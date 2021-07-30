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Миры и Империи Пола Андерсона

Миры и Империи Пола Андерсона (27 фото)

Автор:
30 июля 2021 22:04
Метки: имена   легенды   литература   память   
397
27
20 лет назад не стало одного из патриархов мировой научной фантастики Пола Андерсона
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Метки: имена   легенды   литература   память   
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992
Будьте крепенькими и здоровенькими! 6 часов назад
СПАСИБО!
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2k
Voldometr Noname 2 часа назад
Фантастику люблю, Андерсон, особенно в советские времена это было что-то. Но время идет, появляются авторы по круче Андерсона. Но в списке учителей, я так думаю, Андерсон у них занимал далеко не последнее место
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Mutantino 3 часа назад
толково, не часто но попадаются все таки люди которые делают откровенно годный контент
по большому счету таких бы постов да побольше!
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