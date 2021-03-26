Так, вот насчет гаджетов актер, телеведущий и эстрадный певец продолжил: "Людям нельзя доверять это, они сходят с ума. Во-первых, от вседозволенности, во-вторых, от вседоступности. Мы хотим как на Западе? Мы не как на Западе, мы другие. Нам нельзя всё. Демократия хороша, но мы не готовы морально к этому всему".



Домогаров эмоционально изложил свои соображения о том, что российскому человеку вредно смотреть, к примеру, как кто-то ездит в Арабских Эмиратах на золотом мерседесе. Или даже шикарно отмечает праздники в ресторанах. Похоже, актера очень задевает реакция публики на привычки элит, отсюда и его оправдания на камеру: "Если это зависть - это отсутствие здравого смысла. Или болезнь... Ну они - другие. Они - не вы, по другим законам живут. Они зарабатывают по-другому. Они ж не воруют - у вас..."