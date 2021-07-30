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Физики впервые получили материю из чистой энергии

Физики впервые получили материю из чистой энергии (1 фото)

Автор:
30 июля 2021 17:59
Метки: материя   физика   энергия   
697
1
Ученые преобразовали световую энергию в материю.

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Метки: материя   физика   энергия   
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16  комментариев
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3k
Allmaster 4 часа назад
Сколько нужно светить фонариком, чтобы получить кирпич?
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27k
АнтонПолднев Полчаса назад
Основное открытие состоит в том, что......
Основное открытие состоит в том, что......Посмотреть
Основное открытие состоит в том, что......
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28k
MatveiVainrub Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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2k
Voldometr Noname 52 минуты назад
им удалось получить убедительные доказательства ........ образование вещества непосредственно из света
----------------------------------------------------------------------------------
А эффект образования пар разве это не доказывает?
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56k
Парагвайский шпион 3 часа назад
А я уже в который раз говорю: хотите познать БОГА, читайте... "Краткий курс Теоретической Физики" под ред. Д.Ландау, А. Лифшиц...
В этом курсе, божественного больше, чем во всех писаниях, торах, коранах и прочей сказочной ерунде. Не читайте сказки. Врубайтесь в науку...
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3
Darudara 3 часа назад
Эй, плоскоголовые и иже с ними! Чего спите? Тут учёные организовали очередной заговор по инструкциям рептилоидов!
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990
Будьте крепенькими и здоровенькими! 3 часа назад
Непонятно, но интересно. …Даёшь синтез солнечной энергии в организации Пищеторга!
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394
Елена Букреева 3 часа назад
Вроде советские учёные такой эксперимент проводили. Знакомый физик рассказывал, что это слишком энергозатратная процедура.
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