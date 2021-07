Миры и Империи Пола Андерсона

Библиография П. Андерсона:

Циклы:

«Винг Алак»:

The Double-Dyed Villains (1949), «Лакомый кусок»/Enough Rope (1953), «Быть трусом»/The Live Coward (1956), Loser’s Night (1991).

«Психотехническая Лига»:

«Не-Человек»/Un-Man (1952), «Чувствительный человек»/The Sensitive Man (1953), «Сильный дождь»/The Big Rain (1954), «Звёздные пути»/Star Ways (The Peregrine; 1956), «Снега Ганимеда»/The Snows of Ganymede (сборник, 1958), «Марий»/Marius (1957), «Хладнокровная победа»/Cold Victory (1957), «Девственная планета»/Virgin Planet (сборник, 1959), «Звездолёт»/Starship (1982).

«Николас ван Рийн»:

«Война Крылатых Людей»/War of the Wing-Men (The Man Who Counts) (1958), «Звёздные торговцы»/Trader to the Stars (1964), «Возмутители спокойствия»/The Trouble Twisters (Trader Team) (сборник, 1965), «Сатанинский мир»/Satan’s World (1969), «Люди ветра»/The People of the Wind (1973), «Миркхейм»/Mirkheim (сборник, 1977), «Земная книга Стормгейта»/The Earth Book of Stormgate (1978).

«Фландри»:

«Пусть космонавты поберегутся»/Let the Spacemen Beware (сборник, 1963), «Агент Земной Империи»/Agent of the Terran Empire (1965), «Фландри с Земли»/Flandry of Terra (сборник, 1965), «Мичман Фландри»/Ensign Flandry (сборник, 1966), «Восставшие миры»/The Rebel Worlds (1969), «Все круги ада»/A Circus of Hells (1970), «День их возвращения»/The Day of Their Return (1973), «Рыцарь духов и теней»/A Knight of Ghosts and Shadows (1974), «Камень в небе»/A Stone in Heaven (1979), «Имперская игра»/The Game of Empire (1985), «Долгая ночь»/The Long Night (1983).

«Патруль времени»:

«Патруль времени»/Time Patrol сборник (1955), «Единственная игра в городе»/The Only Game in the Town (1960), Delenda Est (1955), «Быть царём» («Легко ли быть царём»)/Brave to be a King (1959), «Стража Времени»/Guardians of Time (1960), «Гибралтарский водопад»/Gibraltar Falls (1975), «Патрульный времени»/Time Patrolman (1983), «…И слоновую кость, и обезьян, и павлинов» («Слоновая кость, обезьяны и павлины»)/Ivory, and Apes, and Peacocks (сборник 1983), «Печаль гота Одина»/The Sorrow of Odin The Goth (1983), «Короли Иса» (с К. Андерсон), «Девять королев»/Roma Mater (1986), «Галльские ведьмы»/Gallicenae (1987), «Дахут, Дочь Короля»/Dahut (1987), «Пёс и волк»/The Dog and the Wolf (1988), «Год искупления»/The Year of the Ransom (1988), «Щит времён» («Щит времени»)/The Shield of Time (1990), «Звезда моря»/Star of the Sea (1991), «Смерть и рыцарь»/Death and the Knight (1995). «Последний Викинг» (в соавторстве с Карен Андерсон):

«Золотой Рог»/The Golden Horn (1980), «Дорога морского коня»/The Road of the Sea Horse (1980), «Знак Ворона»/The Sign of the Raven (1980).

«Операция Другой Мир»:

«Бремя землянина»/Earthman’s Burden (1957), «Операция Хаос»/Operation Chaos (1971), «Звёздный принц Чарли»/Star Prince Charlie (1975), «Хока!»/Hoka! (с Гордоном Диксоном, 1983), «Операция "Луна"/Operation Luna (1999).

«История Рустама»:

«Нелимитированная орбита»/Orbit Unlimited (1961), «Новая Америка»/New America (сборник, 1982),

«Маураи: Гетто»/Ghetto (сборник, 1954), «Маураи и Кит»/Maurai and Kith (1982), «Орион взойдёт»/Orion Shall Rise (сборник, 1983).

«Урожай звёзд»:

«Урожай звёзд»/Harvest of Stars (1993), «Звёзды тоже обжигают»/The Stars Are Also Fire (1994), «Огненный урожай»/Harvest the Fire (1995), «Звёздный флот»/The Fleet of Stars (1997).

Вне серий:

«Свод веков»/Vault of the Ages (1952), «Полёт в вечность» («Полёт в навсегда»)/Flight to forever (1953), «Волна мозга»/Brain Wave (1954), «Сломанный Меч»/The Broken Sword (1954), «Планета, с которой нет возврата» («Планета, с которой не возвращаются»)/Planet of No Return (1954), «Долгая дорога домой»/The long way home (No World of Their Own) (1955), «Зовите меня Джо»/Call Me Joe (1957), «Война двух миров»/War of Two Worlds (1959), «Враждебные звёзды»/The Enemy Stars (1959), «Крестовый поход в небеса» («Крестоносцы космоса»)/The High Crusade (сборник, 1960), «Сдвиг во времени»/Timelag (1961), «Три сердца и три льва»/Three Hearts and Three Lions (1961), «Сумеречный мир»/Twilight World (1961), «После Судного Дня»/After Doomsday (1962), «Временный корабль»/The Makeshift Rocket (1962), «Щит» («Кокон»)/Shield (1963), «Победить на трёх мирах» («Завоевать три мира», «Кентавры Юпитера»)/Three Worlds to Conquer (1964), «Звёздный Лис»/The Star Fox (1965), «Коридоры времени»/The Corridors of Time (1965), «Мир без звёзд»/World Without Stars (1966), «Тау-Ноль» («Когда замирает время»)/Tau Zero (1970), «Выполненное задание»/The Fatal Fulfillment (1970), «Человек от двух миров»/The Byworlder (1971), «Танцовщица из Атлантиды»/The Dancer from Atlantis (1971), «Настанет время»/There Will Be Time (1972), «Бескрылый»/Wingless (1973), «Сага о Хрольфе Краки»/Hrolf Kraki’s Saga (1973), «Царица Ветров и Тьмы»/The Queen of Air and Darkness (1973), «Наследники Земли»/Inheritors of Earth (1974), «Буря в летнюю ночь»/A Midsummer Tempest (с Гордоном Эклундом, 1974), «Зима Мира» («Зима над миром»)/The Winter of the World (1976), «Аватара»/The Avatar (1978), «Дети морского царя»/The Merman’s Children (1979), «Конан-повстанец»/Conan the Rebel (с Милдред Броксон, 1980), «Чёлн на миллион лет»/The Boat of a Million Years, 1989), «Война Богов»/War of the Gods, 1997), Genesis (2000), «Мать Королей»/Mother of Kings (2001, в России выходила как «Королева Викингов»).