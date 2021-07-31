«Армата» - мощь, которая совсем скоро поступит на вооружение российской армии

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На Параде Победы в 2015 году впервые была представлена мощная военная новинка – танк Т-14 «Армата». Скоро он поступит на вооружение российской армии. Посмотрим, чем уникален этот аппарат.
Начнем с того, что от своих предшественников этот такн отличается даже внешне. У него семь опорных катков вместо шести, отдельное безопасное помещение для команды, дистанционное управление и… даже туалет.
В Т-14 башня необитаема – там установлена пушка 2А82-1М, которую можно наводить дистанционного, а заряжать автоматически. Заменить ее можно и на другой калибр. Например, на 2А83 калибра 152. Также танк оборудован пулеметами «Корд» и ПКТМ, системой ГЛОНАСС, метеорологической мачтой, антенной приема-передачи радиосвязи.
Отдельная бронированная капсула позволяет защитить экипаж. Композитные материалы и многослойная броня могут максимально обезопасить команду, выдерживая даже прямые попадания снарядов. Причем любых снарядов.
Чтобы команда имела хорошую видимость, по периметру танк оборудован широкоугольными камерами по периметру. У командирского прицела также есть полный обзор, а у прицела наводчика – прямой обзор и лазерный целеуказатель. Все приборы можно использовать при любых погодных условиях, в том числе и ночью.
«Армата» - это серьезный конкурент вооружениям всего мира, и скоро этот танк появится на вооружении у российской армии.
В Т-14 башня необитаема – там установлена пушка 2А82-1М, которую можно наводить дистанционного, а заряжать автоматически. Заменить ее можно и на другой калибр. Например, на 2А83 калибра 152. Также танк оборудован пулеметами «Корд» и ПКТМ, системой ГЛОНАСС, метеорологической мачтой, антенной приема-передачи радиосвязи.
Отдельная бронированная капсула позволяет защитить экипаж. Композитные материалы и многослойная броня могут максимально обезопасить команду, выдерживая даже прямые попадания снарядов. Причем любых снарядов.
Чтобы команда имела хорошую видимость, по периметру танк оборудован широкоугольными камерами по периметру. У командирского прицела также есть полный обзор, а у прицела наводчика – прямой обзор и лазерный целеуказатель. Все приборы можно использовать при любых погодных условиях, в том числе и ночью.
«Армата» - это серьезный конкурент вооружениям всего мира, и скоро этот танк появится на вооружении у российской армии.
Авторский пост
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Метки: Россия армата вооружение
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Не зае.бло ещё х.уйню свою нести? Сними кастрюлю с башки.
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например
2016 год
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2015 год
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/21/02/2021/60322d719a7947247e90fe9bhttps://www.rbc.ru/technology_and_media/21/02/2021/60322d719a7947247e90fe9b
На данный момент, середина 2021, ни один танк Т-14 «Армата» на вооружение не поступил.
Основными причинами задержки являются производственные проблемы и высокая стоимость. В результате МО РФ возобновило модернизацию танков, которые уже есть на вооружении - Т-72Б3 и Т-80БВМ.
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