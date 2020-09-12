10 способов сделать подставку для смартфона своими руками

Когда кровь из носу нужна подставка, а под рукой нет ничего, кроме пластиковых карт, то и их можно превратить в держатель для смартфона. Лучше, конечно, для этого использовать ненужные дисконтные карты или на худой конец подарочные сертификаты, а банковские карты оставить на самый крайний случай, потому что после доработки использовать их по основному назначению вряд ли получится.