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Смартфон на выброс. Почему техника стала неремонтопригодной?

Смартфон на выброс. Почему техника стала неремонтопригодной? (1 фото)

Автор:
31 июля 2021 14:02
Метки: ремонт сотовых   ремонт телефонов   смартфоны   сотовые телефоны   
931
1
Все чаще некритичные поломки смартфона оборачиваются не ремонтом, а покупкой новой модели. Почему так происходит?

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Метки: ремонт сотовых   ремонт телефонов   смартфоны   сотовые телефоны   
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31k
Григорий 2 часа назад
Если бы это было только с гаджетами. Посмотреть на автомобиль 90-00-х годов и на современные - такое ощущение, что делают специально одноразовое. Только вот цена как и раньше за изделие, которое прослужит минимум 15 лет. Я не против такого прогресса, но снижайте тогда цену кратно снижению ресурса. Пусть это будет машина, которая прослужит 3-5 лет за 100-200к, я согласен её выкинуть на свалку после этого срока.

С одной стороны, это конечно плохо. Но с другой - для людей, у которых руки растут откуда надо, сегодня открываются довольно обширные перспективы для заработка на ремонте официально неремонтопригодных вещей. Расклёпывают "неразборные" корпуса, меняют одноразовые детали. Если не продаются - вытачивают или печатают на 3D принтерах.

С электроникой, конечно, сложнее. Хороших мастерских, где люди прям разбираются и готовы ради не особо больших денег окунаться в пучину микроскопических SMD схем - раз два и обчелся в любом городе.
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21k
Влад Час назад
Все просто до предела. Если нужна машина для работы а не понтов берите китай и будет вам счастье. Был у меня xiaomi надо было мать снимать и батарейку отклеивать для замены модуля, хотя и это делается за 10-15 минут не считая времени на засыхание клея, сейчас honor7x, вообще 2 минуты и 1.5к рублей. Но ведь здесь речь идет не о смартфонах, а об огрызках, а эта компания порядочностью никогда не отличалась. Наушники в комплект не входят, зарядка не входит, обновления специально тормозящие старые модели, не ремонтопригодность и не оправдано завышенные цены.... Короче, если вам охота связываться с мошенниками нефига потом ныть.
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6k
Ф Ив Час назад
Запланированное устаревание вовсе не теория заговора, а свершившийся факт. Было бы хорошо если бы производителей обязали поставлять запчасти и запретили им устанавливать рекомендуемую розничную цену (по сути это минимальная цена за которую продавец имеет право продавать товар).
Мы должны думать о природе - ремонтопригодность изделия продлевает его срок службы, а значит экономит ресурсы и уменьшает количество отходов.
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1k
Vovan Petroff 2 часа назад
https://swappie.com/fi/https://swappie.com/fi/
Фины вот на поток поставили. Даже у нас на эстонщине филиал открыли.
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6k
Doomer 3 часа назад
Тому есть только 3 причины: жадность, жадность и ещё раз жадность.
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81k
Taras Kozalupko 3 часа назад
Зачем дорого стоящие, понтовые и неремонтопригодные айфоны, самсунги и им подобное?
Полно других девайсов не хуже, а в чем-то и лучше.
А за ремонтопригодность, я киндеру на каждом телефоне менял миниум два-три раза тач, дисплей или их сборку, как на крайнем.
Только коцнет, сразу заказываю штуки три. Ни разу лишних не оставалось

Приносишь в мастерскую - там почти при тебе делают
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112
Zlaja ptica 3 часа назад
Очередной пост из серии "а почему? А потому!"
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557
робт 3 часа назад
ну раз про смартфоны...
почему то в подобных статьях "разоблачающих хитрожопых производителей" никто не вспоминает "рукожопых программистов"

когда то формула 2ядра-2гига была у нормальных рабочих компов, сейчас на мобиле 4ядра-2гига е*бучий браузер еле шевелится, а батарея улетает за пару часов

какой в 3.14зду ремонт, ты новый телефон будешь покупать только потому что на старом ни*х*уя уже не шевелится
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112
Zlaja ptica робт 2 часа назад
На мобиле олд не работает. Даже "полная" версия все равно обрезанная
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387
Мурчелло Мистер Фикс 2 часа назад
Попробуйте оперу.Вроде всё летает.Хотя фишки в последнее время действительно много проблем делают.
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