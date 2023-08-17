"Turbo" - культовая жевательная резинка нашего детства, которую все обожали

Происхождение

Началось всё еще в середине 50-х годов XX-века, когда семья Тахинциоглу, производившая сладости, перебралась в Стамбул и основала там небольшую компанию, которая получила название "Kent Gida".

Изначально, компания занималась производством конфет и некоторых других сладостей, но благодаря вкусу и качеству их продукции, компания обрела широкую популярность, благодаря чему она смогла расширить свое производство.

В итоге, в 1960 году компания "Kent Gida" стала производить жевательную резинку, став первой турецкой компанией, которая в принципе занималась производством данного продукта.

К 80-м году компания настолько расширилась, что имела уже 4 фабрики по производству сладостей, добавляя все новые и новые десерты в свой ассортимент.