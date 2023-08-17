"Turbo" - культовая жевательная резинка нашего детства, которую все обожали

Те, кто рос в 90-е, наверняка помнят тот потрясающий вкус жевательной резинки "Turbo", а также несравненные вкладыши, которые шли в комплекте с жвачкой. И сегодня я хотел бы немного поностальгировать и вспомнить про ту самую жевательную резинку нашего детства, а также рассказать несколько интересных подробностей об этом продукте.
Происхождение
Началось всё еще в середине 50-х годов XX-века, когда семья Тахинциоглу, производившая сладости, перебралась в Стамбул и основала там небольшую компанию, которая получила название "Kent Gida".
Изначально, компания занималась производством конфет и некоторых других сладостей, но благодаря вкусу и качеству их продукции, компания обрела широкую популярность, благодаря чему она смогла расширить свое производство.
В итоге, в 1960 году компания "Kent Gida" стала производить жевательную резинку, став первой турецкой компанией, которая в принципе занималась производством данного продукта.
К 80-м году компания настолько расширилась, что имела уже 4 фабрики по производству сладостей, добавляя все новые и новые десерты в свой ассортимент.
И уже в 1983 году компания "Kent Gida" выпустила первую партию жевательных резинок "Turbo", основной фишкой которых был не только потрясающий персиковый вкус, но и коллекционные вкладыши на автомобильную тематику, которые оборачивали саму жвачку.
Изначально, жевательная резинка "Turbo" распространялась лишь внутри самой Турции, но с 1987 года компания начала экспортировать лакомство в такие страны как Чехия, Венгрия и Болгария. Ну а в 1990 году жевательная резинка попала и в Советский Союз.
В Союзе жвачка быстро набрала популярность, в частности благодаря вкладышам, которые с удовольствием коллекционировали дети конца XX века.
Обзор жвачки "Turbo"
Ну а теперь давайте вкратце вспомним, что представляла собой эта культовая жевательная резинка.
Сама по себе жвачка "Turbo" имела прямоугольную форму и была выполнена в стиле автомобильного протектора, чтобы подчеркнуть тематику самой жевательной резинке. Впрочем, вряд ли кто-то задумывался о форме жвачки, хотя идея-то на самом деле крутая.
Также, сама жевательная резинка славилась своим неповторимым и довольно таки долгоиграющим вкусом. А какие из нее надувались пузыри...эх, ностальгия.
Изначально, "Turbo" не имела никакой серии и включала в себя 3030 вкладышей, но затем производители решили разделить свой продукт на три разные серии, которые выпускались одновременно:
Чуть позднее появилась отдельная серия Turbo, которая включала в себя уже не вкладыши, а наклейки. Кстати, как ни странно, у меня даже сохранилось несколько наклеек, а вот все вкладыши, которые у меня остались, я смог обнаружить лишь вклеенными в различные тетрадки.
Каждый вкладыш имел свой порядковый номер, что конечно же было удобным для коллекционеров. Ну и конечно же нельзя не сказать про то, что на каждом вкладыше, помимо изображения тачки, можно было увидеть ее название, скорость и другие характеристики.
Для многих, кстати, было большой удачей найти вкладыш с бэтмобилем (машиной Бэтмена) в серии "Turbo Sport". Жаль, мне этот вкладыш никогда не попадался.
Азартная игра?
В первой половине 90-х жвачка "Turbo" пользовалась популярностью не только благодаря самим вкладышам, а еще и благодаря тому, что многие дети и подростки играли на эти самые вкладыши.
Суть игры проста. Ребята договаривались о ставке (например, 3 вкладыша), после чего каждый из них клал на горизонтальную поверхность (стол, пол, подоконник) по три вкладыша обратной стороной вверх.
После этого, ребята скидывались на Цу-Е-Фа, кто будет бить первым. Первый игрок должен был ударить по образовавшейся стопке вкладышей своей ладонью. И те вкладыши, что перевернулись, игрок забирал себе, после чего наступала очередь следующего игрока. Цель игры была простой - забрать больше вкладышей, чем ты поставил.
То есть, получается, что игра на вкладыши стала некоей азартной игрой для детей 90-х. Ну а чуть позже, когда "Turbo" потеряли свою популярность, им на смену пришли кэпсы (фишки, сотки).
Дальнейшее развитие
К 2000 году компания "Kent" была настолько популярна, что экспортировала свои товары (в том числе и культовые жвачки) в более чем 100 стран мира. А в 2001 году компания "Kent Gida" и "Chupa Chups" открыли совместную фабрику в Санкт-Петербурге.
Но постепенно популярность этих жевательных резинок начала падать. Одной из причин стала высокая конкуренция с другими производителями лакомств, таких как "Cadbury" (они производили жвачки "Dirol" и "Stimorol"). Впрочем, это было ожидаемо, тем более, что компания "Kent" не делало агрессивной рекламы жевательной резинки "Turbo", тогда как про такие продукты как "Orbit", "Dirol", "Stimorol", "Wrigley's spearment" и т.д. вещали практически из "каждого утюга".
В итоге, в 2002 году компания "Kent" подписала соглашение с компанией "Cadbury", по которому лондонская компания "Cadbury" получает 51% акций компании "Kent".
Но несмотря на это, выпуск жевательных резинок "Turbo" не был прекращен (кроме "Turbo classic", выпуск которой прекратился еще в 1999 году). Но всё это продолжалось лишь до 2007 года, который стал последним в жизни жевательной резинки "Turbo". В 2008 году компания "Kent Gida" прекратила выпуск всех видов культовой жевательной резинки.
Да, конечно были и различные подделки, которые пытались выехать за счет имени, но когда люди понимали, что это совсем не то, то покупать их просто переставали.
Относительно недавно (несколько лет назад), права на бренд "Turbo" приобрела российская кондитерская фабрика "K-artel" (Картель), которая решила "воскресить" культовую жевательную резинку со вкладышами.
Обновленная жевательная резинка включает в себя несколько серий - "X-treme", "Sport", "Vintage" и др., которые в свою очередь содержат внутри как обычные вкладыши, так и наклейки в классическом стиле. Я, кстати, себе приобрел целый блок. И вы знаете? Довольно неплохо. Да, конечно, не совсем то, да и время уже ушло, но хочу сказать, что весьма достойно, да и какая-никакая ностальгия.
Кстати, если вы хотите немного поностальгировать, то можете заказать себе целый блок жевательной резинки "Turbo". В детстве я за такое бы душу наверное отдал.
Источник:
- Переворот в производстве советских кукол
- Игры, которые были популярны в России в разное время, но впоследствии вышли из детского обихода
- Электрическая железная дорога "Пионерская": игрушки времен СССР
- Интересные факты про мультфильм "Мишки Гамми"
- 10 легендарных жевательных резинок 90-х
Вкладыши? Аффтар видел вкладыши к Дональдам? Вот там вкладыши... И вкус, кста... И качество... А еще были Бруклин, Дабл Бабл, Ригли, Лотте, Дэнди...
Ну и посоветую все ж китайский. Они чай 5 тысяч лет выращивают, что-то понимают в теме... И Эрдогана не стоит поддерживать...