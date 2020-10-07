Он подарил нам Дюну

Награды и премии Ф. Герберта:

1965 — Премия «Небьюла»/Nebula Award — ежегодная премия Американской ассоциацией писателей-фантастов/Science Fiction and Fantasy Writers of America, SFWA. Категория: «Роман» — «Дюна»/Dune (1965). «Дюна», кстати, стала первым романом, удостоенным этой премии. (Герберт и сам участвовал затем в жюри, определяющем победителей премий — в 1975-76 гг., (Nebula), в 1985 г. (Hubbard — «дочка» Небьюлы));

1966 — Премия Хьюго»/Hugo Award — американская «Премия за достижения в области научной фантастики»/The Science Fiction Achievement Award. Была учреждена в 1953 г. и названа в честь Хьюго Гернсбека, названного в 1960 г. «отцом журнальной научной фантастики»/The Father of Magazine Science Fiction. Присуждается ежегодно за лучшие произведения в жанре НФ Всемирным обществом научной фантастики/World Science Fiction Society (WSFS). В голосовании участвуют все зарегистрировавшиеся участники конвента (поэтому считается «читательской», в отличии от Nebula). Категория: «Роман» — «Дюна»/Dune (1965);

1974 — Премия «Серебряная комета»/Cometa d'Argento. Категория: «Роман (США)» — «Дюна»/Dune (1965);

1974 — Премия «Сэйун»/星雲賞/Seiunshō, 第5回 — японская премия за лучшее НФ-произведение, опубликованное в Японии. Категория: «Переводной роман» — «Дюна»/Dune (1965);

1975 — Премия «Локус»/Locus Award – ежегодная литературная премия в области НФ и фэнтези, присуждаемая по итогам голосования читателей журнала «Локус»/Locus Magazine. Присуждается с 1971 г., обладатель премии определяется по результатам открытого голосования, принять участие в котором могут все желающие, поэтому лауреатов определяет бОльшее число людей, чем лауреатов «Хьюго» и «Небьюлы» вместе взятых. Категория: «Лучший научно-фантастический роман всех времён» — «Дюна»/Dune (1965);

1978 — Премия "Аполло"/Prix Tour-Apollo – ежегодная французская читательская премия. Категория: «Лучший фантастический роман на французском языке» — «Улей Хельстрома»/Hellstrom's Hive (1973);

1986 — Премия «Космос 2000»/Cosmos 2000 — награда парижского книжного магазина Cosmos 2000, специализировавшегося на фантастике. Учреждена в 1982 г. по инициативе Анник Беген. Присуждалась за лучший роман, изданный во Франции, — как франкоязычный, так и переводной. Имя лауреата определяли читатели. После закрытия магазина в 1996 г. присуждение премии прекратилось. А. Беген намеревалась создать новую площадку для голосования в Интернете, но смерть в октябре 1997 г. помешала её планам. Категория: «Роман (США)» — «Еретики Дюны»/Heretics of Dune (1984);

1998 — Премия "Сталкер"/Stalker — премия эстонского Общества фантастов/Estcon. Категория: «Parima ulmeraamatu kategooria (США)» — «Дюна»/Dune (1965);

2003 — «200 лучших книг по версии BBC» (Великобритания)/BBC The Big Read — список из 200 лучших романов различных жанров, составленный в результате опроса, в котором приняли участие около 1 млн. телезрителей канала — «Дюна»/Dune (1965);

2006 — введён в Зал славы научной фантастики и фэнтези/Science Fiction and Fantasy Hall of Fame. Это не премия, а список, включающий наиболее значительных фантастов современности. Основан в 1996 г. Канзасским обществом научной фантастики и фэнтези/Kansas City Science Fiction and Fantasy Society (KCSFFS) при содействии Дж. Уэйн и Элси М. Ганн из Центра по изучению НФ при Университете Канзаса/Center for the Study of Science Fiction at the University of Kansas. (Центр также координирует вручение Мемориальной премии Кэмпбелла/Campbell Memorial Awards и Мемориальной премии Старджона/Sturgeon Memorial Awards). Категория: «Литература. Творцы (выбор жюри)» — «Еретики Дюны»/Heretics of Dune (1984);

2008 — Премия «SFinks»/Nagroda SFinks — награда читателей варшавского ежеквартальника SFinks и клиентов книжного магазина Verbum 2 (позднее: Solarisnet.pl), присуждалась с 1995 по 2014 гг. за литературное творчество в области НФ. Церемония проходила во время Международного Фестиваля Фантастики в Нидзице (Польша). Патронат над премией осуществлял Фонд «Солярис» (Ольштын, Польша). Категория: «Книга года» — «Дюна»/Dune (1965);

2019 — «100 самых вдохновляющих романов по версии BBC»/BBC list of 100 “most inspiring” novels — рейтинг, сформированный группой ведущих писателей и критиков, включающий в себя 100 англоязычных романов, написанных за последние 300 лет и повлиявших на их жизнь. Романы в рейтинге сгруппированы по темам. Категория: «Жизнь, смерть и другие миры» — «Дюна»/Dune (1965).