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Власти утвердили список программ, которые будут в обязательном порядке установлены на гаджеты

Власти утвердили список программ, которые будут в обязательном порядке установлены на гаджеты (4 фото)

Автор:
08 января 2021 10:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: icq   гаждеты   ноутбуки   программы   смартфоны   
2903
4
Идея о том, что нам необходимы свои отечественные программы на все гаджеты, витала давно. Пользователи до последнего надеялись, что авось забудется, но правительство России всё-таки решило – импортозамещению быть.

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Метки: icq   гаждеты   ноутбуки   программы   смартфоны   
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53  комментария
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4k
Артем Кощеев 2 часа назад
Если уж аську будут ставить, то требую добавить в список ещё и тетрис. Тоже российский продукт!
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26k
Fat Lynx 3 минуты назад
Главное, что бы был софт для распределения талонов на ежатину... остальное пох.
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286
Миша 23 минуты назад
Пошли они на юх с такими заявками, я сам решаю, что мне надо из софта. Следуюший шаг видимо будет закон о том, что я буду обязан раз в месяц предъявлять для проверки де то там...
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633
Dorell Полчаса назад
А как-же софт для получения пропуска на прогулку вокруг дома и qr-кода?
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1k
psn3 Полчаса назад
С какого перепугу это навязывают всем? Может все таки пользователи сами решать будут что они хотят?
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1k
Sergei Ogarkov Полчаса назад
Ну ещё с десяток программ снести перед использованием - не велика проблема. Любой самсунг так чистить приходится.
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2k
Kons Полчаса назад
Следующим шагом видимо начнут блокировать ютубы-инстаграмы


Это хорошо что слуги народа не очень быстрые на подъем - глядишь ещё сколько-то сможем смотреть что в мире происходит. Не по первому каналу
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1k
евгений 46 минут назад
Что дальше, будут игры свои на плойку предустанавливать?
При поддержке яндекса, минкультуры и рпц. Надеюсь, от этой параши можно будет избавиться
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7k
Предпенсионер 64 49 минут назад
Власти утвердили список программ, которые будут в обязательном порядке установлены на гаджеты
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376
Борис Предпенсионер 64 4 минуты назад
А что поделать, количество интеллекта за Земле величина постоянная.
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30k
Mamin Sibiriak Час назад
Если всё это можно удалить без root-доступа - да мать их нехай, пусть ставят что угодно. Тот же Самсунг ставит по умолчанию свои облака, магазины и прочее.
Ну а если будет нужен root - всегда найдётся сосед, который может всё.
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590
eskar Час назад
А почему Winamp’a в списке нет, куда смотрели ответственные инстанции?!
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1k
fraxinus eskar 6 минут назад
Он вроде пока еще буржуйский?
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44k
noName Час назад
Эт таким образом они хотят больше людей с root-ом познакомить!?Спасибо,не надо,я уже знаком!
А в целом,сомнительно что кто то из именитых брендов будет добовлять этот софт в прошивку.Вероятно,это все можно будет удалить,так же как любое другое приложение самостоятельно установленное из плей маркета или апстора
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17k
Ватаку Накомоде Час назад
Кому надо сами поставят. Пользователь не дурак. Он пользуется тем что удобнее, быстрее и лучше. Сделай к российское ПО лучше и удобнее - им и так будут пользоваться.
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802
rgubaev Ватаку Накомоде 13 минут назад
Яндекс карты лучше гугловских и к тому же не конючат, что им внепременнейше нужно дать право включать wi-fi и gps когда им захочется и без разрешения пользователя.
Вот еще бы яндекс перестал использовать сервисы гуглплей и вообще красота.
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728
Дмитрий Шахов 2 часа назад
мне Этот мусор не нужен на телефоне, может лучше без нечего, кому надо тот и поставит. А то к примеру машину покупаешь, коврики купи отдельно, брызговики отдельно, локера отдельно.
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6
Дым 2 часа назад
Придется сносить. Или покупать у неофициалов. Или например в Финляндии. Там и 24% по инвойсу возвращается. В следующий раз в течение полугода в том же магазине. Или на карточку. Если пропечатанный инвойс по почте в магазин отправить или в ящик на таможне бросить
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12k
Corvus Corax 2 часа назад
Хы... мне из списка абсолютно ничего не нужно...
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9k
KOSTELLO 2 часа назад
Яндекс жирно бабла занес.....
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4k
Vasiliy 2 часа назад
А снести потом этот мусор можно будет?
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19k
Влад Vasiliy 2 часа назад
Иногда вшивают насмерть как Googl в android, но всегда можно тупо переустановиться. Короче - пираты вперёд.
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11k
Денис 2 часа назад
Власти утвердили список программ, которые будут в обязательном порядке установлены на гаджеты
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17k
Ватаку Накомоде Денис Час назад
Увы, придётся разбить розовые очки. Новая аська выглядит так. Авторизация по номеру телефона прилагается.
Увы, придётся разбить розовые очки. Новая аська выглядит так. Авторизация по номеру телефона прилагается.
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2k
no_found Денис Час назад
Вот тоже не понял, кто ей пользуется? Хотя у меня даже 6ти знак. Надо пароль вспомнить
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Из всего этого только Госуслуги полезная прога.Остальное-говенный шлак.
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17k
Ватаку Накомоде Опиум для народа Час назад
Ну как полезная, пользовался 2 или 3 раза в жизни, для замены паспорта и ещё чего то, и то с компа удобнее. Так что иметь не в предустановленном виде на телефоне даже не знаю зачем
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20k
Батончик с маком Опиум для народа 51 минуту назад
них.уя не полезная. хрен к врачу запишешься и вопросы важные не решишь. только в масквабаде работает как должно.
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5k
SR 2 часа назад
А когда номерок на лбу набивать начнут?
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6
Дым SR 2 часа назад
Уже набили, только он в компьютере. А электронный ошейник ты за свои купил и в кармане носишь
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5k
SR Дым Час назад
Откуда такие знания? Про то, что я в кармане ношу?
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7k
Izrin Maria SR Час назад
Так телефон же!
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5k
SR Izrin Maria Полчаса назад
Телефоны разные бывают.
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1k
fraxinus SR 3 минуты назад
Функция ошейника исправно работает даже у Нокии с фонариком.
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