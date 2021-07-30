Хорошие новости подъехали, или ТОП-5 крутых законов августа

Уже с первого дня августа все россияне смогут вернуть 13% средств, потраченных на оплату различных спортивных секций и тренажерных залов (про детей не забыли, их занятия тоже учитываются). Однако сумма возмещения вместе с другими социальными вычетами не может превышать 120 тысяч рублей в год. В связи с этим, если вы работаете официально, то начинайте собирать договора на спортивные услуги и чеки – их копии вам понадобятся.