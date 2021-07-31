Почему песню про Остров невезения хотели убрать из "Бриллиантовой руки"

Когда "Бриллиантовую руку" представили комиссии Госкино, песню сразу попросили вырезать. У комиссии было две претензии:

1). Песня про дикарей не имеет никакого отношения к сюжету, это "чисто вставной номер". Особенно недоволен был Эльдар Рязанов. Гайдай и сам это понимал, но очень хотел оставить песню, слишком уж она получилось яркой, вместе с танцем Миронова.

2). Комиссию поразили слова "Им бы понедельники взять, и отменить". Такую крамольную фразу посчитали призывом к смене конституции СССР.