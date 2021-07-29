Картины о России

Кажется, за последние годы мы научились видеть красоту не только в открыточных видах центров наших городов, но и в обычном покосившемся гараже, заросшем дворике, заброшенной старой машине и лебедю из шин. И не только мы: наши талантливые соотечественники — тоже!

Архангельское Беломорье 1 Источник: д. Лопшеньга

арт: Дмитрий Новицкий

0 Источник: арт: Полина Шкапина

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Церковь по дороге на Кудыкину Гору 0 Источник: Липецкая область, Яблоново

арт: Марта Мелес

Станция "Семинарская" 0 Источник: арт: Мария Васильева

0 Источник: арт: Полина Шкапина

0 Источник: арт: Альфия Шайхулова

0 Источник: арт: Полина Шкапина

Сумерки 0 Источник: арт: Лиза Дорохина

Нижний Новгород 0 Источник: арт: Soundwave Wave

Обычный вечер в Самаре 0 Источник: арт: Андрей Тоболяков

За изгородью 0 Источник: арт: Лиза Дорохина

0 Источник: арт: Владислав Данилов

Шина 0 Источник: арт: Лиза Дорохина

В поле стоят неподвижные великаны 0 Источник: арт: Ольга Гальченко

Нижний Новгород 0 Источник: арт: Soundwave Wave

0 Источник: арт: Владислав Данилов

Мурманск 0 Источник: арт: Ольга Давыдова

0 Источник: арт: Ольга Давыдова

Курская область 0 Источник: автор: Лиза Дорохина

0 Источник: автор: Лиза Дорохина

0 Источник: арт: Альфия Шайхулова

Гусь-Хрустальный 0 Источник: арт: Евгений Вагин

0 Источник: арт: Даниил Андреев

Деревня Сторожевое, Тульская область 0 Источник: арт: Саша Чудаков

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