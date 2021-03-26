Самым неожиданным стало его заявление о том , что "людям нельзя доверять гаджеты"... Уже в анонсе передачи прозвучало: "Надо продавать айфоны, айпады, компьютеры после прохождения психоневрологического диспансера и получения справки от психотерапевта!"
Похоже, Александр Домогаров не очень-то понимает, чем отличается психотерапевт от психиатра. Хотя ему, судя по дальнейшим откровениям, это знание не помешало бы...
Домогаров эмоционально изложил свои соображения о том, что российскому человеку вредно смотреть, к примеру, как кто-то ездит в Арабских Эмиратах на золотом мерседесе. Или даже шикарно отмечает праздники в ресторанах. Похоже, актера очень задевает реакция публики на привычки элит, отсюда и его оправдания на камеру: "Если это зависть - это отсутствие здравого смысла. Или болезнь... Ну они - другие. Они - не вы, по другим законам живут. Они зарабатывают по-другому. Они ж не воруют - у вас..."
Ну вот, собственно, весь сюжет
Мнения по поводу таких заявлений, как водится, разделились
Домогаров не актер. Это просто личико— Акакий (@6kAAzIY5h8yFChc) March 25, 2021
Актёр Домогаров заявил, что народу не нужно всё, как на Западе, не готовы. Нужно только ему и Михалкову и Кончаловскому. А народу нужно жить в традиционном говне.— Мысли Перзидента (@VVP2_0) March 25, 2021
Да,эта свобода для народа привела людей к тому что люди ничего не боятся и с гордостью ломают свою жизнь то тюрьмой, то пароками,стремлением жаждой к власти и деньгам поиском легкого хлеба-не имея ни ума,ни знаний о жизни.Согласна надо ограничить не только россиян ,но и Беларусь— Жанна Рамазанова (@jannaramazanov1) March 25, 2021
Налейте ему уже водки...— Дмитрий Романюк (@Langmestur_) March 24, 2021
Актер Александр Домогаров предложил продавать россиянам гаджеты только при наличии справки от психиатра. pic.twitter.com/CDMKaDGRSu
Кусок русофобского говна. Домогаров практически открытым тестом говорит, что мы хуже европейцев. Им можно все, а нам нет. Мы тупые, мы недочеловеки, нас надо держать в загоне и с намордниками. И так считает не только Домогаров, но и чиновники, чьи интересы он представляет— Блины с лопаты (@Sanya_Ch) March 25, 2021
Прошлым летом Александр Домогаров заявлял, что потерял уважение к зрителям после трагедии Ефремова
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А ведь был когда то хорошим актером. Стыдно за него !
А всякое говно типа артистов и певцов понять можно, когда они против инета.
Зайдите на Ютуб и посмотрите сколько там талантов в этих профессиях. Да там одних талантливых молодых музыкантов и художников-море. Но они почему-то не на сцене. А потому что на сцене-домогаровы, манижи и прочее говно.
Как посмотришь чем заполнен интернет, так сразу о психическом состоянии его заполнивших начинаешь думать...
А вот интернет по паспорту бы не помешал.
Поржал.... а у кого они воруют? Если у кого-то много денег, то у кого-то мало и за счёт чего эти много образуются? Не из сферического коня в вакууме. Наворовал чиновник - нанял звезду за 50 000 евро на праздник себе или на свадьбу спеть. На наши налоги телеканалы субсидируют, которые крутят одних и тех же артистов, что у кормушки. Смешные такие. Напрямую, может, и не воруют, но участвуют всё равно.