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Почему песню про Остров невезения хотели убрать из "Бриллиантовой руки"

Почему песню про Остров невезения хотели убрать из "Бриллиантовой руки" (5 фото + 1 видео)

Автор:
31 июля 2021 10:08
Сообщество : Кино
Метки: бриллиантовая рука   кино   музыка   остров невезения   песня   фильм   
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Бессмертная комедия Гайдая про контрабандистов стала лидером советского кинопроката 1969 года. Ее посмотрели 76 миллионов зрителей.

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Метки: бриллиантовая рука   кино   музыка   остров невезения   песня   фильм   
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Zlaja ptica 2 часа назад
Да вообще комедии гайдая ярая антисоветчина! Чего стоят "Может, там собака друг человека! А у нас управдом друг человека", "А ты не путай свою личную шерсть с государственной!".....

Да и, говорят, песню про зайцев в СССР запрещали исполнять в ресторанах...
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