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«Армата» - мощь, которая совсем скоро поступит на вооружение российской армии

«Армата» - мощь, которая совсем скоро поступит на вооружение российской армии (1 фото)

Автор:
31 июля 2021 10:24
Метки: Россия   армата   вооружение   
664
1
На Параде Победы в 2015 году впервые была представлена мощная военная новинка – танк Т-14 «Армата». Скоро он поступит на вооружение российской армии. Посмотрим, чем уникален этот аппарат.

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Метки: Россия   армата   вооружение   
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5k
Ruk 3 часа назад
навряд ли вообще поступит
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11k
Кархародон Полчаса назад
Одного Т-34 без всяких компьютеров за четыре годы войны было сделано около пяти основных модификаций (не считая мелкосерийных и прототипов). А тут седьмой год - «скоро»
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2k
cfhfwby Полчаса назад
Когда армата поступит на вооружение, в мире появятся полностью роботизированные танки.
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395
Мурчелло cfhfwby Полчаса назад
Такие?
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405
да пох Час назад
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395
Мурчелло да пох Полчаса назад
А не пох?
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18k
иванов дмитрий 2 часа назад
Этот заголовок в новостях я вижу уже лет 5-6.
.
например
2016 год
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Конец танковой эпохи: «Армата» – больше не танк, это больше, чем танкПроект Т-14 «Армата» стал одной из главных военно-технических сенсаций 2015 года. Проект представлен как новый вариант основного боевого танка – ОБТ. Это замена Т-72Б и альтернатива Т-90...

.
Британская разведка: "Армата - прорыв в танкостроении"
Британская разведка: "Армата - прорыв в танкостроении"Британская военная разведка охарактеризовала новейший российский танк Т-14 «Армата» как прорыв в танкостроении. Об этом пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на внутриведомственный документ,...

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2015 год
Танк &quot;Армата&quot; получит подобие конкурента лишь к 2030 году
Танк &quot;Армата&quot; получит подобие конкурента лишь к 2030 годуПро «Армату», кажется, писали все. Кто не писал, активно участвовал в обсуждении. Кто не обсуждал, хотя бы одним глазком посмотрел, что это за чудо из чудес, о котором все говорят.
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1k
ah3007 3 часа назад
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Мурчелло ah3007 Полчаса назад
Мужик с протянутой рукой,это лазерный прицел?
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537
cpu222 3 часа назад
Серийные поставки танка «Армата» (Т-14) в Вооруженные силы России начнутся в 2022 году, сообщил журналистам генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов, разработавший боевую машину, передает «РИА Новости».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/21/02/2021/60322d719a7947247e90fe9bhttps://www.rbc.ru/technology_and_media/21/02/2021/60322d719a7947247e90fe9b
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5k
Dictator 4 часа назад
Может быть все-таки не команда, а экипаж?
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7k
Тудаблин 4 часа назад
скоооооооооооороооооооооооооооо
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5k
newegg 4 часа назад
В 2015 г. директор Уралвагонзавода Олег Сиенко заявил, что предприятие получило заказ на изготовление 2300 экземпляров Т-14 до 2020 года.
На данный момент, середина 2021, ни один танк Т-14 «Армата» на вооружение не поступил.
Основными причинами задержки являются производственные проблемы и высокая стоимость. В результате МО РФ возобновило модернизацию танков, которые уже есть на вооружении - Т-72Б3 и Т-80БВМ.
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40k
Александр 4 часа назад
в 15 том тоже говорили скоро появится )
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