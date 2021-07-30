Хорошие новости подъехали, или ТОП-5 крутых законов августа

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По традиции, каждый новый месяц в России сопровождается вступлением в силу свежих законов. Мы привыкли к тому, что ничего хорошего это не сулит, но август 2021 года стал исключением. Законы и правда отличные!
1. Налоговый вычет на занятия спортом
Уже с первого дня августа все россияне смогут вернуть 13% средств, потраченных на оплату различных спортивных секций и тренажерных залов (про детей не забыли, их занятия тоже учитываются). Однако сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не может превышать 120 тысяч рублей в год. В связи с этим, если вы работаете официально, то начинайте собирать договора на спортивные услуги и чеки – их копии вам понадобятся.
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2. ОСАГО без диагностической карты
Как вы уже поняли из заголовка пункта, теперь для оформления полиса обязательной автогражданской ответственности, не обязательно будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром.
Стоит отметить, что проходить техосмотр придется. С 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты будут штрафовать на 2 тыс. рублей. Проверять наличие/отсутствие данного документа планируют с помощью дорожных камер.
Стоит отметить, что проходить техосмотр придется. С 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты будут штрафовать на 2 тыс. рублей. Проверять наличие/отсутствие данного документа планируют с помощью дорожных камер.
3. Бонус к «Дальневосточному гектару»
Отличная новость для участников программы "Дальневосточный гектар", которые успели освоить полученную землю, оформить ее в собственность или аренду. Теперь они смогут получить дополнительные участки.
4. На улицах станет тише
Вступает в силу закон, регулирующий рекламный рынок. Он накладывает полный запрет на распространение звуковой рекламы с использованием колонок, установленных на стенах и крышах.
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Мы лучше припомним другие законы, те что раньше были приняты.
писец как легче станет народу жить!!!!
Вот это прям ура!