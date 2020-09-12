FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Сделай сам! 888 постов • 793 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам! 
10 способов сделать подставку для смартфона своими руками

10 способов сделать подставку для смартфона своими руками (11 фото)

Автор:
12 сентября 2020 09:35
Сообщество : Сделай сам!
Метки: подставка   подставку для смартфона   подставку для телефона   своими руками   сделай сам   смартфон   телефон   фото   
367
11
Без смартфона нельзя представить себе современного человека, но далеко не у каждого есть подставка для гаджета. Она нужна не всегда, зато когда понадобится — её можно сделать своими руками.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: подставка   подставку для смартфона   подставку для телефона   своими руками   сделай сам   смартфон   телефон   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Владимир 53 минуты назад
Элементарная подставка для книг подойдет и для смартфона, и для планшета.
Элементарная подставка для книг подойдет и для смартфона, и для планшета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби Рукастый папа построил домашнюю кофейню на заднем дворе Рукастый папа построил домашнюю кофейню на заднем дворе 9 простых идей, как сделать конверт из бумаги A4 9 простых идей, как сделать конверт из бумаги A4 Nokia 3310: самый крутой молот в мире Nokia 3310: самый крутой молот в мире Американка преобразила старенький дом на колесах в уютный уголок Американка преобразила старенький дом на колесах в уютный уголок Парень сконструировал пистолет, стреляющий масками Парень сконструировал пистолет, стреляющий масками
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1164540



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
3
152
Глупейшие женские заскоки, которые выводят мужиков из себя
Как бы выглядели современные животные глазами палеонтологов будущего
3
84
Как бы выглядели современные животные глазами палеонтологов будущего
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Про папу, феминизм и как достали СМИ: о чем пишет дочь Ефремова в соцсетях
0
48
Про папу, феминизм и как достали СМИ: о чем пишет дочь Ефремова в соцсетях
Деревянный стол своими руками: секреты домашнего мастера
5
3
Деревянный стол своими руками: секреты домашнего мастера
Всего пара нажатий мыши: как преобразовать любое видео в различные форматы (7 фото)
Всего пара нажатий мыши: как преобразовать любое видео в различные форматы (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
38

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#gif#сделай сам#прикольные#китай#происшествие#киев#необычно
#факты#история#интересное#россия#москва#в мире#люди#фотографии#комментарии#общество
#юмор#прикол#СССР#своими руками#сша#картинки#новости#белоруссия#настроение#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться