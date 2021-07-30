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Топ-10 самых длинных мостов России

Топ-10 самых длинных мостов России (28 фото)

Автор:
30 июля 2021 14:38
Метки: Россия   красота   мост   эстетика   
713
28
Строительство автомобильных и железных дорог не стоит на месте, а значит — вслед за ним и строительство мостов. Ещё 20 лет назад из десяти ныне самых длинных мостовых переправ России существовали только два, а многие из остальных ещё не начинали проектировать.
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Метки: Россия   красота   мост   эстетика   
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5  комментариев
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792
Hornet 2 часа назад
Города Бавлы в Татарстане и Октябрьский в Башкирии расположены на разных берегах реки Ик, разделяющей две республики. Длина мостового перехода составляет 247 м. Но мост через Ик шутя называют «самым длинным», потому что разница во времени между этими городами составляет 2 часа.
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44
Алексей 3 минуты назад
шозанах?!
а где Краснофлотский мост через Северную Двину в Архангельске???
вроде как третий по длине в Европе...
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93
Alex Wist Час назад
Созидать всегда лучше чем ломать. Мосты именно то что всегда объединяло, да и просто красиво...
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27k
lem02 Час назад
"...Ещё 20 лет назад..." прикольная фраза. "...750 м в час с такой скоростью сегодня строятся в Поднебесной новые дороги. Все скоростные трассы были построены за последние 20 лет!.." так, на всякий случай.
https://aif.ru/auto/roads/750_metrov_dorogi_v_chas_pochemu_kitay_stroit_za_nedelyu_to_chto_my_za_godhttps://aif.ru/auto/roads/750_metrov_dorogi_v_chas_pochemu_kitay_stroit_za_nedelyu_to_chto_my_za_god
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