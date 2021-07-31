«Армата» - мощь, которая совсем скоро поступит на вооружение российской армии

Начнем с того, что от своих предшественников этот такн отличается даже внешне. У него семь опорных катков вместо шести, отдельное безопасное помещение для команды, дистанционное управление и… даже туалет.



В Т-14 башня необитаема – там установлена пушка 2А82-1М, которую можно наводить дистанционного, а заряжать автоматически. Заменить ее можно и на другой калибр. Например, на 2А83 калибра 152. Также танк оборудован пулеметами «Корд» и ПКТМ, системой ГЛОНАСС, метеорологической мачтой, антенной приема-передачи радиосвязи.



Отдельная бронированная капсула позволяет защитить экипаж. Композитные материалы и многослойная броня могут максимально обезопасить команду, выдерживая даже прямые попадания снарядов. Причем любых снарядов.



Чтобы команда имела хорошую видимость, по периметру танк оборудован широкоугольными камерами по периметру. У командирского прицела также есть полный обзор, а у прицела наводчика – прямой обзор и лазерный целеуказатель. Все приборы можно использовать при любых погодных условиях, в том числе и ночью.



«Армата» - это серьезный конкурент вооружениям всего мира, и скоро этот танк появится на вооружении у российской армии.