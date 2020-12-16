Смартфон пережил падение из самолёта, удивив своего владельца

Во время полёта режиссёр делал снимки и видео профессиональной техникой, но этого ему показалось мало, и Эрнесто взялся за собственный смартфон. Однако Галиотто не рассчитывал, что ветер может вырвать телефон из рук.



В течение 15 секунд телефон летел, пока не упал на песок.



Режиссёр очень расстроился, но решил отыскать свою собственность. Он воспользовался приложением поиска пропавшего устройства и на следующий день вернулся на пляж. Всего 5 минут ему понадобилось, чтобы найти упавший телефон. Радость Эрнесто была огромной, когда он увидел, что устройство цело. Оказалось, что в смартфон снимал ещё 1,5 часа.