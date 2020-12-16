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Смартфон пережил падение из самолёта, удивив своего владельца

Смартфон пережил падение из самолёта, удивив своего владельца (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2020 09:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бразилия   высота   падение   песок   пляж   рио-де-жанейро   самолёт   смартфон   
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В пятницу, 11 декабря, бразильский эколог и режиссёр Эрнесто Галиотто, пролетая на одномоторном самолёте над пляжем недалеко от Рио-де-Жанейро, начал снимать видео на iPhone 6S.

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Метки: бразилия   высота   падение   песок   пляж   рио-де-жанейро   самолёт   смартфон   
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5  комментариев
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11k
gavrosh Час назад
От этого кратер бы остался)
От этого кратер бы остался)
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37k
Александр 42 минуты назад
Насколько знаю, на яблофонах ограничение есть на размер видео, полтора часа он бы не снимал.
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1k
Фрэнд Час назад
Тот самый случай, когда возраст пришёл один.
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10k
Денис Час назад
Я, прочитав заголовок, почему-то подумал первым делом, что телефон выпал вместе с владельцем. Ещё подумал: "Как же надо свой телефон любить, чтобы думать о нём после падения из самолёта." :) А тут всё проще.
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9k
Нихуахуа 2 часа назад
Если бы не защищал природу, она бы помогла другому.
Если бы не защищал природу, она бы помогла другому.
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