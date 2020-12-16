Смартфон пережил падение из самолёта, удивив своего владельца

В пятницу, 11 декабря, бразильский эколог и режиссёр Эрнесто Галиотто, пролетая на одномоторном самолёте над пляжем недалеко от Рио-де-Жанейро, начал снимать видео на iPhone 6S.
Во время полёта режиссёр делал снимки и видео профессиональной техникой, но этого ему показалось мало, и Эрнесто взялся за собственный смартфон. Однако Галиотто не рассчитывал, что ветер может вырвать телефон из рук.
В течение 15 секунд телефон летел, пока не упал на песок.
Режиссёр очень расстроился, но решил отыскать свою собственность. Он воспользовался приложением поиска пропавшего устройства и на следующий день вернулся на пляж. Всего 5 минут ему понадобилось, чтобы найти упавший телефон. Радость Эрнесто была огромной, когда он увидел, что устройство цело. Оказалось, что в смартфон снимал ещё 1,5 часа.
В течение 15 секунд телефон летел, пока не упал на песок.
Режиссёр очень расстроился, но решил отыскать свою собственность. Он воспользовался приложением поиска пропавшего устройства и на следующий день вернулся на пляж. Всего 5 минут ему понадобилось, чтобы найти упавший телефон. Радость Эрнесто была огромной, когда он увидел, что устройство цело. Оказалось, что в смартфон снимал ещё 1,5 часа.
Момент находки Галиотто записал на видео и сказал, что он защищает природу и рад, что природа помогла защитить его собственность.
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