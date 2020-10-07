Он подарил нам Дюну

100 лет назад родился Фрэнк Герберт
Американский журналист и писатель-фантаст, известный, прежде всего, как автор цикла «Хроники Дюны», Франклин (Фрэнк) Патрик Герберт-младший (в некоторых ранних переводах – Херберт) родился 8 октября 1920 года в г. Такома (Вашингтон, США).
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Ещё будучи ребенком, Фрэнк очень любил читать. В числе его особых предпочтений были Герберт Уэллс, Жюль Верн, Эдгар Берроуз (подробнее – здесь: Солдат, писатель, «отец» Тарзана). На свой 8-ой день рождения мальчик гордо заявил за праздничным столом: «Я буду писателем!». Так и случилось в дальнейшем.
Отец – Франклин Патрик Герберт-старший и мать Эйлин (в девичестве Маккарти) были не очень образцовыми родителями, и в 1938 году, после окончания школы, юноша сбежал от них к тёте и дяде в г. Сейлем (Орегон, США). Там в 1939 году, солгав о своём возрасте, он поступил на работу в газету Glendale Star. Прежде, чем стать профессиональным писателем, Фрэнк продолжил журналистскую карьеру также и в издании Oregon Statesman (ныне Statesman Journal), где преуспел, в том числе, и как создатель фотоматериалов.
Отец – Франклин Патрик Герберт-старший и мать Эйлин (в девичестве Маккарти) были не очень образцовыми родителями, и в 1938 году, после окончания школы, юноша сбежал от них к тёте и дяде в г. Сейлем (Орегон, США). Там в 1939 году, солгав о своём возрасте, он поступил на работу в газету Glendale Star. Прежде, чем стать профессиональным писателем, Фрэнк продолжил журналистскую карьеру также и в издании Oregon Statesman (ныне Statesman Journal), где преуспел, в том числе, и как создатель фотоматериалов.
Но Фрэнк всегда хотел заниматься лишь тем, что интересовало его самого. И в течение многих последующих лет он менял работу за работой и переезжал из города в город. Герберт был настолько независим, что отказывался писать на какой-то определённый рынок. Писал лишь то, что хотел писать он сам.
Во время II-ой мировой Герберт был фотокорреспондентом в ВМС США, но после 6 месяцев службы его комиссовали.
Во время II-ой мировой Герберт был фотокорреспондентом в ВМС США, но после 6 месяцев службы его комиссовали.
В 1941 году он женился на Флоре Паркинсон. В браке у них родилась дочь Пенни (1942 г.), но ребёнок не укрепил их союз, а напротив, внёс дополнительные поводы для раздоров, и в 1945 году супруги расстались.
После развода, в 1946 году, в Сиэтле, на занятиях по творческому письму в Университете Вашингтона/University of Washington (UW), Фрэнк познакомился со своей будущей второй женой Беверли Энн Стюарт. Она была единственным человеком на всём курсе, кроме Герберта, у которого были на то время опубликованные рассказы. 20 июля того же года они поженились, в браке у них родились 2 сына: Брайан Патрик (в 1947 г.) и Брюс Конрад (в 1951 г.).
После развода, в 1946 году, в Сиэтле, на занятиях по творческому письму в Университете Вашингтона/University of Washington (UW), Фрэнк познакомился со своей будущей второй женой Беверли Энн Стюарт. Она была единственным человеком на всём курсе, кроме Герберта, у которого были на то время опубликованные рассказы. 20 июля того же года они поженились, в браке у них родились 2 сына: Брайан Патрик (в 1947 г.) и Брюс Конрад (в 1951 г.).
Последующие за свадьбой годы у Фрэнка и Беверли выдались достаточно тяжёлыми. Чтобы дать мужу свободу и поддержать его в писательской деятельности, Беверли бросила свою карьеру. Они стали настоящей писательской командой, так как каждый аспект своих историй он обсуждал с женой, а она занималась редактированием его работ. Однако денег за нечастые публикации всё равно не хватало.
Во 2-ой половине 1940-х гг., в поисках лучших условий для работы, чета Гербертов переехала в Калифорнию. Будучи людьми творческими, они притягивали представителей американской интеллигенции, в числе которых оказались супруги-психологи Ральф и Ирен Слаттери. Они познакомили Френка с работами Зигмунда Фрейда, Карла Густава Юнга, Карла Теодора Ясперса, Мартина Хайдеггера, мысли которых оказали затем значительное влияние на его творчество.
Во 2-ой половине 1940-х гг., в поисках лучших условий для работы, чета Гербертов переехала в Калифорнию. Будучи людьми творческими, они притягивали представителей американской интеллигенции, в числе которых оказались супруги-психологи Ральф и Ирен Слаттери. Они познакомили Френка с работами Зигмунда Фрейда, Карла Густава Юнга, Карла Теодора Ясперса, Мартина Хайдеггера, мысли которых оказали затем значительное влияние на его творчество.
А первое произведение писателя в жанре научной фантастики — рассказ «Ищешь что-то?»/Looking for Something? — был опубликован в популярном журнале Startling Stories лишь в 1952 году, когда ему уже исполнилось 32 года.
На протяжении 1950-х гг. Герберт издал в различных журналах ещё порядка 20 рассказов и свой первый полноценный роман «Дракон в море» («Субмарина XXI века»)/The Dragon in the Sea (1955), предсказывавший мировые конфликты из-за добычи и потребления нефти. Этот роман позже издавался также под названием «Под давлением»/Under Pressure.
На протяжении 1950-х гг. Герберт издал в различных журналах ещё порядка 20 рассказов и свой первый полноценный роман «Дракон в море» («Субмарина XXI века»)/The Dragon in the Sea (1955), предсказывавший мировые конфликты из-за добычи и потребления нефти. Этот роман позже издавался также под названием «Под давлением»/Under Pressure.
Однако широкую известность писатель приобрёл после публикации в 1963 году в журнале Analog/Astounding Science Fiction (другие названия — Astounding Stories of Super-Science, Astounding Stories) — одном из наиболее влиятельных американских журналов фантастики — романа «Мир Дюны»/Dune World, который стал 1-ой частью романа «Дюна». Позже в том же журнале началась публикация и продолжения, которое называлось «Пророк Дюны»/The Prophet of Dune.
В 1965 году обе эти части были объединены в полноценный роман, который и был выпущен отдельным изданием.
Когда «Дюна» была закончена, Герберт начал искать издателя, который согласился бы её напечатать, но аж в 23-х издательствах писатель получил отказ. К счастью, в конце концов, нашёлся человек, который всё же согласился роман опубликовать. Писатель получил за него гонорар в $750. А к 1968 году роман принёс ему доход уже в $20 000 — гораздо больше, чем любой из НФ-романов, написанных в то время.
Когда «Дюна» была закончена, Герберт начал искать издателя, который согласился бы её напечатать, но аж в 23-х издательствах писатель получил отказ. К счастью, в конце концов, нашёлся человек, который всё же согласился роман опубликовать. Писатель получил за него гонорар в $750. А к 1968 году роман принёс ему доход уже в $20 000 — гораздо больше, чем любой из НФ-романов, написанных в то время.
Чтобы закончить такое многослойное и сложное произведение, Герберту понадобилось 6 лет, которые он потратил на исследования и писательскую работу. И «Дюна» получила мировое признание, была удостоена самых престижных премий в области НФ-литературы — «Небьюла» и «Хьюго».
Роман быстро стал одним из популярнейших фантастических произведений XX века. В последующие годы из-под пера Герберта выходят продолжения истории о песчаной планете — романы «Мессия Дюны»/Dune Messiah (1969), «Дети Дюны»/Children of Dune (1976), «Бог-император Дюны»/God Emperor of Dune (1981), «Еретики Дюны»/Heretics of Dune (1984) и «Капитул Дюны»/Chapterhouse: Dune, связывающий многие сюжетные линии всей саги (1985).
Роман быстро стал одним из популярнейших фантастических произведений XX века. В последующие годы из-под пера Герберта выходят продолжения истории о песчаной планете — романы «Мессия Дюны»/Dune Messiah (1969), «Дети Дюны»/Children of Dune (1976), «Бог-император Дюны»/God Emperor of Dune (1981), «Еретики Дюны»/Heretics of Dune (1984) и «Капитул Дюны»/Chapterhouse: Dune, связывающий многие сюжетные линии всей саги (1985).
Сага о Дюне, действие которой происходит в отдалённом будущем и продолжается в течение 5000 лет, поднимает вопросы выживания человечества в процессе эволюции, проблемы экологии, взаимодействия религии, политики и власти.
Где-то в далёком прошлом осталась планета Земля. Люди отказались от роботов и компьютеров после Батлерианского Джихада — войны людей и мыслящих машин. И теперь главная цель каждого жителя Галактической Империи — развитие своих экстрасенсорных способностей.
Основой сюжетной линией повествования является вражда могущественных Великих Домов: Атрейдесов и Харконненов. Но это не очередная история борьбы добра и зла, чести и коварства, благородства и корысти. Главный герой — Пауль Атрейдес, наследник одного из враждующих Домов, является также важным звеном в таинственной генетической программе Ордена Бене Гессерит. Он обладает необычными способностями, которым, правда, лишь предстоит раскрыться. По приказу Императора (вступившего в сговор с Харконненами и нарушившего тем самым Великую Конвенцию о невмешательстве), Атрейдесы переселяются на планету-пустыню Арракис, называемую также Дюной — мир ужасных песчаных бурь и гигантских песчаных же червей, населённую к тому же жестокими фанатиками фрименами — «свободными людьми».
Арракис — единственный во всей Вселенной источник «пряности»-меланжа/спайса (не путать с запрещёнными УК РФ курительными смесями!) — самого важного вещества в Империи, обладающего гериатрическими свойствами и продлевающего жизнь. Спайс также используется Орденом Бене Гессерит для развития у людей особых способностей (например, предзнания). Но, что самое главное, спайс, который невозможно синтезировать, а можно лишь собрать на Дюне, используется Космической Гильдией для осуществления межпланетных перевозок. Особым образом подготовленные специалисты — навигаторы, при употреблении огромного количества спайса открывают своему внутреннему взору пространство и время, что позволяет им предугадывать траекторию безопасного движения космических кораблей, несущихся сквозь пространство. Исчезнет спайс — и любые межпланетные коммуникации во Вселенной прекратятся, что приведёт к распаду самой Империи. А миллиарды людей, употреблявших этот наркотик (спайс вызывает непреодолимое привыкание (ясновидец, блин!)), умрут. Вот поэтому владение Арракисом и сулит золотые горы. И Харконнены, которым принадлежала планета ранее, накопили немалые его запасы. И они используют всё своё богатство для того, чтобы уничтожить своих врагов — Атрейдесов и вернуть себе Дюну.
Где-то в далёком прошлом осталась планета Земля. Люди отказались от роботов и компьютеров после Батлерианского Джихада — войны людей и мыслящих машин. И теперь главная цель каждого жителя Галактической Империи — развитие своих экстрасенсорных способностей.
Основой сюжетной линией повествования является вражда могущественных Великих Домов: Атрейдесов и Харконненов. Но это не очередная история борьбы добра и зла, чести и коварства, благородства и корысти. Главный герой — Пауль Атрейдес, наследник одного из враждующих Домов, является также важным звеном в таинственной генетической программе Ордена Бене Гессерит. Он обладает необычными способностями, которым, правда, лишь предстоит раскрыться. По приказу Императора (вступившего в сговор с Харконненами и нарушившего тем самым Великую Конвенцию о невмешательстве), Атрейдесы переселяются на планету-пустыню Арракис, называемую также Дюной — мир ужасных песчаных бурь и гигантских песчаных же червей, населённую к тому же жестокими фанатиками фрименами — «свободными людьми».
Арракис — единственный во всей Вселенной источник «пряности»-меланжа/спайса (не путать с запрещёнными УК РФ курительными смесями!) — самого важного вещества в Империи, обладающего гериатрическими свойствами и продлевающего жизнь. Спайс также используется Орденом Бене Гессерит для развития у людей особых способностей (например, предзнания). Но, что самое главное, спайс, который невозможно синтезировать, а можно лишь собрать на Дюне, используется Космической Гильдией для осуществления межпланетных перевозок. Особым образом подготовленные специалисты — навигаторы, при употреблении огромного количества спайса открывают своему внутреннему взору пространство и время, что позволяет им предугадывать траекторию безопасного движения космических кораблей, несущихся сквозь пространство. Исчезнет спайс — и любые межпланетные коммуникации во Вселенной прекратятся, что приведёт к распаду самой Империи. А миллиарды людей, употреблявших этот наркотик (спайс вызывает непреодолимое привыкание (ясновидец, блин!)), умрут. Вот поэтому владение Арракисом и сулит золотые горы. И Харконнены, которым принадлежала планета ранее, накопили немалые его запасы. И они используют всё своё богатство для того, чтобы уничтожить своих врагов — Атрейдесов и вернуть себе Дюну.
Многие ведущие критики мира считают этот цикл классикой НФ и наиболее ярким представителем жанра.
Создал писатель и множество других произведений, среди которых можно выделить «Дракон в море»/Dragon in the Sea (1956), «Зелёный мозг»/The Green Brain (1966), «Направление — пустота»/Destination: Void (1966), «Глаза Гейзенберга»/The Eyes of Heisenberg (1966), «Создатели небес»/The Heaven Makers (1968), «Барьер Сантароги»/The Santaroga Barrier (1968), «Улей Хеллсторма»/Hellstrom’s Hive (1973), дилогию «Звезда под бичом»/Whipping Star (1970) и «Эксперимент Досади»/The Dosadi Experiment (1977), несколько десятков рассказов.
Создал писатель и множество других произведений, среди которых можно выделить «Дракон в море»/Dragon in the Sea (1956), «Зелёный мозг»/The Green Brain (1966), «Направление — пустота»/Destination: Void (1966), «Глаза Гейзенберга»/The Eyes of Heisenberg (1966), «Создатели небес»/The Heaven Makers (1968), «Барьер Сантароги»/The Santaroga Barrier (1968), «Улей Хеллсторма»/Hellstrom’s Hive (1973), дилогию «Звезда под бичом»/Whipping Star (1970) и «Эксперимент Досади»/The Dosadi Experiment (1977), несколько десятков рассказов.
Сотрудничал Герберт и с другими писателями. Например, в соавторстве с Биллом Рэнсомом написал романы цикла «Пандора»: «Инцидент с Иисусом»/The Jesus Incident, «Эффект Лазаря»/The Lazarus Effect и «Фактор вознесения»/The Ascension Factor.
Последним опубликованным произведением писателя стал роман «Человек двух миров»/The Man of Two Worlds, написанный им в соавторстве со старшим сыном — Брайаном.
В 1974 году Беверли перенесла операцию по удалению раковой опухоли, но болезнь продолжила прогрессировать. Она умерла в 1984 году на руках у мужа на Гавайских островах, где они жили с 1980 года. Писатель очень переживал её смерть, так как горячо любил жену и даже посвятил ей несколько своих книг.
В 1974 году Беверли перенесла операцию по удалению раковой опухоли, но болезнь продолжила прогрессировать. Она умерла в 1984 году на руках у мужа на Гавайских островах, где они жили с 1980 года. Писатель очень переживал её смерть, так как горячо любил жену и даже посвятил ей несколько своих книг.
Но в 1985 году Герберт вновь женился — на Терезе Шэклфорд, с которой не успел прожить и года.
11 февраля 1986 года Франклин Патрик Герберт скончался на 66-м году жизни в госпитале Висконсинского университета (Мэдисон, Висконсин) от лёгочной эмболии, вызванной операцией по удалению раковой опухоли поджелудочной железы.
11 февраля 1986 года Франклин Патрик Герберт скончался на 66-м году жизни в госпитале Висконсинского университета (Мэдисон, Висконсин) от лёгочной эмболии, вызванной операцией по удалению раковой опухоли поджелудочной железы.
Но дело мастера живёт и сейчас. В 1999 году сын Фрэнка, Брайан, выпустил в соавторстве с известным писателем-фантастом, автором саги «Звёздные войны», Кевином Дж. Андерсоном роман «Дюна: Дом Атрейдесов»/Dune: House Atreides, ставший 1-ой книгой новой трилогии о мире Дюны — «Прелюдия к Дюне», действие которой разворачивается за 40 лет до начала событий, описанных в оригинальном цикле и раскрывает зарождение вражды между Великими Домами. 2-ой и 3-й романы трилогии носят, естественно, названия «Дом Харконненов»/Dune: House Harkonnen (2000) и «Дом Коррино»/Dune: House Corrino (2001).
Вслед за «Прелюдией» вышла ещё одна трилогия — «Легенды Дюны»: «Дюна: Батлерианский Джихад»/The Butlerian Jihad (2002), «Крестовый поход против машин»/The Machine Crusade (2003), «Битва за Коррин»/The Battle of Corrin (2004), в которой описывается события, происходившие в Старой Империи за 10 000 лет до описанных в первоначальной книге.
В 2006-2007 гг., опираясь на сохранившиеся черновики Фрэнка, тандем выпустил дилогию, продолжающую «Капитул Дюны» и завершающую «Хроники Дюны»: «Охотники Дюны»/Hunters of Dune (2006) и «Песчаные черви Дюны»/Sandworms of Dune (2007).
Затем последовала ещё одна трилогия, раскрывающая становление орденов и школ Дюны — «Великие школы Дюны»/Great Schools of Dune (2012): «Орден сестёр»/Sisterhood of Dune (2012), «Ментаты Дюны»/Mentats of Dune (2014), «Навигаторы Дюны»/Navigators of Dune (2016).
Существует и неоконченный пока ещё цикл «Герои Дюны» (2009-?), повествующий о приключениях отдельных персонажей Вселенной Дюны.
Брайан так же тщательно изучил 6 первоначальных книг по Дюне и составил массивный «Указатель Дюны»/Dune Concordance.
В 2006-2007 гг., опираясь на сохранившиеся черновики Фрэнка, тандем выпустил дилогию, продолжающую «Капитул Дюны» и завершающую «Хроники Дюны»: «Охотники Дюны»/Hunters of Dune (2006) и «Песчаные черви Дюны»/Sandworms of Dune (2007).
Затем последовала ещё одна трилогия, раскрывающая становление орденов и школ Дюны — «Великие школы Дюны»/Great Schools of Dune (2012): «Орден сестёр»/Sisterhood of Dune (2012), «Ментаты Дюны»/Mentats of Dune (2014), «Навигаторы Дюны»/Navigators of Dune (2016).
Существует и неоконченный пока ещё цикл «Герои Дюны» (2009-?), повествующий о приключениях отдельных персонажей Вселенной Дюны.
Брайан так же тщательно изучил 6 первоначальных книг по Дюне и составил массивный «Указатель Дюны»/Dune Concordance.
А в 2003 году он выпустил книгу «Мечтатель Дюны»/Dreamer of Dune — биографию своего отца, работа над которой началась с того, что Брайан в течение многих лет вёл журнал, в который заносил значимые события из жизни их семьи. Эти его записи и вылились в большую биографию Фрэнка П. Герберта.
Награды и премии Ф. Герберта:
1965 — Премия «Небьюла»/Nebula Award — ежегодная премия Американской ассоциацией писателей-фантастов/Science Fiction and Fantasy Writers of America, SFWA. Категория: «Роман» — «Дюна»/Dune (1965). «Дюна», кстати, стала первым романом, удостоенным этой премии. (Герберт и сам участвовал затем в жюри, определяющем победителей премий — в 1975-76 гг., (Nebula), в 1985 г. (Hubbard — «дочка» Небьюлы));
1966 — Премия Хьюго»/Hugo Award — американская «Премия за достижения в области научной фантастики»/The Science Fiction Achievement Award. Была учреждена в 1953 г. и названа в честь Хьюго Гернсбека, названного в 1960 г. «отцом журнальной научной фантастики»/The Father of Magazine Science Fiction. Присуждается ежегодно за лучшие произведения в жанре НФ Всемирным обществом научной фантастики/World Science Fiction Society (WSFS). В голосовании участвуют все зарегистрировавшиеся участники конвента (поэтому считается «читательской», в отличии от Nebula). Категория: «Роман» — «Дюна»/Dune (1965);
1974 — Премия «Серебряная комета»/Cometa d'Argento. Категория: «Роман (США)» — «Дюна»/Dune (1965);
1974 — Премия «Сэйун»/星雲賞/Seiunshō, 第5回 — японская премия за лучшее НФ-произведение, опубликованное в Японии. Категория: «Переводной роман» — «Дюна»/Dune (1965);
1975 — Премия «Локус»/Locus Award – ежегодная литературная премия в области НФ и фэнтези, присуждаемая по итогам голосования читателей журнала «Локус»/Locus Magazine. Присуждается с 1971 г., обладатель премии определяется по результатам открытого голосования, принять участие в котором могут все желающие, поэтому лауреатов определяет бОльшее число людей, чем лауреатов «Хьюго» и «Небьюлы» вместе взятых. Категория: «Лучший научно-фантастический роман всех времён» — «Дюна»/Dune (1965);
1978 — Премия "Аполло"/Prix Tour-Apollo – ежегодная французская читательская премия. Категория: «Лучший фантастический роман на французском языке» — «Улей Хельстрома»/Hellstrom's Hive (1973);
1986 — Премия «Космос 2000»/Cosmos 2000 — награда парижского книжного магазина Cosmos 2000, специализировавшегося на фантастике. Учреждена в 1982 г. по инициативе Анник Беген. Присуждалась за лучший роман, изданный во Франции, — как франкоязычный, так и переводной. Имя лауреата определяли читатели. После закрытия магазина в 1996 г. присуждение премии прекратилось. А. Беген намеревалась создать новую площадку для голосования в Интернете, но смерть в октябре 1997 г. помешала её планам. Категория: «Роман (США)» — «Еретики Дюны»/Heretics of Dune (1984);
1998 — Премия "Сталкер"/Stalker — премия эстонского Общества фантастов/Estcon. Категория: «Parima ulmeraamatu kategooria (США)» — «Дюна»/Dune (1965);
2003 — «200 лучших книг по версии BBC» (Великобритания)/BBC The Big Read — список из 200 лучших романов различных жанров, составленный в результате опроса, в котором приняли участие около 1 млн. телезрителей канала — «Дюна»/Dune (1965);
2006 — введён в Зал славы научной фантастики и фэнтези/Science Fiction and Fantasy Hall of Fame. Это не премия, а список, включающий наиболее значительных фантастов современности. Основан в 1996 г. Канзасским обществом научной фантастики и фэнтези/Kansas City Science Fiction and Fantasy Society (KCSFFS) при содействии Дж. Уэйн и Элси М. Ганн из Центра по изучению НФ при Университете Канзаса/Center for the Study of Science Fiction at the University of Kansas. (Центр также координирует вручение Мемориальной премии Кэмпбелла/Campbell Memorial Awards и Мемориальной премии Старджона/Sturgeon Memorial Awards). Категория: «Литература. Творцы (выбор жюри)» — «Еретики Дюны»/Heretics of Dune (1984);
2008 — Премия «SFinks»/Nagroda SFinks — награда читателей варшавского ежеквартальника SFinks и клиентов книжного магазина Verbum 2 (позднее: Solarisnet.pl), присуждалась с 1995 по 2014 гг. за литературное творчество в области НФ. Церемония проходила во время Международного Фестиваля Фантастики в Нидзице (Польша). Патронат над премией осуществлял Фонд «Солярис» (Ольштын, Польша). Категория: «Книга года» — «Дюна»/Dune (1965);
2019 — «100 самых вдохновляющих романов по версии BBC»/BBC list of 100 “most inspiring” novels — рейтинг, сформированный группой ведущих писателей и критиков, включающий в себя 100 англоязычных романов, написанных за последние 300 лет и повлиявших на их жизнь. Романы в рейтинге сгруппированы по темам. Категория: «Жизнь, смерть и другие миры» — «Дюна»/Dune (1965).
1965 — Премия «Небьюла»/Nebula Award — ежегодная премия Американской ассоциацией писателей-фантастов/Science Fiction and Fantasy Writers of America, SFWA. Категория: «Роман» — «Дюна»/Dune (1965). «Дюна», кстати, стала первым романом, удостоенным этой премии. (Герберт и сам участвовал затем в жюри, определяющем победителей премий — в 1975-76 гг., (Nebula), в 1985 г. (Hubbard — «дочка» Небьюлы));
1966 — Премия Хьюго»/Hugo Award — американская «Премия за достижения в области научной фантастики»/The Science Fiction Achievement Award. Была учреждена в 1953 г. и названа в честь Хьюго Гернсбека, названного в 1960 г. «отцом журнальной научной фантастики»/The Father of Magazine Science Fiction. Присуждается ежегодно за лучшие произведения в жанре НФ Всемирным обществом научной фантастики/World Science Fiction Society (WSFS). В голосовании участвуют все зарегистрировавшиеся участники конвента (поэтому считается «читательской», в отличии от Nebula). Категория: «Роман» — «Дюна»/Dune (1965);
1974 — Премия «Серебряная комета»/Cometa d'Argento. Категория: «Роман (США)» — «Дюна»/Dune (1965);
1974 — Премия «Сэйун»/星雲賞/Seiunshō, 第5回 — японская премия за лучшее НФ-произведение, опубликованное в Японии. Категория: «Переводной роман» — «Дюна»/Dune (1965);
1975 — Премия «Локус»/Locus Award – ежегодная литературная премия в области НФ и фэнтези, присуждаемая по итогам голосования читателей журнала «Локус»/Locus Magazine. Присуждается с 1971 г., обладатель премии определяется по результатам открытого голосования, принять участие в котором могут все желающие, поэтому лауреатов определяет бОльшее число людей, чем лауреатов «Хьюго» и «Небьюлы» вместе взятых. Категория: «Лучший научно-фантастический роман всех времён» — «Дюна»/Dune (1965);
1978 — Премия "Аполло"/Prix Tour-Apollo – ежегодная французская читательская премия. Категория: «Лучший фантастический роман на французском языке» — «Улей Хельстрома»/Hellstrom's Hive (1973);
1986 — Премия «Космос 2000»/Cosmos 2000 — награда парижского книжного магазина Cosmos 2000, специализировавшегося на фантастике. Учреждена в 1982 г. по инициативе Анник Беген. Присуждалась за лучший роман, изданный во Франции, — как франкоязычный, так и переводной. Имя лауреата определяли читатели. После закрытия магазина в 1996 г. присуждение премии прекратилось. А. Беген намеревалась создать новую площадку для голосования в Интернете, но смерть в октябре 1997 г. помешала её планам. Категория: «Роман (США)» — «Еретики Дюны»/Heretics of Dune (1984);
1998 — Премия "Сталкер"/Stalker — премия эстонского Общества фантастов/Estcon. Категория: «Parima ulmeraamatu kategooria (США)» — «Дюна»/Dune (1965);
2003 — «200 лучших книг по версии BBC» (Великобритания)/BBC The Big Read — список из 200 лучших романов различных жанров, составленный в результате опроса, в котором приняли участие около 1 млн. телезрителей канала — «Дюна»/Dune (1965);
2006 — введён в Зал славы научной фантастики и фэнтези/Science Fiction and Fantasy Hall of Fame. Это не премия, а список, включающий наиболее значительных фантастов современности. Основан в 1996 г. Канзасским обществом научной фантастики и фэнтези/Kansas City Science Fiction and Fantasy Society (KCSFFS) при содействии Дж. Уэйн и Элси М. Ганн из Центра по изучению НФ при Университете Канзаса/Center for the Study of Science Fiction at the University of Kansas. (Центр также координирует вручение Мемориальной премии Кэмпбелла/Campbell Memorial Awards и Мемориальной премии Старджона/Sturgeon Memorial Awards). Категория: «Литература. Творцы (выбор жюри)» — «Еретики Дюны»/Heretics of Dune (1984);
2008 — Премия «SFinks»/Nagroda SFinks — награда читателей варшавского ежеквартальника SFinks и клиентов книжного магазина Verbum 2 (позднее: Solarisnet.pl), присуждалась с 1995 по 2014 гг. за литературное творчество в области НФ. Церемония проходила во время Международного Фестиваля Фантастики в Нидзице (Польша). Патронат над премией осуществлял Фонд «Солярис» (Ольштын, Польша). Категория: «Книга года» — «Дюна»/Dune (1965);
2019 — «100 самых вдохновляющих романов по версии BBC»/BBC list of 100 “most inspiring” novels — рейтинг, сформированный группой ведущих писателей и критиков, включающий в себя 100 англоязычных романов, написанных за последние 300 лет и повлиявших на их жизнь. Романы в рейтинге сгруппированы по темам. Категория: «Жизнь, смерть и другие миры» — «Дюна»/Dune (1965).
Библиография Ф. Герберта:
Циклы произведений:
«Вселенная Дюны» («Дюна»)/Dune (Dune Universe, Duniverse):
«Дюна»/Dune (1965), «Мессия Дюны»/Dune Messiah (1969), «Дети Дюны»/Children of Dune (1976), «Бог-Император Дюны»/God Emperor of Dune (1981), «Еретики Дюны»/Heretics of Dune (1984), «Капитул Дюны»/Chapterhouse: Dune (1985), «Путь к Дюне»/The Road to Dune (2005, антология: неопубликованное при жизни + повести и рассказы Б. Герберта и К. Дж. Андерсона).
«Вселенная Консента» («Джордж Маккай», «Вселенная сознающих»)/Jorj McKie (ConSentiency Universe). «Если с вами в контакт пытаются вступить живые Звёзды, то какова вероятность положительного результата? Ведь человечество для Звёзд почти незаметно, и малейшее недопонимание приведёт к галактической катастрофе. БюСаб — Бюро Саботажа, выставляет для решения проблем контакта своего лучшего агента — Джорджа Х. Маккая»:
«Всё дело в постромках»/A Matter of Traces (1958), «Тактичный саботажник»/The Tactful Saboteur (1964), «Звезда под бичом»/Whipping Star (1970), «Эксперимент Досади»/The Dosadi Experiment (1977).
«Пандора»/Pandora Sequence (соавтор Б. Рэнсом). «Огромный звездолёт с далёкими потомками первых путешественников, давно забывших родную Землю, кружит над планетой Пандора — настоящим адом для человека. Она населена злобными созданиями, а практически всю её поверхность занимает океан, в водах которого безраздельно властвуют разумные водоросли, единый богоподобный разум. Да и сам звездолёт перешагивает все пороги разумности и тоже считает себя богом. Экипажу приходится балансировать между этими 2-я «божественными силами»:
«Направление: пустота» («Сон или явь?»)/Destination: Void (1966), «Инцидент с Иисусом» («Ящик Пандоры»)/The Jesus Incident (1979), «Эффект Лазаря»/The Lazarus Effect (1983), «Фактор вознесения»/The Ascension Factor (1988).
Отдельные романы: «Дракон в море» («Под давлением»)/The Dragon in the Sea (1956), «Зелёный мозг»/The Green Brain (Greenslaves) (1966), «Глаза Гейзенберга»/The Eyes of Heisenberg (1966),— «Создатели небес» («Небесные творцы»)/The Heaven Makers (1968), «Барьер Сантароги»/The Santaroga Barrier (1968), «Ловец душ»/Soul Catcher (1972), «Создатели богов»/The Godmakers (1972), «Улей Хельстрома»/Hellstrom's Hive (1973), «Потомок по прямой линии»/Direct Descent (1980), «Белая чума»/The White Plague (1982), «Человек двух миров»/Man of Two Worlds (1986).
Повести и рассказы: Survival of the Cunning (1945), «Жёлтый огонь»/Yellow Fire (1947), «На что-то напрашиваетесь?» («Что-нибудь ищете?»)/Looking for Something? (1952), «Операционный синдром» («Синдром власти»)/Operation Syndrome (1954), «Исчезнувшие собаки» («Утраченные собаки»)/The Gone Dogs (1954), Pack Rat Planet (1954), «Крысиные гонки»/Rat Race (1955), «Оккупационные силы»/Occupation Force (1955), «Пустышка»/The Nothing (1956), Cease Fire (1958), «Старый блуждающий дом»/Old Rambling House (1958), You Take the High Road (1958), Missing Link (1959), Operation Haystack (1959), The Priests of Psi (1960), Egg and Ashes (1960), «Полная Боевая Готовность» («Без ограничений»)/A-W-F, Unlimited (1961), Try to Remember (1961), Mating Call (1961), Mindfield (1962), The Mary Celeste Move (1964), «Комитет всего»/Committee of the Whole (1965), «Эффект ГП»/The GM Effect (1965), The Primitives (1966), «Счастливое избавление» («Радость бегства»)/Escape Felicity (1966), «По книге»/By the Book (1966), «Гнездостроители»/The Featherbedders (1967), The Being Machine (The Mind Bomb) (1969), «Семена жизни» («Семенной фонд»)/Seed Stock (1970), Murder Will In (1970), «Проект 40»/Project 40 (1973), «Встреча в глухом уголке» («Неожиданная встреча в пустынном месте»)/Encounter in a Lonely Place (1973), «Рулетка» («Нечто азартное»)/Gambling Device (1973), «Пассаж для фортепиано»/Passage for Piano (1973), «Смерть в городе»/The Death of a City (1973), «Дружеский визит»/Come to the Party (1978), Songs of a Sentient Flute (1979), Frogs and Scientists (1979), Feathered Pigs (1979), «Путь к Дюне»/The Road to Dune (1985).
Циклы произведений:
«Вселенная Дюны» («Дюна»)/Dune (Dune Universe, Duniverse):
«Дюна»/Dune (1965), «Мессия Дюны»/Dune Messiah (1969), «Дети Дюны»/Children of Dune (1976), «Бог-Император Дюны»/God Emperor of Dune (1981), «Еретики Дюны»/Heretics of Dune (1984), «Капитул Дюны»/Chapterhouse: Dune (1985), «Путь к Дюне»/The Road to Dune (2005, антология: неопубликованное при жизни + повести и рассказы Б. Герберта и К. Дж. Андерсона).
«Вселенная Консента» («Джордж Маккай», «Вселенная сознающих»)/Jorj McKie (ConSentiency Universe). «Если с вами в контакт пытаются вступить живые Звёзды, то какова вероятность положительного результата? Ведь человечество для Звёзд почти незаметно, и малейшее недопонимание приведёт к галактической катастрофе. БюСаб — Бюро Саботажа, выставляет для решения проблем контакта своего лучшего агента — Джорджа Х. Маккая»:
«Всё дело в постромках»/A Matter of Traces (1958), «Тактичный саботажник»/The Tactful Saboteur (1964), «Звезда под бичом»/Whipping Star (1970), «Эксперимент Досади»/The Dosadi Experiment (1977).
«Пандора»/Pandora Sequence (соавтор Б. Рэнсом). «Огромный звездолёт с далёкими потомками первых путешественников, давно забывших родную Землю, кружит над планетой Пандора — настоящим адом для человека. Она населена злобными созданиями, а практически всю её поверхность занимает океан, в водах которого безраздельно властвуют разумные водоросли, единый богоподобный разум. Да и сам звездолёт перешагивает все пороги разумности и тоже считает себя богом. Экипажу приходится балансировать между этими 2-я «божественными силами»:
«Направление: пустота» («Сон или явь?»)/Destination: Void (1966), «Инцидент с Иисусом» («Ящик Пандоры»)/The Jesus Incident (1979), «Эффект Лазаря»/The Lazarus Effect (1983), «Фактор вознесения»/The Ascension Factor (1988).
Отдельные романы: «Дракон в море» («Под давлением»)/The Dragon in the Sea (1956), «Зелёный мозг»/The Green Brain (Greenslaves) (1966), «Глаза Гейзенберга»/The Eyes of Heisenberg (1966),— «Создатели небес» («Небесные творцы»)/The Heaven Makers (1968), «Барьер Сантароги»/The Santaroga Barrier (1968), «Ловец душ»/Soul Catcher (1972), «Создатели богов»/The Godmakers (1972), «Улей Хельстрома»/Hellstrom's Hive (1973), «Потомок по прямой линии»/Direct Descent (1980), «Белая чума»/The White Plague (1982), «Человек двух миров»/Man of Two Worlds (1986).
Повести и рассказы: Survival of the Cunning (1945), «Жёлтый огонь»/Yellow Fire (1947), «На что-то напрашиваетесь?» («Что-нибудь ищете?»)/Looking for Something? (1952), «Операционный синдром» («Синдром власти»)/Operation Syndrome (1954), «Исчезнувшие собаки» («Утраченные собаки»)/The Gone Dogs (1954), Pack Rat Planet (1954), «Крысиные гонки»/Rat Race (1955), «Оккупационные силы»/Occupation Force (1955), «Пустышка»/The Nothing (1956), Cease Fire (1958), «Старый блуждающий дом»/Old Rambling House (1958), You Take the High Road (1958), Missing Link (1959), Operation Haystack (1959), The Priests of Psi (1960), Egg and Ashes (1960), «Полная Боевая Готовность» («Без ограничений»)/A-W-F, Unlimited (1961), Try to Remember (1961), Mating Call (1961), Mindfield (1962), The Mary Celeste Move (1964), «Комитет всего»/Committee of the Whole (1965), «Эффект ГП»/The GM Effect (1965), The Primitives (1966), «Счастливое избавление» («Радость бегства»)/Escape Felicity (1966), «По книге»/By the Book (1966), «Гнездостроители»/The Featherbedders (1967), The Being Machine (The Mind Bomb) (1969), «Семена жизни» («Семенной фонд»)/Seed Stock (1970), Murder Will In (1970), «Проект 40»/Project 40 (1973), «Встреча в глухом уголке» («Неожиданная встреча в пустынном месте»)/Encounter in a Lonely Place (1973), «Рулетка» («Нечто азартное»)/Gambling Device (1973), «Пассаж для фортепиано»/Passage for Piano (1973), «Смерть в городе»/The Death of a City (1973), «Дружеский визит»/Come to the Party (1978), Songs of a Sentient Flute (1979), Frogs and Scientists (1979), Feathered Pigs (1979), «Путь к Дюне»/The Road to Dune (1985).
Фильмография:
«Дюна»/Dune (Dino De Laurentiis Corporation Universal City Studios, США-Мексика Реж.: Дэвид Линч, 1984), «Дюна»/Dune (мини–сериал, США-Канада-Германия-Италия, реж.: Джон Харрисон, 2000), «Дети Дюны»/Children of Dune (сериал, Германия-США, реж.: Грег Яйтанс, 2003), «Прекратить огонь»/Frank Herbert's Cease Fire (короткометражка, студенческий фильм, США, реж.: Джейкоб М. Коллинз, 2012), The Secrets of Frank Herbert's Dune (документальный, США, 2000).
«Дюна»/Dune (Dino De Laurentiis Corporation Universal City Studios, США-Мексика Реж.: Дэвид Линч, 1984), «Дюна»/Dune (мини–сериал, США-Канада-Германия-Италия, реж.: Джон Харрисон, 2000), «Дети Дюны»/Children of Dune (сериал, Германия-США, реж.: Грег Яйтанс, 2003), «Прекратить огонь»/Frank Herbert's Cease Fire (короткометражка, студенческий фильм, США, реж.: Джейкоб М. Коллинз, 2012), The Secrets of Frank Herbert's Dune (документальный, США, 2000).
В настоящее время режиссёр Дени Вильнёв закончил работу над очередной экранизацией «Дюны», трейлеры которой уже гуляют по Сети. Ожидалось, что фильм выйдет в 2-х частях, релиз 1-й из которых был намечен на 17 декабря 2020 года, но, в связи со всеми последними проблемами, студия Warner Bros. решила перенести премьеру на будущий год. Картина планирует появиться в кинотеатрах 1 октября 2021 года. Как получится на самом деле, увидим.
Игры по «Вселенной Дюны»:
Dune — компьютерная военная и экономическая стратегия с элементами квеста, разработана французской компанией Cryo Interactive и издана Virgin Interactive, использующая образы персонажей и материалы экранизации Д. Линча (1984), Dune II: The Building of a Dynasty — стратегия в реальном времени (real-time strategy (RTS), Westwood Studios, 1992),Dune III/Дюна 3 — фанатский релиз от Демьянишина Владислава, на графике Dune II от Westwood Studios, однако это не RTS, а пошаговая тактическая игра RPG (1994), Dune 2000: Long Live the Fighters! — продолжение Dune, RTS от Westwood Studios (1998), Emperor Battle For Dune — 3D RTS, заключительная часть серии (Westwood Studios, Intelligent Games, 2001), Dune IV, как и Dune III — усовершенствованная версия Dune II: The Building of A Dynasty (для PC) и Dune II: The Battle For Arrakis (для игровых консолей) от В. Демьянишина (2004).
Источники:
https://www.livelib.ru/author/229495-frenk-gerbert
https://24smi.org/celebrity/48522-frenk-gerbert.html
https://fb.ru/article/370295/frenk-gerbert-biografiya-klassika-nauchno-fantasticheskoy-literaturyi-saga-hroniki-dyunyi
https://fantlab.ru/autor146
https://dune.fandom.com/ru/wiki/Фрэнк_Герберт
https://kulturomania.ru/news/item/opublikovan-pervyy-kadr-dyuny-s-timoti-shalame
https://www.livelib.ru/author/100/top-brajan-gerbert-kevin-anderson
https://www.livelib.ru/author/229495-frenk-gerbert
https://24smi.org/celebrity/48522-frenk-gerbert.html
https://fb.ru/article/370295/frenk-gerbert-biografiya-klassika-nauchno-fantasticheskoy-literaturyi-saga-hroniki-dyunyi
https://fantlab.ru/autor146
https://dune.fandom.com/ru/wiki/Фрэнк_Герберт
https://kulturomania.ru/news/item/opublikovan-pervyy-kadr-dyuny-s-timoti-shalame
https://www.livelib.ru/author/100/top-brajan-gerbert-kevin-anderson
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И титулы не обязательно автоматически передаются по наследству всем потомкам, а не то через какое-то время чуть ли не все бы стали герцогами и баронами.