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Обезьяна украла смартфон студента и сделала на него массу снимков

Обезьяна украла смартфон студента и сделала на него массу снимков (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 08:19
Сообщество : Животные
Метки: животные   кража   малайзия   обезьяна   селфи   смартфон   телефон   
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20-летний студент из Малайзии оставил на тумбочке в доме смартфон и вскоре обнаружил его пропажу. Через некоторое время гаджет был найден, а воришка не смог удержаться от селфи и рассекретил свою личность.

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Метки: животные   кража   малайзия   обезьяна   селфи   смартфон   телефон   
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6  комментариев
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18k
Батончик с маком Час назад
ничего удивительного. я каждый день вижу на улице мартышек делающих селфи
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Slonyash 18 минут назад
Обычная пользовательница Инстаграма!
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1k
Outcast 45 минут назад
На самом деле это его девушка, просто умытая без косметики.
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15k
SolomonA Час назад
Таких обезьян - половина Инстаграма..
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6k
bum-bum 2 часа назад
пусть не пиндит, никто не крал телефон, это его собственные снимки
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2k
Евгений bum-bum 54 минуты назад
Зашёл сюда за этим комментарием!!!)))))))
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