Власти утвердили список программ, которые будут в обязательном порядке установлены на гаджеты

Дополнением к списку идёт на стационарные компьютеры и ноутбуки пакет "МойОфис Стандартный. Домашняя версия".

А вот «умные» телевизоры получат не только продукты «Яндекса», но и приложение для "умного" дома Wink, стриминговый сервис IVI, приложение портала КиноПоиск, онлайн-кинотеатры ОККО, More.tv, START, приложения каналов Первый, НТВ, а также компаний PREMIER, Смотрим.