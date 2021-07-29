Картины о России

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Кажется, за последние годы мы научились видеть красоту не только в открыточных видах центров наших городов, но и в обычном покосившемся гараже, заросшем дворике, заброшенной старой машине и лебедю из шин. И не только мы: наши талантливые соотечественники — тоже!
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Авторский пост
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Вообще-то, Арт с англ. art «искусство».
Например:
Арт-группа объединение художников, совместно создающих свои произведения.
Арт-объект произведение искусства.
Ар-деко течение в декоративном искусстве первой половины XX века.
А что означает арт: Андрей Тоболяков?
А почему нельзя написать по-русски – художник Андрей Тоболяков?
Ведь здесь и картины на русские темы, и художники русские.