: Домогаров   айфон   актер   гаджет   звезда   политика   театр   шоу бизнес   
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5k
SR 6 часов назад
Ну, тогда у звездуна нужно все гаджеты отобрать. Потому, что психиатр ему точно справку не даст. Точнее, даст. Но, немного не такую, которую он будет ждать.
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463
Roman Ivanov 6 минут назад
Прошу прощения, а что это за чмо, что вокруг него такая шумиха? Мелкий лицедей из заштатного уездного театра и дешёвый сериальный актеришка, только и всего.
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453
Николай Краснов 18 минут назад
Хроническая мания величия. А на самом деле - обычный, тухлый говнюк.
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182k
WolF 21 минуту назад
Допился, алкаш , последние мозги пропил.
А ведь был когда то хорошим актером. Стыдно за него !
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58k
Опиум для народа 51 минуту назад
Нах"й вообще обращать внимание на мнение сраных лицедеев или там спортсменов, каким бы он хорошим в своей профессии(хотя я не считаю это за профессии)? Что он умеют такого, что они лучше простого слесаря? С какого перепоя они решили что могут что-то указывать или советовать? Они ж в основном недоучки, учиться им было некогда, многие лицедейничают с детства.
А всякое говно типа артистов и певцов понять можно, когда они против инета.
Зайдите на Ютуб и посмотрите сколько там талантов в этих профессиях. Да там одних талантливых молодых музыкантов и художников-море. Но они почему-то не на сцене. А потому что на сцене-домогаровы, манижи и прочее говно.
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3k
VL 58 минут назад
А что, синякам слово дали?
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2k
Charles Montgomery Burns Час назад
Не видел ни одного нормального мужика наматывающего такие платки на шею.
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−2
vova old Час назад
Ну так ещё и психиатры зарабатывают на продаже Айфонов
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563
Гарик 2 часа назад
Что за мода такая пошла, наезжать на народ. Этот сученок не забыл случайно, откуда у него деньги в кармане появляются? Гнида русофобская. Может хватит таких персонажей в театре держать?
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151
Sergel Fman 2 часа назад
Если он ещё верит в то что говорит то это вообще ниже Марианской впадины... Избави нас бог от таких идиотов ...
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
М ведь в чём-то он прав....
Как посмотришь чем заполнен интернет, так сразу о психическом состоянии его заполнивших начинаешь думать...
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58k
Опиум для народа Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
А кто что ищет в инете-тот то и находит. Интернет-это инструмент и никто не виноват что кто-то использует телескоп,чтобы на соседку в соседнем окне надрачивать.
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9k
Валерий 2 часа назад
Надо справку от психбольницы, чтобы его(домогорева) показывали по ТВ. Это он не россиянин, а алкаш давно, не имеющий национальности...
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87
bobobo 2 часа назад
Личное дело актёра Домогарова. Он же не депутат Гос. Думы. Имеет право говорить, что хочет. У нас же есть право его не слушать. На счёт Ефремова, думаю, он прав. Надо просто отделять актера Ефремова, от человека Ефремова. Человек он может и мутный, но актер хороший. Папанька его тоже был тот еще алкаш, просто нам об этом не говорили.
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9k
Сергей 2 часа назад
Гаджеты по справке - это, конечно, бред.
А вот интернет по паспорту бы не помешал.
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11k
Erorist 3 часа назад
>>Они ж не воруют - у вас...<<

Поржал.... а у кого они воруют? Если у кого-то много денег, то у кого-то мало и за счёт чего эти много образуются? Не из сферического коня в вакууме. Наворовал чиновник - нанял звезду за 50 000 евро на праздник себе или на свадьбу спеть. На наши налоги телеканалы субсидируют, которые крутят одних и тех же артистов, что у кормушки. Смешные такие. Напрямую, может, и не воруют, но участвуют всё равно.
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224
Племянник Путина 3 часа назад
пить ему надо бросать..
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401
Игорь Меншиков 4 часа назад
Странный какой-то. Хейтеры??? Да обычные люди или по его мнению ефремова после этого в жо...у целовать?? Сидел бы в своем театре и не п,и,з,дел
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612
Миша 4 часа назад
Оно думает, что психиатр многим справку не даст. Максимум 50 баксов. Не там ищет.
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14k
vikklu 4 часа назад
Курит, подлец?
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247
Александр Поляков 5 часов назад
да тоже чубака [мат]
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1k
Чучело Мяучело 5 часов назад
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