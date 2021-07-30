FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4650 постов • 770 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Хорошие новости подъехали, или ТОП-5 крутых законов августа

Хорошие новости подъехали, или ТОП-5 крутых законов августа (6 фото)

Автор:
30 июля 2021 10:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Земля   Россия   девушки   законы   налоговый вычет   осаго   спорт   
2655
6
По традиции, каждый новый месяц в России сопровождается вступлением в силу свежих законов. Мы привыкли к тому, что ничего хорошего это не сулит, но август 2021 года стал исключением. Законы и правда отличные!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Земля   Россия   девушки   законы   налоговый вычет   осаго   спорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Борис Карабанов Час назад
Да, с ОСАГО офигенное послабление. Прямо, сказка! И, как всегда, всё перечёркивает ужесточение процедуры диагностики, которую всего-навсего отстегнули от ОСАГО. Зато как звучит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
6k
McAir 15 минут назад
Ещё бы запретили расклейку всяких объявлений на стенах, заборах, столбах. Засрали своими бумажками все стены, остановки и улицы эти ублюдки!


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Владимир Полчаса назад
Скоро выборы)
Мы лучше припомним другие законы, те что раньше были приняты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Владимир Полчаса назад
И в чем смысл закона про "ОСАГО без диагностической карты"? Техосмотр ведь не отменили. Раньше штрафовали за отсутствие полиса ОСАГО, теперь будут штрафовать за отсутствие техосмотра. Всё это исключительно предвыборное дерьмо, а не забота о народонаселении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
OLDer 55 минут назад
и все?
писец как легче станет народу жить!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
502
Сергей Ковалев Час назад
Еще бы заставили нотариусов отвечать за свои подписи и печати!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Snork Snorkoff Час назад
=Вступает в силу закон, регулирующий рекламный рынок. Он накладывает полный запрет на распространение звуковой рекламы с использованием колонок, установленных на стенах и крышах.=

Вот это прям ура!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
340
Отец Пигидий Час назад
У меня абонемент на год стоит 10 тысяч. Московская область, г.Ногинск. Возврат 13% это 1300. Я 1500 в прошлую пятницу пропил. Мне одну пятницу пропустить и никаких вычетов не надо, на 1 500 буду в плюсе, бумажки собирать, декларации заполнять, подавать в ФНС...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза Здесь было море: последствия одной из самых страшных природных катастроф Советского союза Пять главных законов июня, которые повлияют на вашу жизнь Пять главных законов июня, которые повлияют на вашу жизнь Ослепительные болельщицы сборной России, украсившие собой матч с Сан-Марино Ослепительные болельщицы сборной России, украсившие собой матч с Сан-Марино Самые милые болельщицы со стадионов, попрощавшихся с ЧМ-2018 Самые милые болельщицы со стадионов, попрощавшихся с ЧМ-2018 Болельщицы сборных России и Мексики слились в страстном поцелуе Болельщицы сборных России и Мексики слились в страстном поцелуе Основные законы ноября, которые отразятся на жизни россиян Основные законы ноября, которые отразятся на жизни россиян
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15570



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сказка про Леви Страусса и его джинсы
9
208
Сказка про Леви Страусса и его джинсы
В Петербурге "яжемать" выгнала детей-инвалидов с площадки, чтобы те не пугали ее дочь
2
327
В Петербурге "яжемать" выгнала детей-инвалидов с площадки, чтобы те не пугали ее дочь
Набирающие популярность в сообществах
Создатели игры "Ведьмак" поздравили российскую спортсменку с золотой медалью
0
0
Создатели игры "Ведьмак" поздравили российскую спортсменку с золотой медалью
Пожелтела ботва: чем грозит пожелтение картофельных листьев летом?
0
6
Пожелтела ботва: чем грозит пожелтение картофельных листьев летом?
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото)
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Врачи протестуют
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#история#интересное#дтп#картинки#Россия#авто аварии#позитив#природа
#интересно#автомир#животные#кино#СССР#прикол#аварии#девушки#фотографии#знаменитости
#Юмор#факты#люди#подборка#ynews#спорт#шоу бизнес#новости#Реакция#олимпиада

На что жалуетесь?

Вернуться