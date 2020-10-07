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Он подарил нам Дюну

Он подарил нам Дюну (31 фото)

Автор:
07 октября 2020 22:15
Метки: легенды   литература   юбилеи   
300
31
100 лет назад родился Фрэнк Герберт
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Метки: легенды   литература   юбилеи   
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2k
PLT LDR 3 часа назад
До сих пор любимая игрушка. В сети есть куча модов к ней. До сих пор играю в старую Цивилизацию, Дюну и Симситы 2000 время от времени.
До сих пор любимая игрушка. В сети есть куча модов к ней. До сих пор играю в старую Цивилизацию, Дюну и Симситы 2000 время от времени.
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40k
Хельги 3 часа назад
Все хорошо, кроме того, что запутываете людей.
1) Полный титул Пауля Атридеса: Герцог Атридес, на - Барон Харконен (полный - прямой внук полного барона Владимира Харконнена, сын его старшей дочери), полный принц Корино (внучатый племянник императора Шаддама).
2) Единственный персонаж имевший полный и воплощенный полностью план действий - Барон Владимир Харконнен... (Известной вселенной будет править Харконнен, не я Владимир, но Харконнен, естественно после моей смерти...) и т.д.
3) Именно собственно Владимир Харконен и его правнук (именно так - ибо сознание Владимира и Алии (внучка Владимира Харконинна - сестра Пауля Атридиса) фактически были ведущими советниками-сознаниями Бога-императора Лито Харконнена-Атридеса) определили развитие известной Вселенной.
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4k
Дмитрий Хельги 2 часа назад
"сознание Владимира и Алии фактически были ведущими советниками-сознаниями Бога-императора" Откуда Вы это взяли? Лито II полностью контролировал свою память (в отличие от Алии, действительно ставшей игрушкой Владимира Харконена); да и не был он потомком своей тети, так что не было у него ее памяти/сознания...
И титулы не обязательно автоматически передаются по наследству всем потомкам, а не то через какое-то время чуть ли не все бы стали герцогами и баронами.
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19
Александр 3 часа назад
Однозначно и люто плюсую! Дюна - настольная книга (книги))). Перечитываю каждые 2-3 года и каждый раз открываю для себя что-то новое. Вот только, какие-то внутренние предубеждения отталкивают от меня книги его сына Патрика. Не могу читать, начинаю и бросаю с первых страниц. Может позже смогу себя преодолеть..
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4k
Дмитрий Александр 2 часа назад
А мне приквелы понравились. Не столько Дома (где не было массы новой информации и они порой напоминали мелодраму в стиле мыльной оперы, хотя были не слишком плохи), сколько Легенды и Школы, да и окончание серии пошло по делу (кроме собственно финала, который разочаровал, но ведь Капитул очевидно не поставил точку). После тех "древних" двух трилогий мир Дюны стал гораздо более полным и логичным, Вселенная на самом деле наполнилась (в оригинальных книгах были лишь намеки на эту полноту, ее так быстро не раскроешь).
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85
сергей 3 часа назад
Один из отцов - основателей НФ.
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19k
Владимир 3 часа назад
Про "Героев Дюны" не знал даже.
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4k
Дмитрий Владимир 2 часа назад
Не слышали потому что они - наименее интересная часть... Те 2 книги что вышли (Пауль и Ветра) лично на меня вообще никакого впечатления не произвели, перечитывать нет ни малейшего желания. Только если хочется вообще все про Дюну прочитать...
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19k
Владимир Дмитрий 2 часа назад
Понятно, спасибо.
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4k
Дмитрий Владимир Час назад
При всей моей "критике" я не могу назвать ни одну серию НФ произведений которая бы мне нравилась больше чем Дюна, этот мир невероятно реален и сложен! Как жаль что подобной литературы так мало...
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19k
Владимир Дмитрий 59 минут назад
Так Гэрберт изначально и придумывал мир, а не пару книг. Хотя там да, много чего вызывающего вопросы есть. Но мир, именно мир Дюны гармоничен и в него веришь.
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