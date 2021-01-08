Власти утвердили список программ, которые будут в обязательном порядке установлены на гаджеты

Идея о том, что нам необходимы свои отечественные программы на все гаджеты, витала давно. Пользователи до последнего надеялись, что авось забудется, но правительство России всё-таки решило – импортозамещению быть.
Ещё в далёком и мирном 2019 году в Госдуме был принят закон, запрещающий продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. Вступить в силу он должен был с 1 июля 2020. Но сложная обстановка в стране и мире не позволила это сделать. И поэтому заперт перенесли на январь 2021, а теперь и на апрель 2021. Также был утверждён перечень программ. Об этом сообщили официальном интернет-портале правовой информации. И если опять ничего не стрясётся, то с апреля этого года программы из перечня будут в обязательном порядке устанавливаться на смартфоны, компьютеры и "умные" телевизоры, продающиеся на территории нашей страны.
В список вошли практически все продукты компании «Яндекс», почта и новостной сервис Mail.ru, мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", сервис для видеотрансляций OK Live, соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", приложение платёжной системы MirPay, портал Госуслуги, средство работы с текстовыми файлами "МойОфис Документы", линейка программных продуктов Kaspersky Internet Security, Applist.ru - программа для доступа к российским социально значимым сервисам.
Дополнением к списку идёт на стационарные компьютеры и ноутбуки пакет "МойОфис Стандартный. Домашняя версия".
А вот «умные» телевизоры получат не только продукты «Яндекса», но и приложение для "умного" дома Wink, стриминговый сервис IVI, приложение портала КиноПоиск, онлайн-кинотеатры ОККО, More.tv, START, приложения каналов Первый, НТВ, а также компаний PREMIER, Смотрим.
А вот «умные» телевизоры получат не только продукты «Яндекса», но и приложение для "умного" дома Wink, стриминговый сервис IVI, приложение портала КиноПоиск, онлайн-кинотеатры ОККО, More.tv, START, приложения каналов Первый, НТВ, а также компаний PREMIER, Смотрим.
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Это хорошо что слуги народа не очень быстрые на подъем - глядишь ещё сколько-то сможем смотреть что в мире происходит. Не по первому каналу
Ну а если будет нужен root - всегда найдётся сосед, который может всё.
Вот еще бы яндекс перестал использовать сервисы гуглплей и вообще красота.