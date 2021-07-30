Топ-10 самых длинных мостов России

713
28
Строительство автомобильных и железных дорог не стоит на месте, а значит — вслед за ним и строительство мостов. Ещё 20 лет назад из десяти ныне самых длинных мостовых переправ России существовали только два, а многие из остальных ещё не начинали проектировать.
Саратов, длина: 2804 метра. Именно тут Олег Ефремов снимал свой первый фильм «Строится мост» — с Олегом Табаковым, Людмилой Гурченко и Олегом Далем.
×
Владивосток, длина: 3100 метров. Как и мост через Амурский залив, сооружён к саммиту АТЭС-2012
Хабаровск, длина: 3891 метр. Изначально существовал как железнодорожный, эта часть построена ещё в 1916 году.
Ямало-Ненецкий автономный округ, длина: 3893. Находится на самой северной в мире железной дороге Обская—Бованенково. Линия сооружена и управляется компанией «Газпром».
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Такие классные дворовые коты!
- Красоты Канонерского острова, Санкт-Петербург
- Россия в картинах наших художников
- Красота летней России
- Такие разные и красивые мосты России
40
Понравилось40
Новости партнёров
а где Краснофлотский мост через Северную Двину в Архангельске???
вроде как третий по длине в Европе...
https://aif.ru/auto/roads/750_metrov_dorogi_v_chas_pochemu_kitay_stroit_za_nedelyu_to_chto_my_za_godhttps://aif.ru/auto/roads/750_metrov_dorogi_v_chas_pochemu_kitay_stroit_za_nedelyu_to_chto_my_za_god