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Картины о России

Картины о России (30 фото)

Автор:
29 июля 2021 19:59
Метки: art   Россия   красота   повседневность   художники   эстетика   
733
30
Кажется, за последние годы мы научились видеть красоту не только в открыточных видах центров наших городов, но и в обычном покосившемся гараже, заросшем дворике, заброшенной старой машине и лебедю из шин. И не только мы: наши талантливые соотечественники — тоже!
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Метки: art   Россия   красота   повседневность   художники   эстетика   
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5  комментариев
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12k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Раньше назывались художники, а сейчас какой-то арт...
Вообще-то, Арт с англ. art «искусство».
Например:
Арт-группа объединение художников, совместно создающих свои произведения.
Арт-объект произведение искусства.
Ар-деко течение в декоративном искусстве первой половины XX века.
А что означает арт: Андрей Тоболяков?

А почему нельзя написать по-русски – художник Андрей Тоболяков?
Ведь здесь и картины на русские темы, и художники русские.
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1k
him67 Час назад
На картинах Лизы Дорохиной будто детство своё увидел... Изображение воспоминаний детства летом в деревне... Сильно!
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27k
АнтонПолднев 2 часа назад
Сколько ребёнку лет?
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40k
Александр 2 часа назад
Честно? Прикольно!
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https://vk.com/yebenya
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