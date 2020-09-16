Обезьяна украла смартфон студента и сделала на него массу снимков

Наглый примат каким-то образом смог сделать несколько десятков снимков, после чего утратил интерес к необычному предмету и бросил его в лужу. Закридз Родзи показал фотографии родственникам и разместил размытые изображения на своей странице в Facebook, где их увидели десятки тысяч интернет-пользователей.