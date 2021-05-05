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10 советских художников, которых надо знать

10 советских художников, которых надо знать (22 фото)

Автор:
05 мая 2021 09:57
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   советский художник   талант   фото   художник   
107
22
Лучшие советские художники выходили далеко за рамки пропагандистского искусства и создавали настоящие шедевры.
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Метки: искусство   советский художник   талант   фото   художник   
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4  комментария
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6k
Silantij 50 минут назад
Лактионов, Яблонская да!!!
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4k
Petr Chernyshev 5 минут назад
А Юрий Пименов?
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15k
Теуш Алексей 36 минут назад
"Утро" Яблонской и я сразу запах учебника по русскому почувствовал...
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14k
Corvus Corax 44 минуты назад
@Юганск
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