Обезьяна украла смартфон студента и сделала на него массу снимков

20-летний студент из Малайзии оставил на тумбочке в доме смартфон и вскоре обнаружил его пропажу. Через некоторое время гаджет был найден, а воришка не смог удержаться от селфи и рассекретил свою личность.
20-летний Закридз Родзи, студент из города Бату Пахат (штат Джохор, Малайзия) в конце августа лишился телефона, который оставил на тумбочке в своём жилище.
Спустя некоторое время учащийся института обнаружил свой гаджет, валяющийся в грязи недалеко от дома. Просмотрев содержимое файлов, студент сразу понял кто стащил его телефон.
Спустя некоторое время учащийся института обнаружил свой гаджет, валяющийся в грязи недалеко от дома. Просмотрев содержимое файлов, студент сразу понял кто стащил его телефон.
Наглый примат каким-то образом смог сделать несколько десятков снимков, после чего утратил интерес к необычному предмету и бросил его в лужу. Закридз Родзи показал фотографии родственникам и разместил размытые изображения на своей странице в Facebook, где их увидели десятки тысяч интернет-пользователей.
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