Почему песню про Остров невезения хотели убрать из "Бриллиантовой руки"

Бессмертная комедия Гайдая про контрабандистов стала лидером советского кинопроката 1969 года. Ее посмотрели 76 миллионов зрителей.
По нынешним временам удивительно, что в "Бриллиантовой руке" и Миронов, и Никулин поют сами. Кто из современных актеров сможет так спеть, и сплясать? Да никто.
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Все-таки талантливые были люди в советском кинематографе. Но сейчас уже трудно поверить, что "Бриллиантовая рука" могла остаться без одного из лучших своих номеров - песни про Остров невезения.
Песенка и появилась-то в фильме, в общем, случайно. Леонид Дербенев пришел к Александру Зацепину и показал текст про неудачливых дикарей. Зацепину стихи так понравились, что он согласился придумать к ним мелодию. Хотя обычно никогда не писал музыки к готовым текстам. По совету Дербенева, Зацепин поехал на Мосфильм и показал песню Гайдаю, попросив режиссера включить "Остров невезения" в фильм. Гайдай отказался, со словами: "Но где? У меня метраж". Леониду Иовичу казалось, что вставка удлинит фильм. Ведь он снимал и монтировал каждую сцену буквально с секундомером в руках, чтобы картина не затягивалась и не "сыпалась".
Тогда сценарист Яков Костюковский добавил эпизод на палубе. По плану, вместо песни должен был быть длинный диалог Геши и Семен Семеныча. Миронов придумал номер с танцем, и джазовую импровизацию в конце. Гайдай все равно не хотел включать "Остров невезения" в фильм, но когда увидел танцующего Миронова, был "сражен", и согласился. Примерно в это же время появилась идея назвать теплоход в честь поэта Михаила Светлова, друга Костюковского. Яков Аронович никак не мог добиться этого в жизни, и решил, пусть будет хотя бы в фильме. Помните, в сценке с танцующим Мироновым мелькают спасательные круги с надписью "Михаил Светлов"?
Когда "Бриллиантовую руку" представили комиссии Госкино, песню сразу попросили вырезать. У комиссии было две претензии:
1). Песня про дикарей не имеет никакого отношения к сюжету, это "чисто вставной номер". Особенно недоволен был Эльдар Рязанов. Гайдай и сам это понимал, но очень хотел оставить песню, слишком уж она получилось яркой, вместе с танцем Миронова.
2). Комиссию поразили слова "Им бы понедельники взять, и отменить". Такую крамольную фразу посчитали призывом к смене конституции СССР.
Ну, а каким образом Гайдаю удалось сохранить "Остров невезения" в фильме - вы и так знаете. Режиссер приделал в конце картины ядерный взрыв, и члены комиссии были согласны оставить практически всё остальное, только бы Гайдай убрал взрыв, что он и сделал.
И благодаря этому, мы с вами получили один из самых блистательных танцевально-песенных номеров в истории отечественного кино.
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