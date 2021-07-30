Миры и Империи Пола Андерсона

На счету Андерсона было ещё несколько циклов и отдельных романов о космических приключениях. Так «Психотехническая лига» повествует о начальном периоде космической экспансии человечества. Существует даже мнение, что цикл этот можно считать приквелом «Технической цивилизации», однако прямые указания на неё в тексте отсутствуют. Общих героев в цикле так же нет, это просто истории о постепенной космической экспансии людей в мире, пережившем ядерную войну.

А роман «Люди ветра» («Дети ветра»)/The People of the Wind (1973) сыграл важную роль, как своего рода «переходное звено» от одного этапа Вселенной писателя к другому. Это история планеты, где сосуществуют 2 расы: люди, потомки колонистов Дэвида Фалкейна, и ифриане — разумные крылатые существа. Это описание обороны маленького государства против агрессии могучей империи. И ещё — история о взаимопроникновении культур, о том, как они могут сосуществовать, постепенно сливаясь в единое целое, невзирая на все различия, включая и биологические.

Сюжет романа — один из самых древних сюжетов в мировой литературе, восходящий ещё к Троянской войне и, где-то даже, к исходу евреев из Египта. Борьба маленького народа против превосходящей силы всегда привлекала писателей и подарила немало шедевров и просто хороших произведений — наверное, потому, что этот сюжет постоянно пополнялся новыми реальными случаями из суровой истории. Так вроде бы и Андерсон при написании «Людей…» вдохновлялся эпизодом из франко-прусской войны, героическим сопротивлением французского города Бельфора. Но с тем же успехом это могла быть и любая другая героическая оборона: Троя, Ла-Рошель, Мальта, Брестская крепость…