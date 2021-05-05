10 советских художников, которых надо знать

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Лучшие советские художники выходили далеко за рамки пропагандистского искусства и создавали настоящие шедевры.
1. Александр Лабас (1900 - 1983)
Художник, прошедший путь через все советское искусство, от группы ОСТ (Общество художников-станковистов, изображавших новые советские реалии методами немецких экспрессионистов) до фигуративного искусства с сильными элементами авангарда.
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Работа «В метро» с одной стороны отражает увлеченность футуристическими индустриальными темами, с другой - выполнена в абсолютно авангардном духе.
2. Илья Машков (1881-1944)
От авангарда с радикальными произведениями и легендарного объединения «Бубновый валет» до едва ли не возвращения к стилистике старых мастеров с сохранением физиологичности - творчество Машкова невероятно разнообразно и увлекательно.
3. Александр Дейнека (1899-1969)
Один из самых крупных и известных советских мастеров. Любопытно, что как художник он был очень разным - в 1920-х и 1930-х это были два «разных» человека и художника, - но при этом создал свой узнаваемый стиль.
Его творчество не вписывается в общепринятую канву соцреализма, потому что каждое его масштабное произведение было абсолютно новым авангардным решением. И вращаясь в кругу советской высшей номенклатуры, ему удавалось оставаться самим собой.
4. Дмитрий Налбандян (1906-1993)
Сложная и противоречивая фигура, при этом очень ироничный художник. Сам про себя говорил, что работал «от Ильича до Ильича» - он Владимира Ильича Ленина до Леонида Ильича Брежнева. И его творчество как лакмусовая бумага - именно он явился эстетическим каноном каждой эпохи.
Он, в том числе, будучи живописцем Иосифа Сталина, уловил его тягу к тяжелому минимализму, а во времена Никиты Хрущева явил другой канон - практически советский импрессионизм.
5. Екатерина Зернова (1900-1995)
Одна из ярких женщин-художниц советской эпохи, стоящая в одном ряду с Александром Дейнекой, возможно, лучше всех воплотившая милитаристскую тему, образы разного рода войск Рабоче-крестьянской красной армии.
6. Виктор Мидлер (1888-1979)
Тонкий и недооцененный художник в 1930-х работал хранителем отдела новейших течений русской живописи в Третьяковской галерее.
И именно ему принадлежит одна из главных эмблематичных работ этого периода «Политзанятия на линкоре» из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».
7. Александр Лактионов (1910-1972)
Парадоксальная фигура и художник уже следующего поколения. Он один из тех, кто серьезно всматривался в искусство старых мастеров, но при этом создавали свои новаторские интерпретации общепринятых сюжетов близкие к сюрреализму. Включая даже его растиражированную работу «Письмо с фронта».
У него очень интересные малые формы - например, натюрморты, в которых, как в более свободном жанре, магический реализм и сюрреализм отразились в наибольшей степени.
8. Георгий Нисский (1903-1987)
Он пережил несколько стадий расцвета. Начинал с довольно брутальных батальных сцен, но стал знаковой фигурой для художников поколения 1960-х годов. Ему удалось создать свой абсолютно непередаваемый и узнаваемый во всех элементах стиль, но оставаться совершенно простым доступным человеком.
Есть знаменитая история, когда молодые авторы из художественных мастерских собрались пойти выпить пива, а мэтр догонял их с криком: «Ребята, постойте, возьмите меня с собой!»
9. Павел Никонов (р.1930)
Вероятно, главный представитель «сурового стиля» начала 1960-х, работающий до сих пор.
Он несколько раз менял стиль, от многослойной почти монохромной живописи до собственного варианта примитивизма с мастерским цветом и композицией.
10. Татьяна Яблонская (1917-2005)
Автор двух эпохальных картин и наиболее известный массовому зрителю художник. Ее «Утро» и «Хлеб» печатали в каждом школьном учебнике во времена СССР, а также тиражировали в журналах и на постерах. Полотно «Хлеб» стало воплощением сталинской темы плодородия, а «Утро» - уже началом хрущевской оттепели.
При этом она всегда оставалась очень сильным и разносторонним художником, меняла стили, разрабатывала свою версию примитивизма в духе Анри Руссо.
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