Миры и Империи Пола Андерсона

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20 лет назад не стало одного из патриархов мировой научной фантастики Пола Андерсона
Американский писатель-фантаст Пол Уильям Андерсон родился 25 ноября 1926 года в Бристоле (Пенсильвания, США). Его отец — инженер Антон Андерсон происходил из семьи с норвежскими корнями, а мать — Астрид Херц, работавшая в местной библиотеке, — была датчанкой, чем и объясняется нетипичное для английской орфографии «скандинавское» написание его имени – Poul.
Вскоре семейство переехало в Техас, где Андерсон-старший получил новую работу. Там юный Пол провёл с родителями и младшим братишкой 12 лет. Потом настали трудные времена: отец умер, и семья из-за недостатка средств к существованию переехала к родственникам матери в Данию. Однако ненадолго — назревала II Мировая, и Андерсоны возвратились в Штаты – поначалу в Вашингтон, а затем в сельскую глубинку, на ферму в Миннесоте.
Вскоре семейство переехало в Техас, где Андерсон-старший получил новую работу. Там юный Пол провёл с родителями и младшим братишкой 12 лет. Потом настали трудные времена: отец умер, и семья из-за недостатка средств к существованию переехала к родственникам матери в Данию. Однако ненадолго — назревала II Мировая, и Андерсоны возвратились в Штаты – поначалу в Вашингтон, а затем в сельскую глубинку, на ферму в Миннесоте.
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Пол стал изучать физику в Миннесотском университете/University of Minnesota в Миннеаполисе. Вторым образованием писателя было историческое. Так же, благодаря своему происхождению, он хорошо знал скандинавские языки (как древние, так и современные) и литературу европейского Севера.
Во время учёбы у Андерсона случается удачное знакомство с будущим писателем-фантастом, лауреатом премий «Небьюла»/Nebula Award и «Хьюго»/Hugo Award Гордоном Рупертом Диксоном (1923-2001), переросшее затем в крепкую дружбу. Диксон же свёл Пола с местным кружком любителей фантастики, где блистал набирающий тогда популярность Клиффорд Саймак (подробнее – здесь: Земные и неземные Города «Старого Клиффа»). Немудрено, что Андерсон, и до этого любивший читать фантастику, ещё в годы учёбы начинает, и небезуспешно, пробовать силы и в её написании.
Во время учёбы у Андерсона случается удачное знакомство с будущим писателем-фантастом, лауреатом премий «Небьюла»/Nebula Award и «Хьюго»/Hugo Award Гордоном Рупертом Диксоном (1923-2001), переросшее затем в крепкую дружбу. Диксон же свёл Пола с местным кружком любителей фантастики, где блистал набирающий тогда популярность Клиффорд Саймак (подробнее – здесь: Земные и неземные Города «Старого Клиффа»). Немудрено, что Андерсон, и до этого любивший читать фантастику, ещё в годы учёбы начинает, и небезуспешно, пробовать силы и в её написании.
Дебютировал Пол в литературе в марте 1947 года постапокалиптическим рассказом «Дети завтрашнего дня»/Tomorrow's Children, написанным в соавторстве с другим своим приятелем по кружку, будущим писателем Ф.Н. Уолдропом, который был опубликован в популярном НФ-журнале Джона В. Кэмпбелла «Поразительная научная фантастика»/Astounding Science Fiction (Astounding Stories, Analog).
В июле того же года последовало продолжение — рассказ «Логическая цепочка»/Chain of Logic. А спустя 14 лет, в 1961 году, Андерсон решил продолжить историю, написав повесть и эпилог, и объединив все 4 работы под общим названием «Сумеречный мир: научно-фантастический роман о Детях завтрашнего дня»/Twilight World: A Science Fiction Novel of Tomorrow's Children. Уолдроп в авторах уже не значился.
В июле того же года последовало продолжение — рассказ «Логическая цепочка»/Chain of Logic. А спустя 14 лет, в 1961 году, Андерсон решил продолжить историю, написав повесть и эпилог, и объединив все 4 работы под общим названием «Сумеречный мир: научно-фантастический роман о Детях завтрашнего дня»/Twilight World: A Science Fiction Novel of Tomorrow's Children. Уолдроп в авторах уже не значился.
И ранний успех на литературном поприще отвратил молодого человека от науки – окончив с отличием университет в 1948 году, и получив степень бакалавра по астрофизике, Андерсон тем не менее, посвятил себя писательской деятельности, о которой поначалу всерьёз и не задумывался. Однако найти работу по специальности было тяжело, а гонорары фантастических журналов подтолкнули Пола к мысли стать профессиональным писателем.
Андерсон обронил как-то в интервью: «Я пришёл к выводу, что в любом случае не стал бы первоклассным учёным… А перспектива стать учёным второго сорта меня не слишком прельщала. Я решил повременить с физикой и посидеть годок-другой за пишущей машинкой». …И «годок» этот растянулся затем на полвека!
Андерсон обронил как-то в интервью: «Я пришёл к выводу, что в любом случае не стал бы первоклассным учёным… А перспектива стать учёным второго сорта меня не слишком прельщала. Я решил повременить с физикой и посидеть годок-другой за пишущей машинкой». …И «годок» этот растянулся затем на полвека!
А первый роман писателя — «Кладовая веков» («Свод веков»)/Vault of the Ages (фантастическая история о том, как в результате технического прогресса цивилизация почти уничтожила себя, остались лишь небольшие группы людей, которые запретили эти знания, преследующиеся, как опасное колдовство) был опубликован в 1952 году.
Следующий роман на тему искусственного повышения интеллекта «Волна мозга» («Мозговая волна»)/Brain Wave увидел свет в 1953 году в журнале «Космическая научная фантастика»/Space Science Fiction, а в 1954 году вышел и отдельной книгой.
Следующий роман на тему искусственного повышения интеллекта «Волна мозга» («Мозговая волна»)/Brain Wave увидел свет в 1953 году в журнале «Космическая научная фантастика»/Space Science Fiction, а в 1954 году вышел и отдельной книгой.
Следом на читателей обрушилась уже целая лавина романов, повестей и рассказов. Обычная «норма» писателя была тогда 2-3 книги в год. Творческие интересы Пола были необыкновенно разносторонни. Из-под его пера выходят и детские, и научно-популярные книги, и авантюрные романы и детективы, и переработки и переводы средневековых скандинавских саг, фэнтези и, конечно же, НФ-романы, повести и рассказы. Как правило, очень даже небезуспешные.
Среди романов его прослеживаются 2 основных цикла, создающих целую «историю будущего». Первый — «Торгово-техническая цивилизация» – о Политехнической (Галасоциотехнической) Лиге и космических торговцах Николасе Ван Рийне и Дэвиде Фалкейне. Второй — «Терранская Империя» — был посвящён приключениям агента Земной Империи Доменика Фландри.
Немало фантастов брались сочинять масштабную хронику будущего человечества, однако получалось это далеко не у всех. Слишком легко было сбиться на менторский тон, подробно, до мелочей выстраивая хронологию будущего. А читателей не привлечёшь скучной наукообразной лекцией. Иной путь избрал Андерсон: его история будущего — это циклы слабо связанных авантюрных произведений, которые укладываются затем в цельное масштабное сооружение.
Свою Техническую цивилизацию писатель строил более 40 лет, правда, безо всякой системы и порядка.
Немало фантастов брались сочинять масштабную хронику будущего человечества, однако получалось это далеко не у всех. Слишком легко было сбиться на менторский тон, подробно, до мелочей выстраивая хронологию будущего. А читателей не привлечёшь скучной наукообразной лекцией. Иной путь избрал Андерсон: его история будущего — это циклы слабо связанных авантюрных произведений, которые укладываются затем в цельное масштабное сооружение.
Свою Техническую цивилизацию писатель строил более 40 лет, правда, безо всякой системы и порядка.
«Земная метрополия вместе с разбросанными по Солнечной системе колониями образовала демократическое Содружество. Люди начали осваивать иные звёздные системы, наступил расцвет колонизаторства. Крупнейшие корпорации создали Торгово-техническую Лигу — добровольный коммерческий союз, постепенно оттеснивший на задний план все правительства. Главари Лиги — «торговые принцы» — проворачивали операции в межзвёздном масштабе, и, не встречая каких-либо ограничений, получая огромные богатства и влияние. Демократия превратилась в олигархию. В конце концов, супербогатеи окончательно взяли власть в свои руки, и Содружество поразил кризис. На этом фоне и происходит действие цикла, основные герои которого — звёздные торговцы Николас ван Рийн и Дэвид Фолкейн. Толстяк-сибарит ван Рийн — настоящий принц Лиги, влиятельный, богатый и избалованный, что не мешает ему в напряженные моменты действовать быстро и решительно. А Фолкейн — более молодой и романтичный вариант торговца. Женившись на внучке ван Рийна, он порывает с Лигой и основывает колонию на планете Авалон. Оба торговца то и дело оказываются в сложных ситуациях, из которых с блеском выпутываются благодаря уму, дерзости, находчивости и нахальству».
Звёздные торговцы — отличный образчик либертарианских взглядов Андерсона (он, как и многие тогда американские фантасты, был убежденным либертарианцем — вариант консервативного анархизма, в котором индивидуализм ставится превыше диктата государственной системы), яркие индивидуалисты, способные двигать общественный прогресс, особенно если тупые чинуши не путаются под ногами. Однако всё хорошо в меру. Безответственный эгоизм торговых магнатов приводит к хаосу внутри Содружества. Ослабевшая Федерация подверглась набегам космических кочевников, заполучившим от некоторых алчных торгашей суперсовременное оружие. И Земля постепенно утрачивает значение политического центра. «Время золота» сменяется «эпохой стали». Но развал Содружества остановлен гениальным полководцем Мануэлем Великим. Железной рукой он наводит порядок, отразив агрессию и подавив внутренние распри.
Звёздные торговцы — отличный образчик либертарианских взглядов Андерсона (он, как и многие тогда американские фантасты, был убежденным либертарианцем — вариант консервативного анархизма, в котором индивидуализм ставится превыше диктата государственной системы), яркие индивидуалисты, способные двигать общественный прогресс, особенно если тупые чинуши не путаются под ногами. Однако всё хорошо в меру. Безответственный эгоизм торговых магнатов приводит к хаосу внутри Содружества. Ослабевшая Федерация подверглась набегам космических кочевников, заполучившим от некоторых алчных торгашей суперсовременное оружие. И Земля постепенно утрачивает значение политического центра. «Время золота» сменяется «эпохой стали». Но развал Содружества остановлен гениальным полководцем Мануэлем Великим. Железной рукой он наводит порядок, отразив агрессию и подавив внутренние распри.
Так торговую олигархию сменила Терранская Империя, напоминающая чем-то Древний Рим. «Метрополия Земли включила в себя Солнечную систему и несколько других планет, жители которых получали имперское гражданство при рождении. Но и иные разумные существа могли приобрести гражданство в качестве награды. Одни миры платили Империи дань, другие просто сохраняли лояльность. Имперские губернаторы при поддержке космического флота блюли мир на вверенных межзвёздных территориях. Однако из-за удаления от метрополии губернаторы имели слишком много власти. Естественно, возникали соблазны и злоупотребить ею. На внешних рубежах тоже было неспокойно. Особую опасность для имперцев представляли религиозные фанатики марсейцы. Назревало смутное время…»
Именно на этот период приходится действие цикла «Терранская Империя», главный герой которого — офицер, секретный агент Доминик Флэндри. Персонаж и похож, и непохож на звёздных торговцев. Он неглуп, в меру проницателен, немного циничен и бесспорно отважен. В отличие от торговцев, Флэндри — носитель определенной идеологии, убеждения, что крепкая централизованная власть на грани диктатуры лучше беспредельной анархии.
Нельзя сказать, что книги о Технической цивилизации сильно потрясают воображение. Есть в цикле и замечательные вещи, награжденные многими премиями, и увлекательные авантюры. Впрочем, основная часть цикла не поднимается выше уровня заурядного, хоть и крепкого коммерческого чтива. Но в целом «Техническая цивилизация» заслуженно входит в ряд выдающихся фантастических историй будущего.
Именно на этот период приходится действие цикла «Терранская Империя», главный герой которого — офицер, секретный агент Доминик Флэндри. Персонаж и похож, и непохож на звёздных торговцев. Он неглуп, в меру проницателен, немного циничен и бесспорно отважен. В отличие от торговцев, Флэндри — носитель определенной идеологии, убеждения, что крепкая централизованная власть на грани диктатуры лучше беспредельной анархии.
Нельзя сказать, что книги о Технической цивилизации сильно потрясают воображение. Есть в цикле и замечательные вещи, награжденные многими премиями, и увлекательные авантюры. Впрочем, основная часть цикла не поднимается выше уровня заурядного, хоть и крепкого коммерческого чтива. Но в целом «Техническая цивилизация» заслуженно входит в ряд выдающихся фантастических историй будущего.
Тогда же, в 1953 году Пол женился на Карен Крузи, также писательнице и поэтессе, с которой впоследствии создал в соавторстве несколько произведений. Семья переехала в Область залива Сан-Франциско, поселившись в г. Оринда (Калифорния). Там Андерсон построил дом, где и прожил всю оставшуюся жизнь. Через год у них родилась дочь Астрид, которая в 1983 году вышла замуж за также известного писателя-фантаста Грега Беара
На счету Андерсона было ещё несколько циклов и отдельных романов о космических приключениях. Так «Психотехническая лига» повествует о начальном периоде космической экспансии человечества. Существует даже мнение, что цикл этот можно считать приквелом «Технической цивилизации», однако прямые указания на неё в тексте отсутствуют. Общих героев в цикле так же нет, это просто истории о постепенной космической экспансии людей в мире, пережившем ядерную войну.
А роман «Люди ветра» («Дети ветра»)/The People of the Wind (1973) сыграл важную роль, как своего рода «переходное звено» от одного этапа Вселенной писателя к другому. Это история планеты, где сосуществуют 2 расы: люди, потомки колонистов Дэвида Фалкейна, и ифриане — разумные крылатые существа. Это описание обороны маленького государства против агрессии могучей империи. И ещё — история о взаимопроникновении культур, о том, как они могут сосуществовать, постепенно сливаясь в единое целое, невзирая на все различия, включая и биологические.
Сюжет романа — один из самых древних сюжетов в мировой литературе, восходящий ещё к Троянской войне и, где-то даже, к исходу евреев из Египта. Борьба маленького народа против превосходящей силы всегда привлекала писателей и подарила немало шедевров и просто хороших произведений — наверное, потому, что этот сюжет постоянно пополнялся новыми реальными случаями из суровой истории. Так вроде бы и Андерсон при написании «Людей…» вдохновлялся эпизодом из франко-прусской войны, героическим сопротивлением французского города Бельфора. Но с тем же успехом это могла быть и любая другая героическая оборона: Троя, Ла-Рошель, Мальта, Брестская крепость…
А роман «Люди ветра» («Дети ветра»)/The People of the Wind (1973) сыграл важную роль, как своего рода «переходное звено» от одного этапа Вселенной писателя к другому. Это история планеты, где сосуществуют 2 расы: люди, потомки колонистов Дэвида Фалкейна, и ифриане — разумные крылатые существа. Это описание обороны маленького государства против агрессии могучей империи. И ещё — история о взаимопроникновении культур, о том, как они могут сосуществовать, постепенно сливаясь в единое целое, невзирая на все различия, включая и биологические.
Сюжет романа — один из самых древних сюжетов в мировой литературе, восходящий ещё к Троянской войне и, где-то даже, к исходу евреев из Египта. Борьба маленького народа против превосходящей силы всегда привлекала писателей и подарила немало шедевров и просто хороших произведений — наверное, потому, что этот сюжет постоянно пополнялся новыми реальными случаями из суровой истории. Так вроде бы и Андерсон при написании «Людей…» вдохновлялся эпизодом из франко-прусской войны, героическим сопротивлением французского города Бельфора. Но с тем же успехом это могла быть и любая другая героическая оборона: Троя, Ла-Рошель, Мальта, Брестская крепость…
Роман получился и интересный, и, в то же время, спорный. Писатель огромное внимание уделил в нём как «прикладной планетологии» (в книге есть множество подробностей географии и экологии Авалона, планеты-героя), так и социальному устройству общества живущих почти в симбиозе ифриан и землян. Дотошность эта сбила с толку многих читателей, удивлённых и разочарованных тем, что характеры персонажей, и землян, и ифриан, прописаны поверхностно, на грани шаблонности. Видимо Андерсон поступил так не без умысла, чтобы не отвлекать внимание от настоящих главных персонажей — Империи и Авалона. Подлинный главный герой — целиком весь Авалон, а его протагонист — Империя. А отдельные персонажи — Табита Фалкейн, Кристофер Холм, адмирал Кайал, губернатор Саракоглу — всего лишь персонификации основных сил, проводники их замыслов, «архетипические представители».
Многие критики усматривают в противостоянии Авалона и Империи аллюзию на Вьетнамскую войну, и она, безусловно, повлияла на автора во время работы над книгой. С другой стороны, Андерсон, оставивший огромное литературное наследие, и работавший во множестве жанров, всегда держался в стороне от политики, в крайне случае оооочень завуалировано намекая на свои взгляды в своей фантастике.
Некоторые литературоведы ставят этот роман в один ряд с «Дюной»/Dune (1965) Фрэнка Герберта (подробнее – здесь: Он подарил нам Дюну), затрудняясь, правда, определить первенство и значимость каждого из них в мировом наследии НФ. Наверное, если бы Герберт не написал «Дюну», то роман Андерсона мог бы претендовать на звание «Войны и мира» научной фантастики, а если бы не «Бесконечная война» («Вечная война»)/The Forever War (1974) Джо Холдемана, то потягаться и за титул «Прощай, оружие!» от НФ.
Многие критики усматривают в противостоянии Авалона и Империи аллюзию на Вьетнамскую войну, и она, безусловно, повлияла на автора во время работы над книгой. С другой стороны, Андерсон, оставивший огромное литературное наследие, и работавший во множестве жанров, всегда держался в стороне от политики, в крайне случае оооочень завуалировано намекая на свои взгляды в своей фантастике.
Некоторые литературоведы ставят этот роман в один ряд с «Дюной»/Dune (1965) Фрэнка Герберта (подробнее – здесь: Он подарил нам Дюну), затрудняясь, правда, определить первенство и значимость каждого из них в мировом наследии НФ. Наверное, если бы Герберт не написал «Дюну», то роман Андерсона мог бы претендовать на звание «Войны и мира» научной фантастики, а если бы не «Бесконечная война» («Вечная война»)/The Forever War (1974) Джо Холдемана, то потягаться и за титул «Прощай, оружие!» от НФ.
С позиций НФ Пол рассматривал и полёты в космос («Долгий путь домой» (1954), «После Судного дня» (1963), «Тау-нуль» (1970)), и путешествия во времени («Патруль времени» (1961), «Танцовщица из Атлантиды» (1971)), и антропологию, и этику,... не говоря уже о физике, которая, так или иначе, присутствует во всех НФ-произведениях автора.
Нередко Андерсон черпал идеи и из истории, которую знал профессионально: «Крестовый поход в небеса» (1971), опять же, «Танцовщица из Атлантиды», трилогия о Последнем Викинге (носящий, правда, скорее авантюрно-исторический, чем фантастический характер). А вот роман «Буря летней ночью» (1974) принадлежал уже к жанру так называемой «альтернативной истории»: что могло бы быть, одержи в гражданской войне в Англии победу не пуритане, а роялисты...
Для творчества писателя было характерно и увлечение мифами и преданиями разных народов, в первую очередь, естественно, скандинавскими: романы «Сломанный клинок» (1954), «Сага о Хольве Краки» (1973), повесть «Дети водяного царя» (1973). Сам же писатель не раз отмечал, что идеи для многих своих романов он черпал из познавательных историй, рассказываемых Робертом Андерсоном (1895-1971) – доктором медицины, дальним родственником отца, чьи предки жили в Штатах ещё со времён Гражданской войны, которые но «облагораживал и олитературивал».
Нередко Андерсон черпал идеи и из истории, которую знал профессионально: «Крестовый поход в небеса» (1971), опять же, «Танцовщица из Атлантиды», трилогия о Последнем Викинге (носящий, правда, скорее авантюрно-исторический, чем фантастический характер). А вот роман «Буря летней ночью» (1974) принадлежал уже к жанру так называемой «альтернативной истории»: что могло бы быть, одержи в гражданской войне в Англии победу не пуритане, а роялисты...
Для творчества писателя было характерно и увлечение мифами и преданиями разных народов, в первую очередь, естественно, скандинавскими: романы «Сломанный клинок» (1954), «Сага о Хольве Краки» (1973), повесть «Дети водяного царя» (1973). Сам же писатель не раз отмечал, что идеи для многих своих романов он черпал из познавательных историй, рассказываемых Робертом Андерсоном (1895-1971) – доктором медицины, дальним родственником отца, чьи предки жили в Штатах ещё со времён Гражданской войны, которые но «облагораживал и олитературивал».
Тетралогия «Звёздные нивы», романы «Огненная пора», «Победить на трёх мирах», «Тау-ноль», «Враждебные звёзды», «После судного дня», «Ушелец», «Аватара», «Звёздный Лис» и многие другие рассказывают об иных вариантах будущего человечества, о контактах с инопланетянами, о непростом выборе, который приходится делать людям в экстремальной ситуации при освоении космоса.
Одна из лучших космоопер писателя — ироничный роман «Крестовый поход в небеса» («Крестоносцы космоса»)/The High Crusade (1960), в котором ему удалось органично соединить 2 свои излюбленные темы — историческую и космическую: «Отряд английских воинов времён крестовых походов захватывает звездолёт пришельцев и наводит шорох на всю Галактику!» Стоит отметить и цикл юмористической фантастики «Хока!» — о забавных инопланетянах-медвежатах, написанный Андерсоном совместно со старым другом Г. Диксоном.
Одна из лучших космоопер писателя — ироничный роман «Крестовый поход в небеса» («Крестоносцы космоса»)/The High Crusade (1960), в котором ему удалось органично соединить 2 свои излюбленные темы — историческую и космическую: «Отряд английских воинов времён крестовых походов захватывает звездолёт пришельцев и наводит шорох на всю Галактику!» Стоит отметить и цикл юмористической фантастики «Хока!» — о забавных инопланетянах-медвежатах, написанный Андерсоном совместно со старым другом Г. Диксоном.
Ещё одна тема фантастики Андерсона — постапокалипсис. Ведь жил и творил писатель в сложное время — «холодная война» 2-х сверхдержав, над миром витал зловещий призрак ядерного кошмара. И уже дебютный его рассказ «Дети завтрашнего дня» показывает Землю, замороженную ядерной зимой (впервые в истории мировой фантастики!). В схожей ситуации оказывается планета и в романе «Зима над миром». Люди готовы вновь повторить ошибки прошлого. И через много веков после Судного Дня, новой биотехнологической цивилизации вновь угрожает гибель («Орион взойдет»).
Огромен вклад автора в хронооперу. Астрофизик-технарь Андерсон с детства попал под очарование истории и неплохо в ней разбирался. Неудивительно, что история и попытки управлять ею стали одной из главных тем в его творчестве. Так ещё в 1950-е гг. Пол начал публиковать в НФ-журналах рассказы о Патруле Времени/ The Time Patrol.
«В 19352 году был раскрыт секрет темпоральных путешествий. Местные владыки попытались подкорректировать историю, но на их пути встали данеллиане — далекие потомки человечества, помешавшие осуществить безумные планы. Дабы подобного не случалось впредь, данеллиане создали спецслужбу — Патруль Времени. Академия Патруля «пряталась» на американском Западе в олигоценовом периоде земной истории. Патрульных же набирали в разных временах — они должны были отличаться гибким умом и целым рядом ярких способностей. Основная их масса жила в своих (или близких к ним) эпохах в роли резидентов и исследователей. Особо одаренные могли получить статус агента-оперативника, своеобразного «чистильщика времени», которому предстояло затем устранять временнЫе несоответствия во множестве эпох.
Огромен вклад автора в хронооперу. Астрофизик-технарь Андерсон с детства попал под очарование истории и неплохо в ней разбирался. Неудивительно, что история и попытки управлять ею стали одной из главных тем в его творчестве. Так ещё в 1950-е гг. Пол начал публиковать в НФ-журналах рассказы о Патруле Времени/ The Time Patrol.
«В 19352 году был раскрыт секрет темпоральных путешествий. Местные владыки попытались подкорректировать историю, но на их пути встали данеллиане — далекие потомки человечества, помешавшие осуществить безумные планы. Дабы подобного не случалось впредь, данеллиане создали спецслужбу — Патруль Времени. Академия Патруля «пряталась» на американском Западе в олигоценовом периоде земной истории. Патрульных же набирали в разных временах — они должны были отличаться гибким умом и целым рядом ярких способностей. Основная их масса жила в своих (или близких к ним) эпохах в роли резидентов и исследователей. Особо одаренные могли получить статус агента-оперативника, своеобразного «чистильщика времени», которому предстояло затем устранять временнЫе несоответствия во множестве эпох.
Именно такой агент — Мэнс Эверард, главный герой цикла. Ветеран II Мировой, завербованный в Нью-Йорке 1954 года. Поначалу он служил аналитиком в своем времени, но, обнаружив странное сообщение в книге конца XIX века, отправляется в английское средневековье, где предотвращает попытку фанатика Стейна изменить историю («Патруль Времени»). Последовавшие дальнейшие события привели к встрече Эверарда с данеллианином и переходу на оперативную работу. Он спасает своего коллегу Кита Денисона, вынужденного 16 лет играть роль царя Персии Кира Великого («Легко ли быть царем»). Предотвращает завоевание Америки монголами («Единственная игра в городе»). Ликвидирует хроноклазмы — альтернативные линии истории, возникшие в результате внешнего вмешательства, — победу Карфагена над Римом («Delenda Est») и теократию католической церкви («Щит времен»). Пресекает авантюры экзальтационистов — бандитов из будущего («…И слоновую кость, обезьян и павлинов», «Щит времен»). Спасает людей, похищенных испанским конкистадором («Год выкупа»). Иногда он действует и как второстепенный персонаж, а на первый план выдвигаются иные герои («Печаль гота Одина», «Гибралтарский водопад», «Звезда над морем»)».
Однако одними историями о Патруле Времени вклад Андерсона в хронооперу не ограничивается. Различным сторонам хрононавтики посвящены романы и повести «Танцовщица из Атлантиды», «Коридоры времени», «Три мира времени», «Настанет время», «Полёт в навсегда». Особо можно отметить рассказ «Человек, который пришёл слишком рано», типичная ныне история «попаданца». Его герой — американский солдат, непонятным образом оказывается в раннесредневековой Скандинавии. Рассказ очень реалистичен и служит отповедью многочисленным историйкам о приключениях разных раздолбаев, оказавшихся в прошлом — ни отменная физподготовка, ни владение боевыми искусствами, ни огнестрельное оружие герою не помогли. Без знания чужих обычаев и порядков лихому солдату не удалось устроиться в ином времени, он оказался один против целого мира и бесславно погиб.
О художественном уровне произведений всех этих жанров говорит перечень полученных Андерсоном наград. За полвека творческой деятельности он 7 раз становился лауреатом премии «Хьюго», 3 раза получал «Небьюлу», премии «Гэндальф» (официальное название – Мемориальная премия Джона Р.Р. Толкина) и премии издательства «Макмиллан» за лучший детективный роман года (1959), получил титулы «Великий Мастер Фэнтези» от «Хьюго» (1978), и «Великий Мастер» от «Небьюлы» (1997).
Как заметил однажды известный редактор, писатель и критик Деймон Найт: «…среди мыслителей Андерсона можно отнести к рационалистам, а среди писателей – к романтикам. Столь парадоксальное сочетание оказалось весьма плодотворным».
Как заметил однажды известный редактор, писатель и критик Деймон Найт: «…среди мыслителей Андерсона можно отнести к рационалистам, а среди писателей – к романтикам. Столь парадоксальное сочетание оказалось весьма плодотворным».
В одном из интервью сам писатель назвал лучшими своими произведениями романы «Тау-Ноль»/Tau Zero (1970), «Буря в летнюю ночь»/A Midsummer Tempest (1974), «Челн на миллион лет»/The Boat of a Million Years (1989), «Три сердца и три льва»/Three Hearts And Three Lions (1961), «Враждебные звёзды»/The Enemy Stars (1958) и «Волна мозга»/Brain Wave (1954).
В своём творчестве писатель использовал также псевдонимы: А. А. Крейг/A. A. Craig, Майкл Караджордж/Michael Karageorge и Уинстон П. Сандерс/Winston P. Sanders.
Пол Уильям Андерсон умер от рака 31 июля 2001 года на 75-м году жизни в собственном доме в г. Оринда, Сан-Франциско (Калифорния, США).
При всей популярности, Андерсон никогда не претендовал на роль «великого писателя». В его творчестве много откровенно проходных книг, коммерческой развлекаловки для обывателя. И литературное качество многих книг далеко от идеала. Однако писатель всё равно входит в великую когорту американских фантастов.
Пол Уильям Андерсон умер от рака 31 июля 2001 года на 75-м году жизни в собственном доме в г. Оринда, Сан-Франциско (Калифорния, США).
При всей популярности, Андерсон никогда не претендовал на роль «великого писателя». В его творчестве много откровенно проходных книг, коммерческой развлекаловки для обывателя. И литературное качество многих книг далеко от идеала. Однако писатель всё равно входит в великую когорту американских фантастов.
Оригинальные идеи, эффектно описанные миры, захватывающие дух приключения, ироничный юмор, остро отточенные мысли сверкают истинными бриллиантами, разбросанными среди горной породы почти 150 книг — романов, повестей, сборников. Некоторые его произведения были изданы посмертно.
Влияние писателя:
В серии НФ-компьютерных игр о космосе Mass Effect отца одного из основных персонажей — капитана Дэвида Андерсона — зовут Полом Андерсоном, и по профессии он механик, обслуживающий космические корабли. Вспоминая его, капитан говорит, что, хотя его отец никогда не покидал Землю, но всю жизнь был связан с космосом.
А сюжет повести Андерсона «Зовите меня Джо»/Call me Joe (1957), во многом идентичен сюжету фильма Джеймса Кэмерона «Аватар»: а повести искусственный биоорганизм — Ю-сфинкс, названный своими создателями «Джо», телепатически управляется находящимся на орбитальной станции оператором — парализованным калекой Эдвардом Энглси. Несмотря на очевидное сходство с одной из главных идей фильма, Кэмерон об этой повести никогда даже и не упоминал.
Влияние писателя:
В серии НФ-компьютерных игр о космосе Mass Effect отца одного из основных персонажей — капитана Дэвида Андерсона — зовут Полом Андерсоном, и по профессии он механик, обслуживающий космические корабли. Вспоминая его, капитан говорит, что, хотя его отец никогда не покидал Землю, но всю жизнь был связан с космосом.
А сюжет повести Андерсона «Зовите меня Джо»/Call me Joe (1957), во многом идентичен сюжету фильма Джеймса Кэмерона «Аватар»: а повести искусственный биоорганизм — Ю-сфинкс, названный своими создателями «Джо», телепатически управляется находящимся на орбитальной станции оператором — парализованным калекой Эдвардом Энглси. Несмотря на очевидное сходство с одной из главных идей фильма, Кэмерон об этой повести никогда даже и не упоминал.
«Всё равно, в каких декорациях развивается сюжет. Главное — впечатление, которое книга производит на читателей». Пол Андерсон.
Награды и премии П. Андерсона:
1960 — «Cock Robin Award» — премия одного из старейших в мире издательств «Макмиллан»/Macmillan Publishers Ltd — «За лучший детективный роман года» — «Погибнуть от меча»/Perish by the Sword (1959).
Премия «Хьюго»/Hugo Award — американская «Премия за достижения в области научной фантастики»/The Science Fiction Achievement Award, учреждена в 1953 г. в честь Хьюго Гернсбека, названного в 1960 г. «отцом журнальной НФ» (The Father of Magazine Science Fiction). Присуждается ежегодно «Всемирным обществом НФ»/World Science Fiction Society (WSFS) за лучшие произведения. В голосовании участвуют зарегистрировавшиеся участники конвента, поэтому считается «читательской». Начиная с 1973 г. отдельно присуждалась и «Премия им. Д. Кэмпбелла»/Campbell Award — «самому многообещающему молодому автору года»/Most Promising New Author of the Year, которую мог получить только автор, впервые опубликовавший в этом году свои фантастические произведения. Вместе с «Хьюго» одно время присуждалась также Премия «Гэндальф»/Gandalf Award, которой награждали писателя, внесшего значительный вклад в развитие жанра фэнтези:
1961 — Номинация: «Малая форма» — «Самое далёкое плавание» ( «Самое долгое путешествие»)/The Longest Voyage (1960),
1964 — Номинация: «Малая форма» — «Нет мира с королями»/No Truce with Kings (1963),
1969 — Номинация: «Короткая повесть» — «Возмездие Эвелит»/The Sharing of Flesh (1968),
1972 — Номинация: «Повесть» — «Царица ветров и тьмы»/The Queen of Air and Darkness (1971),
1973 — Номинация: «Короткая повесть» — «Певец»/Goat Song (1972),
1978 — «Гэндальф», Грандмастер фэнтези,
1979 — Номинация: «Короткая повесть» — «Луна охотника» («Охотничья луна»)/Hunter's Moon (1978),
1982 — Номинация: «Повесть» — «Игры Сатурна» («Сатурналии»)/The Saturn Game (1981).
1968 — Премия «Форри»/Forry Award — вручается с 1966 г. Лос-Анджелесским обществом НФ/Los Angeles Science Fantasy Society (LASFS) – старейшим из непрерывно действующих клубов любителей фантастики, «за прижизненные достижения в области НФ», во время встречи на ЛосКоне/LOSCON. Названа в честь одного из «отцов-основателей» американского фэндома — Форреста «Форри» Дж. Экермана, возглавлявшего клуб до середины 1960-х гг. Лауреатами успела стать половина классиков американской фантастики, особенно велика доля представителей Калифорнии.
Премия «Небьюла»/Nebula Award — учреждена в 1965 г. Организацией писателей-фантастов США/Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA), присуждается ежегодно голосованием членов SFWA, а не всех желающих, как «Хьюго». Идею предложил Ллойд Биггл-мл., в номинационные списки попадают произведения, предложенные не менее 10 членами SFWA. В рамках мероприятия присуждаются: «Грандмастер»/Grand Master Award — за особые заслуги в области НФ (с 2002 г. переименована в Damon Knight Memorial Grand Master Award в память об основателе SFWA Д. Найте); «Премия Р. Брэдбери»/Bradbury Award — особая награда за киносценарии; награда «заслуженным авторам»/Author Emeritus, уже пережившим пик славы; «Солнцестояние»/Solstice Award, за общий вклад в фантастику — для тех, кто не получил ни «Грандмастера», ни «заслуженного автора» (может присуждаться посмертно); премия за службу Организации писателей-фантастов Америки/Service to SFWA Award. В отличие от «Хьюго», «Небьюла» нумеруется по году выхода произведения, а не по году присуждения:
1971 — Номинация: «Короткая повесть» — «Царица ветров и тьмы»/The Queen of Air and Darkness (1971),
1972 — Номинация: «Короткая повесть» — «Певец»/Goat Song (1972),
1981 — Номинация: «Повесть» — «Игры Сатурна»/The Saturn Game (1981),
1997 — «Грандмастер».
1972 — Премия «Локус»/Locus Award — присуждается с 1971 г. журналом «Локус» — одним из самых солидных периодических изданий, посвящённых фантастике. Награждение проводится в рамках различных конвентов, таких как Westercon, Dragon’Con и Worldcon. Церемония проходит в Музее НФ и фэнтези/The Science Fiction Museum (SFM) в Сиэтле (Вашингтон). Принять участие в опросе могут все желающие, поэтому лауреатов «Локуса» определяет бОльшее число людей, чем лауреатов «Хьюго» и «Небьюлы» вместе взятых): Номинация: «Малая форма» — «Царица ветров и тьмы»/The Queen of Air and Darkness (1971).
1974 — «Британская премия фэнтези»/British Fantasy Award — существует так же давно, как и само Британское общество фэнтези/The British Fantasy Society (BFS). В 1971 г. Рэмси Кэмпбелл предложил BFS учредить премию в честь умершего тогда А. Дерлета (подробнее – здесь: Самый неизвестный из известных писателей). Вручалась ежегодно Британской ассоциацией НФ и конвентом FantasyCon. Премия может быть присуждена не только британским писателям, но и гражданам других стран за произведения, написанные на английском. В течение нескольких лет награды, учреждённые BFS, были известны под общим названием «Премии Фэнтези Августа Дерлета»/The August Derleth Fantasy Awards. Помимо номинаций за лучшие повесть и рассказ, затем появились номинации в области малотиражных изданий, живописи, комиксов и кино. Начиная с 1976 г. стала «Британской премией фэнтези»/British Fantasy Awards с условием, что премия за лучший роман будет по-прежнему носить имя Дерлета. Номинация: «Роман» (Премия им. Августа Дерлета) — «Сага о Хрольфе Жердинке»/Hrolf Kraki's Saga (1973).
1975 — «Мифопоэтическая премия»/Mythopoeic Awards — литературная премия, ежегодно вручаемая с 1971 г. Мифопоэтическим сообществом/Mythopoeic Society (MythSoc ) - некоммерческой организацией, занимающейся изучением мифопоэтических литератур, авторам за выдающиеся произведения в области фэнтези, а также научные работы в этой области в 4 категориях: «Мифопоэтическая премия за произведение для взрослых»/Mythopoeic Fantasy Award for Adult Literature — роману, циклу или авторскому сборнику в жанре фэнтези, написанному в предыдущем году и которое в наибольшей степени следует «духу Инклингов» (неофициальная литературная дискуссионная группа энтузиастов Оксфордского университета (1930-49), которые высоко ценили значение повествования в художественной литературе и поощряли написание фэнтези). Книги могут номинироваться 2 года подряд; «Мифопоэтическая премия за произведение для детей и подростков»/Mythopoeic Fantasy Award for Children’s Literature — книгам, написанным для детей в традиции «Хоббита» или «Хроники Нарнии». Условия такие же, как и для книг для взрослых; «Мифопоэтическая премия за исследования творчества Инклингов»/Mythopoeic Scholarship Award in Inklings Studies — за труды, посвященные исследованиям творчества Дж. Р.Р. Толкина, К.С. Льюиса и/или Ч. Уильямса. Номинироваться могут книги, написанные в последние 3 года; «Мифопоэтическая премия за исследования мифологии и фэнтези»/Mythopoeic Scholarship Award in Myth and Fantasy Studies — за научные труды, посвященные мифам и фэнтези, а также за работы, посвященные другим авторам, пишущим в традициях Инклингов. Книги могут номинироваться 3 года подряд. «Мифопоэтическая премия фэнтези» — «Буря в летнюю ночь»/A Midsummer Tempest (1974).
1982 — Премия «Скайларк»/ Skylark — мемориальная премия им. Эдварда Э. Смита за высокохудожественную фантастику, присуждается Американской (Новоанглийской) Научной Фантастической Ассоциацией/New England Science Fiction Association (NESFA) путём ежегодного голосования членов ассоциации. «Присуждается за вклад в развитие фантастики авторам, чьё творчество и личностные черты характера служат примером, того, что Эдвард Смит наиболее ценил в людях...».
Премия «Прометей»/Prometheus Award — ежегодная премия, вручаемая Либертарианским Футуристическим Обществом/Libertarian Futurist Society за свободомыслящую (либертарианскую) фантастику, произведениям, где присутствует «исследование возможностей свободного будущего, борьба за права человека (включая личную и экономическую свободу):
1985 — Номинация: «Зал славы» — «Звёздный торговец»/Trader to the Stars (1964),
1995 — Номинация: «Лучший роман» — «The Stars Are Also Fire» (1994),
1995 — Номинация: «Зал славы» — «Звёздный лис»/The Star Fox (1965),
2001 — Номинация: «За заслуги перед жанром»,
2010 — Номинация: «Зал славы (повесть)» — «Нет мира с королями»/No Truce with Kings (1963),
2020 — Номинация: «Зал славы (рассказ)» — «Сэм Холл»/Sam Hall (1953).
«Фэнтези: 100 лучших книг»/Fantasy: The 100 Best Books — один из главных рейтингов мировой англоязычной литературы в жанре фэнтези. Представляет собой энциклопедию, составленную писателем М. Муркоком и художником-иллюстратором Дж. Которном, содержит список из 100 лучших, по их мнению, произведений в жанре фэнтези, начиная с «Приключений Гулливера» Дж. Свифта. В рейтинг помимо романов включены авторские сборники малой прозы и циклы. Реальное количество произведений в списке — 110, все произведения располагаются в хронологическом порядке. Энциклопедия охватывает период с 1726 по 1987 гг.:
1988 — «Три сердца и три льва»/Three Hearts and Three Lions (1961),
1988 — «Сломанный меч»/The Broken Sword (1954)
1990 — Премия фэнтези Миннесоты («Аркана»)/Minnesota Fantasy Awards, Arcana — Аркана, конвенция ужасов, позиционирующая себя как «конвенция тёмной фантастики», проводится ежегодно в конце сентября или начале октября в Сент-Поле (Миннесота). Вручение премии Minnesota Fantasy Award - ключевая особенность ежегодного конгресса.
1990 — Премия «Великое Кольцо» — читательская премия, созданная в 1981 г. на встрече клубов любителей фантастики (КЛФ) в Свердловске, во время фестиваля «Аэлита» (аналог американской «Хьюго»/Hugo Award) за лучшие произведения фантастики, опубликованные в предшествующем году. В период 1984-85 гг., когда КЛФ попали в «чёрные списки» ЦК КПСС, опросы перестали проводиться и премия не вручалась. В 1986 г., после совещания КЛФ в Киеве, премия была возрождена при инициативе КЛФ «Алькор» (г. Омск). Голосовать мог любой желающий, для чего рассылались «Анкеты учёта читательского мнения. «Великое Кольцо» вручалась только отечественным авторам, а итоги опроса по переводным произведениям просто принимались к сведению. Прекратила существование в 1994 г. после возникновения премии «Интерпресскон». Номинация: «Малая форма (перевод)» — «Царица ветров и тьмы»/The Queen of Air and Darkness (1971).
1993 — Премия «Сэйун»/星雲賞/Seiunshō, 第8回 – японская НФ-премия за лучшее произведение, опубликованное в Японии профессиональным изданием в течение года. Победитель определяется по результатам голосования участников Японского НФ-конвента (日本SF大会/Nihon SF taikai) при участии Конгресса японских любителей НФ (日本SFファングループ/Nihon SF fangurūpu). «Сэйун» (星雲) — по-японски «туманность» («nebula»), но она никак не связана с одноимённой американской. Также, вопреки распространённому мнению, Сэйун не является «японским аналогом Хьюго»/Hugo Award, с которой её объединяет лишь то, что в голосовании участвуют зарегистрировавшиеся участники НФ-конвента. Номинация: «Переводной роман» — «Тау-Ноль»/Tau Zero (1970).
1994 — Премия альманаха «Gigamesh»/Premio Gigamesh — первая крупная испанская награда в области НФ и фэнтези, присуждалась с 1984 по 2000 гг. и не делала различий по категориям между национальными или международными авторами, поэтому относились обычно к произведениям, переведённым на испанский. Решение о награждении принималось путём голосования читателей Gigamesh, который был фанзином с 1984 по 1990 г. и журналом с 1991 по 2007 г.: Номинация: «Фэнтези - Роман (США)» — «Сага о Хрольфе Жердинке»/Hrolf Kraki's Saga (1973).
«Премия Академии НФ, фэнтези и хоррора»/Cena Akademie Science Fiction, Fantasy a Hororu — присуждается с 1996 г. чешско-словацкой Академией, объединяющей людей, связавших жизнь с НФ, фэнтези и хоррором: писателей, иллюстраторов, переводчиков и др. за лучшие произведения, изданные на территории бывшей Чехословакии:
1997 — Номинация: «Сборник рассказов/Переводной сборник рассказов (США)» — «Патруль Времени»/The Time Patrol (1991),
1997 — Номинация: «Научная фантастика (США; авторский сборник)» — «Патруль Времени»/The Time Patrol (1991).
1999 — Премия «Странник» — международная премия, присуждаемая за лучшие фантастические произведения вне зависимости от того, где они изданы. Учреждена в 1994 г. издательством Terra Fantastica, компанией «Корвус» и корпорацией «РОССКО». В жюри входят профессиональные писатели, выбирающие лауреатов из лучших фантастических произведений предшествующего года. Вручается по номинациям: крупная форма, средняя форма, малая форма, перевод, критика, публицистика, литературоведение, редактор, составитель, художник, издательство. Раз в 2 года на конвенте «Странник» так же вручают жанровые премии «Мечи». В 2005 г. вместо обычных номинаций, были вручены призы «Странник» за лучшие книги последних десятилетий. Номинация: «Мастер издалека».
2000 — Зал славы научной фантастики и фэнтези/Science Fiction and Fantasy Hall of Fame — это не премия, а список, куда вносится наиболее значительные фантасты современности за деятельность и произведения в жанре НФ или фэнтези, был основан в 1996 г. силами Канзасского общества НФ и фэнтези/Kansas City Science Fiction and Fantasy Society (KCSFFS) при содействии Дж. Уэйн и Элси М. Ганн из Центра по изучению НФ при Университете Канзаса/Center for the Study of Science Fiction at the University of Kansas, координируещего также вручение Мемориальной премии Кэмпбелла/Campbell Memorial Awards и Мемориальной премии Старджона/Sturgeon Memorial Awards. Ежегодно в Зал вносятся 4 персоны за их огромный вклад в жанр научной фантастики – 2 ныне живущие и 2 посмертно. Под произведениями понимаются не только литературные, но и работы в жанре кино, ТВ и т.п. В 2004 г. Зал «переехал» из Канзас-Сити (Миссури) в «Музей НФ»/The Science Fiction Museum (SFM), открывшийся 18.06.2004 г. в Сиэтле (Вашингтон). До этого в список вносились только авторы, а с 2005 г. он был разделён на 4 категории: кино (film), телевидение и медиа (TV and Media), литература (literature), изобразительное искусство (art).
2001 — Мемориальная Премия Джона Вуда Кэмпбелла/John W. Campbell Memorial Award – присуждается с 1972 г. комитетом по инициативе Гарри Гаррисона и Брайана Олдисса за лучший роман в жанре НФ, изданный в предшествующем году, как «поощрение автора ради написания ещё лучших работ». Номинация: «Лучший НФ-роман» — «Genesis» (2000).
1960 — «Cock Robin Award» — премия одного из старейших в мире издательств «Макмиллан»/Macmillan Publishers Ltd — «За лучший детективный роман года» — «Погибнуть от меча»/Perish by the Sword (1959).
Премия «Хьюго»/Hugo Award — американская «Премия за достижения в области научной фантастики»/The Science Fiction Achievement Award, учреждена в 1953 г. в честь Хьюго Гернсбека, названного в 1960 г. «отцом журнальной НФ» (The Father of Magazine Science Fiction). Присуждается ежегодно «Всемирным обществом НФ»/World Science Fiction Society (WSFS) за лучшие произведения. В голосовании участвуют зарегистрировавшиеся участники конвента, поэтому считается «читательской». Начиная с 1973 г. отдельно присуждалась и «Премия им. Д. Кэмпбелла»/Campbell Award — «самому многообещающему молодому автору года»/Most Promising New Author of the Year, которую мог получить только автор, впервые опубликовавший в этом году свои фантастические произведения. Вместе с «Хьюго» одно время присуждалась также Премия «Гэндальф»/Gandalf Award, которой награждали писателя, внесшего значительный вклад в развитие жанра фэнтези:
1961 — Номинация: «Малая форма» — «Самое далёкое плавание» ( «Самое долгое путешествие»)/The Longest Voyage (1960),
1964 — Номинация: «Малая форма» — «Нет мира с королями»/No Truce with Kings (1963),
1969 — Номинация: «Короткая повесть» — «Возмездие Эвелит»/The Sharing of Flesh (1968),
1972 — Номинация: «Повесть» — «Царица ветров и тьмы»/The Queen of Air and Darkness (1971),
1973 — Номинация: «Короткая повесть» — «Певец»/Goat Song (1972),
1978 — «Гэндальф», Грандмастер фэнтези,
1979 — Номинация: «Короткая повесть» — «Луна охотника» («Охотничья луна»)/Hunter's Moon (1978),
1982 — Номинация: «Повесть» — «Игры Сатурна» («Сатурналии»)/The Saturn Game (1981).
1968 — Премия «Форри»/Forry Award — вручается с 1966 г. Лос-Анджелесским обществом НФ/Los Angeles Science Fantasy Society (LASFS) – старейшим из непрерывно действующих клубов любителей фантастики, «за прижизненные достижения в области НФ», во время встречи на ЛосКоне/LOSCON. Названа в честь одного из «отцов-основателей» американского фэндома — Форреста «Форри» Дж. Экермана, возглавлявшего клуб до середины 1960-х гг. Лауреатами успела стать половина классиков американской фантастики, особенно велика доля представителей Калифорнии.
Премия «Небьюла»/Nebula Award — учреждена в 1965 г. Организацией писателей-фантастов США/Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA), присуждается ежегодно голосованием членов SFWA, а не всех желающих, как «Хьюго». Идею предложил Ллойд Биггл-мл., в номинационные списки попадают произведения, предложенные не менее 10 членами SFWA. В рамках мероприятия присуждаются: «Грандмастер»/Grand Master Award — за особые заслуги в области НФ (с 2002 г. переименована в Damon Knight Memorial Grand Master Award в память об основателе SFWA Д. Найте); «Премия Р. Брэдбери»/Bradbury Award — особая награда за киносценарии; награда «заслуженным авторам»/Author Emeritus, уже пережившим пик славы; «Солнцестояние»/Solstice Award, за общий вклад в фантастику — для тех, кто не получил ни «Грандмастера», ни «заслуженного автора» (может присуждаться посмертно); премия за службу Организации писателей-фантастов Америки/Service to SFWA Award. В отличие от «Хьюго», «Небьюла» нумеруется по году выхода произведения, а не по году присуждения:
1971 — Номинация: «Короткая повесть» — «Царица ветров и тьмы»/The Queen of Air and Darkness (1971),
1972 — Номинация: «Короткая повесть» — «Певец»/Goat Song (1972),
1981 — Номинация: «Повесть» — «Игры Сатурна»/The Saturn Game (1981),
1997 — «Грандмастер».
1972 — Премия «Локус»/Locus Award — присуждается с 1971 г. журналом «Локус» — одним из самых солидных периодических изданий, посвящённых фантастике. Награждение проводится в рамках различных конвентов, таких как Westercon, Dragon’Con и Worldcon. Церемония проходит в Музее НФ и фэнтези/The Science Fiction Museum (SFM) в Сиэтле (Вашингтон). Принять участие в опросе могут все желающие, поэтому лауреатов «Локуса» определяет бОльшее число людей, чем лауреатов «Хьюго» и «Небьюлы» вместе взятых): Номинация: «Малая форма» — «Царица ветров и тьмы»/The Queen of Air and Darkness (1971).
1974 — «Британская премия фэнтези»/British Fantasy Award — существует так же давно, как и само Британское общество фэнтези/The British Fantasy Society (BFS). В 1971 г. Рэмси Кэмпбелл предложил BFS учредить премию в честь умершего тогда А. Дерлета (подробнее – здесь: Самый неизвестный из известных писателей). Вручалась ежегодно Британской ассоциацией НФ и конвентом FantasyCon. Премия может быть присуждена не только британским писателям, но и гражданам других стран за произведения, написанные на английском. В течение нескольких лет награды, учреждённые BFS, были известны под общим названием «Премии Фэнтези Августа Дерлета»/The August Derleth Fantasy Awards. Помимо номинаций за лучшие повесть и рассказ, затем появились номинации в области малотиражных изданий, живописи, комиксов и кино. Начиная с 1976 г. стала «Британской премией фэнтези»/British Fantasy Awards с условием, что премия за лучший роман будет по-прежнему носить имя Дерлета. Номинация: «Роман» (Премия им. Августа Дерлета) — «Сага о Хрольфе Жердинке»/Hrolf Kraki's Saga (1973).
1975 — «Мифопоэтическая премия»/Mythopoeic Awards — литературная премия, ежегодно вручаемая с 1971 г. Мифопоэтическим сообществом/Mythopoeic Society (MythSoc ) - некоммерческой организацией, занимающейся изучением мифопоэтических литератур, авторам за выдающиеся произведения в области фэнтези, а также научные работы в этой области в 4 категориях: «Мифопоэтическая премия за произведение для взрослых»/Mythopoeic Fantasy Award for Adult Literature — роману, циклу или авторскому сборнику в жанре фэнтези, написанному в предыдущем году и которое в наибольшей степени следует «духу Инклингов» (неофициальная литературная дискуссионная группа энтузиастов Оксфордского университета (1930-49), которые высоко ценили значение повествования в художественной литературе и поощряли написание фэнтези). Книги могут номинироваться 2 года подряд; «Мифопоэтическая премия за произведение для детей и подростков»/Mythopoeic Fantasy Award for Children’s Literature — книгам, написанным для детей в традиции «Хоббита» или «Хроники Нарнии». Условия такие же, как и для книг для взрослых; «Мифопоэтическая премия за исследования творчества Инклингов»/Mythopoeic Scholarship Award in Inklings Studies — за труды, посвященные исследованиям творчества Дж. Р.Р. Толкина, К.С. Льюиса и/или Ч. Уильямса. Номинироваться могут книги, написанные в последние 3 года; «Мифопоэтическая премия за исследования мифологии и фэнтези»/Mythopoeic Scholarship Award in Myth and Fantasy Studies — за научные труды, посвященные мифам и фэнтези, а также за работы, посвященные другим авторам, пишущим в традициях Инклингов. Книги могут номинироваться 3 года подряд. «Мифопоэтическая премия фэнтези» — «Буря в летнюю ночь»/A Midsummer Tempest (1974).
1982 — Премия «Скайларк»/ Skylark — мемориальная премия им. Эдварда Э. Смита за высокохудожественную фантастику, присуждается Американской (Новоанглийской) Научной Фантастической Ассоциацией/New England Science Fiction Association (NESFA) путём ежегодного голосования членов ассоциации. «Присуждается за вклад в развитие фантастики авторам, чьё творчество и личностные черты характера служат примером, того, что Эдвард Смит наиболее ценил в людях...».
Премия «Прометей»/Prometheus Award — ежегодная премия, вручаемая Либертарианским Футуристическим Обществом/Libertarian Futurist Society за свободомыслящую (либертарианскую) фантастику, произведениям, где присутствует «исследование возможностей свободного будущего, борьба за права человека (включая личную и экономическую свободу):
1985 — Номинация: «Зал славы» — «Звёздный торговец»/Trader to the Stars (1964),
1995 — Номинация: «Лучший роман» — «The Stars Are Also Fire» (1994),
1995 — Номинация: «Зал славы» — «Звёздный лис»/The Star Fox (1965),
2001 — Номинация: «За заслуги перед жанром»,
2010 — Номинация: «Зал славы (повесть)» — «Нет мира с королями»/No Truce with Kings (1963),
2020 — Номинация: «Зал славы (рассказ)» — «Сэм Холл»/Sam Hall (1953).
«Фэнтези: 100 лучших книг»/Fantasy: The 100 Best Books — один из главных рейтингов мировой англоязычной литературы в жанре фэнтези. Представляет собой энциклопедию, составленную писателем М. Муркоком и художником-иллюстратором Дж. Которном, содержит список из 100 лучших, по их мнению, произведений в жанре фэнтези, начиная с «Приключений Гулливера» Дж. Свифта. В рейтинг помимо романов включены авторские сборники малой прозы и циклы. Реальное количество произведений в списке — 110, все произведения располагаются в хронологическом порядке. Энциклопедия охватывает период с 1726 по 1987 гг.:
1988 — «Три сердца и три льва»/Three Hearts and Three Lions (1961),
1988 — «Сломанный меч»/The Broken Sword (1954)
1990 — Премия фэнтези Миннесоты («Аркана»)/Minnesota Fantasy Awards, Arcana — Аркана, конвенция ужасов, позиционирующая себя как «конвенция тёмной фантастики», проводится ежегодно в конце сентября или начале октября в Сент-Поле (Миннесота). Вручение премии Minnesota Fantasy Award - ключевая особенность ежегодного конгресса.
1990 — Премия «Великое Кольцо» — читательская премия, созданная в 1981 г. на встрече клубов любителей фантастики (КЛФ) в Свердловске, во время фестиваля «Аэлита» (аналог американской «Хьюго»/Hugo Award) за лучшие произведения фантастики, опубликованные в предшествующем году. В период 1984-85 гг., когда КЛФ попали в «чёрные списки» ЦК КПСС, опросы перестали проводиться и премия не вручалась. В 1986 г., после совещания КЛФ в Киеве, премия была возрождена при инициативе КЛФ «Алькор» (г. Омск). Голосовать мог любой желающий, для чего рассылались «Анкеты учёта читательского мнения. «Великое Кольцо» вручалась только отечественным авторам, а итоги опроса по переводным произведениям просто принимались к сведению. Прекратила существование в 1994 г. после возникновения премии «Интерпресскон». Номинация: «Малая форма (перевод)» — «Царица ветров и тьмы»/The Queen of Air and Darkness (1971).
1993 — Премия «Сэйун»/星雲賞/Seiunshō, 第8回 – японская НФ-премия за лучшее произведение, опубликованное в Японии профессиональным изданием в течение года. Победитель определяется по результатам голосования участников Японского НФ-конвента (日本SF大会/Nihon SF taikai) при участии Конгресса японских любителей НФ (日本SFファングループ/Nihon SF fangurūpu). «Сэйун» (星雲) — по-японски «туманность» («nebula»), но она никак не связана с одноимённой американской. Также, вопреки распространённому мнению, Сэйун не является «японским аналогом Хьюго»/Hugo Award, с которой её объединяет лишь то, что в голосовании участвуют зарегистрировавшиеся участники НФ-конвента. Номинация: «Переводной роман» — «Тау-Ноль»/Tau Zero (1970).
1994 — Премия альманаха «Gigamesh»/Premio Gigamesh — первая крупная испанская награда в области НФ и фэнтези, присуждалась с 1984 по 2000 гг. и не делала различий по категориям между национальными или международными авторами, поэтому относились обычно к произведениям, переведённым на испанский. Решение о награждении принималось путём голосования читателей Gigamesh, который был фанзином с 1984 по 1990 г. и журналом с 1991 по 2007 г.: Номинация: «Фэнтези - Роман (США)» — «Сага о Хрольфе Жердинке»/Hrolf Kraki's Saga (1973).
«Премия Академии НФ, фэнтези и хоррора»/Cena Akademie Science Fiction, Fantasy a Hororu — присуждается с 1996 г. чешско-словацкой Академией, объединяющей людей, связавших жизнь с НФ, фэнтези и хоррором: писателей, иллюстраторов, переводчиков и др. за лучшие произведения, изданные на территории бывшей Чехословакии:
1997 — Номинация: «Сборник рассказов/Переводной сборник рассказов (США)» — «Патруль Времени»/The Time Patrol (1991),
1997 — Номинация: «Научная фантастика (США; авторский сборник)» — «Патруль Времени»/The Time Patrol (1991).
1999 — Премия «Странник» — международная премия, присуждаемая за лучшие фантастические произведения вне зависимости от того, где они изданы. Учреждена в 1994 г. издательством Terra Fantastica, компанией «Корвус» и корпорацией «РОССКО». В жюри входят профессиональные писатели, выбирающие лауреатов из лучших фантастических произведений предшествующего года. Вручается по номинациям: крупная форма, средняя форма, малая форма, перевод, критика, публицистика, литературоведение, редактор, составитель, художник, издательство. Раз в 2 года на конвенте «Странник» так же вручают жанровые премии «Мечи». В 2005 г. вместо обычных номинаций, были вручены призы «Странник» за лучшие книги последних десятилетий. Номинация: «Мастер издалека».
2000 — Зал славы научной фантастики и фэнтези/Science Fiction and Fantasy Hall of Fame — это не премия, а список, куда вносится наиболее значительные фантасты современности за деятельность и произведения в жанре НФ или фэнтези, был основан в 1996 г. силами Канзасского общества НФ и фэнтези/Kansas City Science Fiction and Fantasy Society (KCSFFS) при содействии Дж. Уэйн и Элси М. Ганн из Центра по изучению НФ при Университете Канзаса/Center for the Study of Science Fiction at the University of Kansas, координируещего также вручение Мемориальной премии Кэмпбелла/Campbell Memorial Awards и Мемориальной премии Старджона/Sturgeon Memorial Awards. Ежегодно в Зал вносятся 4 персоны за их огромный вклад в жанр научной фантастики – 2 ныне живущие и 2 посмертно. Под произведениями понимаются не только литературные, но и работы в жанре кино, ТВ и т.п. В 2004 г. Зал «переехал» из Канзас-Сити (Миссури) в «Музей НФ»/The Science Fiction Museum (SFM), открывшийся 18.06.2004 г. в Сиэтле (Вашингтон). До этого в список вносились только авторы, а с 2005 г. он был разделён на 4 категории: кино (film), телевидение и медиа (TV and Media), литература (literature), изобразительное искусство (art).
2001 — Мемориальная Премия Джона Вуда Кэмпбелла/John W. Campbell Memorial Award – присуждается с 1972 г. комитетом по инициативе Гарри Гаррисона и Брайана Олдисса за лучший роман в жанре НФ, изданный в предшествующем году, как «поощрение автора ради написания ещё лучших работ». Номинация: «Лучший НФ-роман» — «Genesis» (2000).
Библиография П. Андерсона:
Циклы:
«Винг Алак»:
The Double-Dyed Villains (1949), «Лакомый кусок»/Enough Rope (1953), «Быть трусом»/The Live Coward (1956), Loser’s Night (1991).
«Психотехническая Лига»:
«Не-Человек»/Un-Man (1952), «Чувствительный человек»/The Sensitive Man (1953), «Сильный дождь»/The Big Rain (1954), «Звёздные пути»/Star Ways (The Peregrine; 1956), «Снега Ганимеда»/The Snows of Ganymede (сборник, 1958), «Марий»/Marius (1957), «Хладнокровная победа»/Cold Victory (1957), «Девственная планета»/Virgin Planet (сборник, 1959), «Звездолёт»/Starship (1982).
«Николас ван Рийн»:
«Война Крылатых Людей»/War of the Wing-Men (The Man Who Counts) (1958), «Звёздные торговцы»/Trader to the Stars (1964), «Возмутители спокойствия»/The Trouble Twisters (Trader Team) (сборник, 1965), «Сатанинский мир»/Satan’s World (1969), «Люди ветра»/The People of the Wind (1973), «Миркхейм»/Mirkheim (сборник, 1977), «Земная книга Стормгейта»/The Earth Book of Stormgate (1978).
«Фландри»:
«Пусть космонавты поберегутся»/Let the Spacemen Beware (сборник, 1963), «Агент Земной Империи»/Agent of the Terran Empire (1965), «Фландри с Земли»/Flandry of Terra (сборник, 1965), «Мичман Фландри»/Ensign Flandry (сборник, 1966), «Восставшие миры»/The Rebel Worlds (1969), «Все круги ада»/A Circus of Hells (1970), «День их возвращения»/The Day of Their Return (1973), «Рыцарь духов и теней»/A Knight of Ghosts and Shadows (1974), «Камень в небе»/A Stone in Heaven (1979), «Имперская игра»/The Game of Empire (1985), «Долгая ночь»/The Long Night (1983).
«Патруль времени»:
«Патруль времени»/Time Patrol сборник (1955), «Единственная игра в городе»/The Only Game in the Town (1960), Delenda Est (1955), «Быть царём» («Легко ли быть царём»)/Brave to be a King (1959), «Стража Времени»/Guardians of Time (1960), «Гибралтарский водопад»/Gibraltar Falls (1975), «Патрульный времени»/Time Patrolman (1983), «…И слоновую кость, и обезьян, и павлинов» («Слоновая кость, обезьяны и павлины»)/Ivory, and Apes, and Peacocks (сборник 1983), «Печаль гота Одина»/The Sorrow of Odin The Goth (1983), «Короли Иса» (с К. Андерсон), «Девять королев»/Roma Mater (1986), «Галльские ведьмы»/Gallicenae (1987), «Дахут, Дочь Короля»/Dahut (1987), «Пёс и волк»/The Dog and the Wolf (1988), «Год искупления»/The Year of the Ransom (1988), «Щит времён» («Щит времени»)/The Shield of Time (1990), «Звезда моря»/Star of the Sea (1991), «Смерть и рыцарь»/Death and the Knight (1995). «Последний Викинг» (в соавторстве с Карен Андерсон):
«Золотой Рог»/The Golden Horn (1980), «Дорога морского коня»/The Road of the Sea Horse (1980), «Знак Ворона»/The Sign of the Raven (1980).
«Операция Другой Мир»:
«Бремя землянина»/Earthman’s Burden (1957), «Операция Хаос»/Operation Chaos (1971), «Звёздный принц Чарли»/Star Prince Charlie (1975), «Хока!»/Hoka! (с Гордоном Диксоном, 1983), «Операция "Луна"/Operation Luna (1999).
«История Рустама»:
«Нелимитированная орбита»/Orbit Unlimited (1961), «Новая Америка»/New America (сборник, 1982),
«Маураи: Гетто»/Ghetto (сборник, 1954), «Маураи и Кит»/Maurai and Kith (1982), «Орион взойдёт»/Orion Shall Rise (сборник, 1983).
«Урожай звёзд»:
«Урожай звёзд»/Harvest of Stars (1993), «Звёзды тоже обжигают»/The Stars Are Also Fire (1994), «Огненный урожай»/Harvest the Fire (1995), «Звёздный флот»/The Fleet of Stars (1997).
Вне серий:
«Свод веков»/Vault of the Ages (1952), «Полёт в вечность» («Полёт в навсегда»)/Flight to forever (1953), «Волна мозга»/Brain Wave (1954), «Сломанный Меч»/The Broken Sword (1954), «Планета, с которой нет возврата» («Планета, с которой не возвращаются»)/Planet of No Return (1954), «Долгая дорога домой»/The long way home (No World of Their Own) (1955), «Зовите меня Джо»/Call Me Joe (1957), «Война двух миров»/War of Two Worlds (1959), «Враждебные звёзды»/The Enemy Stars (1959), «Крестовый поход в небеса» («Крестоносцы космоса»)/The High Crusade (сборник, 1960), «Сдвиг во времени»/Timelag (1961), «Три сердца и три льва»/Three Hearts and Three Lions (1961), «Сумеречный мир»/Twilight World (1961), «После Судного Дня»/After Doomsday (1962), «Временный корабль»/The Makeshift Rocket (1962), «Щит» («Кокон»)/Shield (1963), «Победить на трёх мирах» («Завоевать три мира», «Кентавры Юпитера»)/Three Worlds to Conquer (1964), «Звёздный Лис»/The Star Fox (1965), «Коридоры времени»/The Corridors of Time (1965), «Мир без звёзд»/World Without Stars (1966), «Тау-Ноль» («Когда замирает время»)/Tau Zero (1970), «Выполненное задание»/The Fatal Fulfillment (1970), «Человек от двух миров»/The Byworlder (1971), «Танцовщица из Атлантиды»/The Dancer from Atlantis (1971), «Настанет время»/There Will Be Time (1972), «Бескрылый»/Wingless (1973), «Сага о Хрольфе Краки»/Hrolf Kraki’s Saga (1973), «Царица Ветров и Тьмы»/The Queen of Air and Darkness (1973), «Наследники Земли»/Inheritors of Earth (1974), «Буря в летнюю ночь»/A Midsummer Tempest (с Гордоном Эклундом, 1974), «Зима Мира» («Зима над миром»)/The Winter of the World (1976), «Аватара»/The Avatar (1978), «Дети морского царя»/The Merman’s Children (1979), «Конан-повстанец»/Conan the Rebel (с Милдред Броксон, 1980), «Чёлн на миллион лет»/The Boat of a Million Years, 1989), «Война Богов»/War of the Gods, 1997), Genesis (2000), «Мать Королей»/Mother of Kings (2001, в России выходила как «Королева Викингов»).
Циклы:
«Винг Алак»:
The Double-Dyed Villains (1949), «Лакомый кусок»/Enough Rope (1953), «Быть трусом»/The Live Coward (1956), Loser’s Night (1991).
«Психотехническая Лига»:
«Не-Человек»/Un-Man (1952), «Чувствительный человек»/The Sensitive Man (1953), «Сильный дождь»/The Big Rain (1954), «Звёздные пути»/Star Ways (The Peregrine; 1956), «Снега Ганимеда»/The Snows of Ganymede (сборник, 1958), «Марий»/Marius (1957), «Хладнокровная победа»/Cold Victory (1957), «Девственная планета»/Virgin Planet (сборник, 1959), «Звездолёт»/Starship (1982).
«Николас ван Рийн»:
«Война Крылатых Людей»/War of the Wing-Men (The Man Who Counts) (1958), «Звёздные торговцы»/Trader to the Stars (1964), «Возмутители спокойствия»/The Trouble Twisters (Trader Team) (сборник, 1965), «Сатанинский мир»/Satan’s World (1969), «Люди ветра»/The People of the Wind (1973), «Миркхейм»/Mirkheim (сборник, 1977), «Земная книга Стормгейта»/The Earth Book of Stormgate (1978).
«Фландри»:
«Пусть космонавты поберегутся»/Let the Spacemen Beware (сборник, 1963), «Агент Земной Империи»/Agent of the Terran Empire (1965), «Фландри с Земли»/Flandry of Terra (сборник, 1965), «Мичман Фландри»/Ensign Flandry (сборник, 1966), «Восставшие миры»/The Rebel Worlds (1969), «Все круги ада»/A Circus of Hells (1970), «День их возвращения»/The Day of Their Return (1973), «Рыцарь духов и теней»/A Knight of Ghosts and Shadows (1974), «Камень в небе»/A Stone in Heaven (1979), «Имперская игра»/The Game of Empire (1985), «Долгая ночь»/The Long Night (1983).
«Патруль времени»:
«Патруль времени»/Time Patrol сборник (1955), «Единственная игра в городе»/The Only Game in the Town (1960), Delenda Est (1955), «Быть царём» («Легко ли быть царём»)/Brave to be a King (1959), «Стража Времени»/Guardians of Time (1960), «Гибралтарский водопад»/Gibraltar Falls (1975), «Патрульный времени»/Time Patrolman (1983), «…И слоновую кость, и обезьян, и павлинов» («Слоновая кость, обезьяны и павлины»)/Ivory, and Apes, and Peacocks (сборник 1983), «Печаль гота Одина»/The Sorrow of Odin The Goth (1983), «Короли Иса» (с К. Андерсон), «Девять королев»/Roma Mater (1986), «Галльские ведьмы»/Gallicenae (1987), «Дахут, Дочь Короля»/Dahut (1987), «Пёс и волк»/The Dog and the Wolf (1988), «Год искупления»/The Year of the Ransom (1988), «Щит времён» («Щит времени»)/The Shield of Time (1990), «Звезда моря»/Star of the Sea (1991), «Смерть и рыцарь»/Death and the Knight (1995). «Последний Викинг» (в соавторстве с Карен Андерсон):
«Золотой Рог»/The Golden Horn (1980), «Дорога морского коня»/The Road of the Sea Horse (1980), «Знак Ворона»/The Sign of the Raven (1980).
«Операция Другой Мир»:
«Бремя землянина»/Earthman’s Burden (1957), «Операция Хаос»/Operation Chaos (1971), «Звёздный принц Чарли»/Star Prince Charlie (1975), «Хока!»/Hoka! (с Гордоном Диксоном, 1983), «Операция "Луна"/Operation Luna (1999).
«История Рустама»:
«Нелимитированная орбита»/Orbit Unlimited (1961), «Новая Америка»/New America (сборник, 1982),
«Маураи: Гетто»/Ghetto (сборник, 1954), «Маураи и Кит»/Maurai and Kith (1982), «Орион взойдёт»/Orion Shall Rise (сборник, 1983).
«Урожай звёзд»:
«Урожай звёзд»/Harvest of Stars (1993), «Звёзды тоже обжигают»/The Stars Are Also Fire (1994), «Огненный урожай»/Harvest the Fire (1995), «Звёздный флот»/The Fleet of Stars (1997).
Вне серий:
«Свод веков»/Vault of the Ages (1952), «Полёт в вечность» («Полёт в навсегда»)/Flight to forever (1953), «Волна мозга»/Brain Wave (1954), «Сломанный Меч»/The Broken Sword (1954), «Планета, с которой нет возврата» («Планета, с которой не возвращаются»)/Planet of No Return (1954), «Долгая дорога домой»/The long way home (No World of Their Own) (1955), «Зовите меня Джо»/Call Me Joe (1957), «Война двух миров»/War of Two Worlds (1959), «Враждебные звёзды»/The Enemy Stars (1959), «Крестовый поход в небеса» («Крестоносцы космоса»)/The High Crusade (сборник, 1960), «Сдвиг во времени»/Timelag (1961), «Три сердца и три льва»/Three Hearts and Three Lions (1961), «Сумеречный мир»/Twilight World (1961), «После Судного Дня»/After Doomsday (1962), «Временный корабль»/The Makeshift Rocket (1962), «Щит» («Кокон»)/Shield (1963), «Победить на трёх мирах» («Завоевать три мира», «Кентавры Юпитера»)/Three Worlds to Conquer (1964), «Звёздный Лис»/The Star Fox (1965), «Коридоры времени»/The Corridors of Time (1965), «Мир без звёзд»/World Without Stars (1966), «Тау-Ноль» («Когда замирает время»)/Tau Zero (1970), «Выполненное задание»/The Fatal Fulfillment (1970), «Человек от двух миров»/The Byworlder (1971), «Танцовщица из Атлантиды»/The Dancer from Atlantis (1971), «Настанет время»/There Will Be Time (1972), «Бескрылый»/Wingless (1973), «Сага о Хрольфе Краки»/Hrolf Kraki’s Saga (1973), «Царица Ветров и Тьмы»/The Queen of Air and Darkness (1973), «Наследники Земли»/Inheritors of Earth (1974), «Буря в летнюю ночь»/A Midsummer Tempest (с Гордоном Эклундом, 1974), «Зима Мира» («Зима над миром»)/The Winter of the World (1976), «Аватара»/The Avatar (1978), «Дети морского царя»/The Merman’s Children (1979), «Конан-повстанец»/Conan the Rebel (с Милдред Броксон, 1980), «Чёлн на миллион лет»/The Boat of a Million Years, 1989), «Война Богов»/War of the Gods, 1997), Genesis (2000), «Мать Королей»/Mother of Kings (2001, в России выходила как «Королева Викингов»).
Истоники:
Предисловие П. Андерсона к роману «Настанет время»/There Will Be Time (СПб.: «Северо-Запад», 1993),
https://www.mirf.ru/book/fantasty/fantast-paul-anderson/,
https://fantlab.ru/autor28,
https://www.livelib.ru/author/6629-pol-anderson,
https://zen.yandex.ru/media/id/5db72d2579c26e00aee4e11b/mejdu-svobodoi-i-imperiei-liudi-vetra-pola-andersona-6086cc357b54072a76068369.
Предисловие П. Андерсона к роману «Настанет время»/There Will Be Time (СПб.: «Северо-Запад», 1993),
https://www.mirf.ru/book/fantasty/fantast-paul-anderson/,
https://fantlab.ru/autor28,
https://www.livelib.ru/author/6629-pol-anderson,
https://zen.yandex.ru/media/id/5db72d2579c26e00aee4e11b/mejdu-svobodoi-i-imperiei-liudi-vetra-pola-andersona-6086cc357b54072a76068369.
Авторский пост
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Метки: имена легенды литература память
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по большому счету таких бы постов да побольше!