Он подарил нам Дюну

Библиография Ф. Герберта:

Циклы произведений:

«Вселенная Дюны» («Дюна»)/Dune (Dune Universe, Duniverse):

«Дюна»/Dune (1965), «Мессия Дюны»/Dune Messiah (1969), «Дети Дюны»/Children of Dune (1976), «Бог-Император Дюны»/God Emperor of Dune (1981), «Еретики Дюны»/Heretics of Dune (1984), «Капитул Дюны»/Chapterhouse: Dune (1985), «Путь к Дюне»/The Road to Dune (2005, антология: неопубликованное при жизни + повести и рассказы Б. Герберта и К. Дж. Андерсона).

«Вселенная Консента» («Джордж Маккай», «Вселенная сознающих»)/Jorj McKie (ConSentiency Universe). «Если с вами в контакт пытаются вступить живые Звёзды, то какова вероятность положительного результата? Ведь человечество для Звёзд почти незаметно, и малейшее недопонимание приведёт к галактической катастрофе. БюСаб — Бюро Саботажа, выставляет для решения проблем контакта своего лучшего агента — Джорджа Х. Маккая»:

«Всё дело в постромках»/A Matter of Traces (1958), «Тактичный саботажник»/The Tactful Saboteur (1964), «Звезда под бичом»/Whipping Star (1970), «Эксперимент Досади»/The Dosadi Experiment (1977).

«Пандора»/Pandora Sequence (соавтор Б. Рэнсом). «Огромный звездолёт с далёкими потомками первых путешественников, давно забывших родную Землю, кружит над планетой Пандора — настоящим адом для человека. Она населена злобными созданиями, а практически всю её поверхность занимает океан, в водах которого безраздельно властвуют разумные водоросли, единый богоподобный разум. Да и сам звездолёт перешагивает все пороги разумности и тоже считает себя богом. Экипажу приходится балансировать между этими 2-я «божественными силами»:

«Направление: пустота» («Сон или явь?»)/Destination: Void (1966), «Инцидент с Иисусом» («Ящик Пандоры»)/The Jesus Incident (1979), «Эффект Лазаря»/The Lazarus Effect (1983), «Фактор вознесения»/The Ascension Factor (1988).

Отдельные романы: «Дракон в море» («Под давлением»)/The Dragon in the Sea (1956), «Зелёный мозг»/The Green Brain (Greenslaves) (1966), «Глаза Гейзенберга»/The Eyes of Heisenberg (1966),— «Создатели небес» («Небесные творцы»)/The Heaven Makers (1968), «Барьер Сантароги»/The Santaroga Barrier (1968), «Ловец душ»/Soul Catcher (1972), «Создатели богов»/The Godmakers (1972), «Улей Хельстрома»/Hellstrom's Hive (1973), «Потомок по прямой линии»/Direct Descent (1980), «Белая чума»/The White Plague (1982), «Человек двух миров»/Man of Two Worlds (1986).

Повести и рассказы: Survival of the Cunning (1945), «Жёлтый огонь»/Yellow Fire (1947), «На что-то напрашиваетесь?» («Что-нибудь ищете?»)/Looking for Something? (1952), «Операционный синдром» («Синдром власти»)/Operation Syndrome (1954), «Исчезнувшие собаки» («Утраченные собаки»)/The Gone Dogs (1954), Pack Rat Planet (1954), «Крысиные гонки»/Rat Race (1955), «Оккупационные силы»/Occupation Force (1955), «Пустышка»/The Nothing (1956), Cease Fire (1958), «Старый блуждающий дом»/Old Rambling House (1958), You Take the High Road (1958), Missing Link (1959), Operation Haystack (1959), The Priests of Psi (1960), Egg and Ashes (1960), «Полная Боевая Готовность» («Без ограничений»)/A-W-F, Unlimited (1961), Try to Remember (1961), Mating Call (1961), Mindfield (1962), The Mary Celeste Move (1964), «Комитет всего»/Committee of the Whole (1965), «Эффект ГП»/The GM Effect (1965), The Primitives (1966), «Счастливое избавление» («Радость бегства»)/Escape Felicity (1966), «По книге»/By the Book (1966), «Гнездостроители»/The Featherbedders (1967), The Being Machine (The Mind Bomb) (1969), «Семена жизни» («Семенной фонд»)/Seed Stock (1970), Murder Will In (1970), «Проект 40»/Project 40 (1973), «Встреча в глухом уголке» («Неожиданная встреча в пустынном месте»)/Encounter in a Lonely Place (1973), «Рулетка» («Нечто азартное»)/Gambling Device (1973), «Пассаж для фортепиано»/Passage for Piano (1973), «Смерть в городе»/The Death of a City (1973), «Дружеский визит»/Come to the Party (1978), Songs of a Sentient Flute (1979), Frogs and Scientists (1979), Feathered Pigs (1979), «Путь к Дюне»/The Road to Dune (1985).