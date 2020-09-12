10 способов сделать подставку для смартфона своими руками

Без смартфона нельзя представить себе современного человека, но далеко не у каждого есть подставка для гаджета. Она нужна не всегда, зато когда понадобится — её можно сделать своими руками.
Неважно, по какой причине вам понадобилась подставка для смартфона, если нет заводского аксессуара, то всегда есть возможность быстро смастерить аналог из подручных средств. Причём зачастую речь идёт не об одноразовых подставках, а о тех, что можно использовать долгое время.
Канцелярские зажимы
Канцелярские зажимы или биндеры помогут быстро и легко соорудить подставку для смартфона. Достаточно дополнить их любой пластиковой или даже бумажной карточкой, и крепление для гаджета готово. Можно соорудить и более сложную конструкцию из одних только биндеров — как хотите.
Бумага или картон
Если вспомнить традиционное японское искусство оригами или же нагуглить в интернете схему самодельной подставки из бумаги, то крепление под смартфон можно соорудить буквально голыми руками с помощью одних только ножниц и более-менее плотной бумаги или картона.
Винные пробки
При наличии нескольких винных пробок, небольшого количества клея, ножа и свободного времени можно сделать подставку для смартфона буквально в течение нескольких минут. Получится достаточно стильный аксессуар.
Втулка от туалетной бумаги
Картонная втулка от туалетной бумаги парой движений ножа превращается во вполне состоятельную подставку для смартфона. А если добавить ещё пару пластиковых стаканчиков, то получится и вовсе портативная колонка.
Канцелярские скрепки
Если под рукой нет зажимов-биндеров, но имеется как минимум пара больших канцелярских скрепок, то сгодятся и они. Парой движений их можно превратить в пригодные для удержания смартфона подставки.
Пластиковая карта
Когда кровь из носу нужна подставка, а под рукой нет ничего, кроме пластиковых карт, то и их можно превратить в держатель для смартфона. Лучше, конечно, для этого использовать ненужные дисконтные карты или на худой конец подарочные сертификаты, а банковские карты оставить на самый крайний случай, потому что после доработки использовать их по основному назначению вряд ли получится.
Конструктор Lego
При наличии достаточного количества кубиков и богатой фантазии легко собрать настоящую многофункциональную док-станцию. Что хорошо — её так же легко превратить обратно в конструктор. И это, пожалуй, самый универсальный способ создать подставку для смартфона своими руками.
Футляр от аудиокассеты
В наши дни проще найти конструктор Lego, чем футляр от аудиокассеты, но если он есть под рукой, то фактически подставка готова. Не надо даже ничего дорабатывать — достаточно вынуть кассету и развернуть её футляр для установки смартфона.
Карандаши и резинки
В офисе, где много карандашей и резинок, но нет ни одной подставки для смартфона, её можно сделать из того, что есть. Потребуется просто связать несколько карандашей резинками в стойки и скрепить их между собой всё теми же резинками.
Рулон скотча
Вероятно, самый очевидный и простой вариант подручной подставки для гаджета. Достаточно просто опереть смартфон на рулон скотча или поставить смартфон внутрь и освободить тем самым руки. Даже дорабатывать ничего не придётся.
Логично, что 10 представленными выше способами варианты создания подставок не исчерпываются. Держателем для гаджета может стать практически всё, что есть под рукой, если проявить фантазию.
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