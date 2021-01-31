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Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее

Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее (4 фото)

Автор:
31 января 2021 13:18
Сообщество : Наука
Метки: ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ   исследование   космос   магнитное поле   плазма   разработка   ракетный двигатель   физика   
2440
4
Ученый из Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL) Фатима Ибрахим предложила новую концепцию ракетного двигателя для межпланетных перелетов, который способен доставить людей на Марс и другие планеты быстрее, чем существующие разработки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ   исследование   космос   магнитное поле   плазма   разработка   ракетный двигатель   физика   
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Александр Туманов 56 минут назад
Нашла Советский журнал 'наука и техника' за 1980 год.
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10k
Андрей Ватрушкин Минуту назад
Осталось придумать как закинуть в космос коллайдер.
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6k
B0n 13 минут назад
Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Эта Фатима живет в Америке, работает физиком и думеат о космических путешествиях.
А такая же Фатима в Афганистане или Пакистане думает, как прокормить ораву своих детишек, как подоить своих коз и овечек и где взять дрова, чтобы топить зимой свою лачугу.
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2k
Mellivora Frank Borman Полчаса назад
В Америке много своих Джейн по помойкам лазит.
Хотя бы потому, что денег на хорошее образование нет.
Эту Фатиму надо бы разъяснить,что,откуда,кто родители и родственники.
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4k
Elmaestro Frank Borman 17 минут назад
ага,
а еще есть Роман, который ездит каждый день на работу, еле еле сводит концы с концами, и думает куда бы подальше запихнуть своё высшее образование биофака...
а такой же Роман, катается на яхтах, покупает/продает футбольные клубы, е.б.ё.т. красивых тёток...
.
че сказать хотел?
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27k
Сталин подтвердил бы!! Frank Borman 15 минут назад
Ну США настойчиво навязывают демократию Афганистану. А по сути высасывает более менее человеческий и материальный ресурс.
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3k
кто? кусто! ;-) Mellivora 7 минут назад
В Америке много своих Джейн по помойкам лазит. Хотя бы потому, что денег на хорошее образование нет.
-------------------------А уж сколько Жень в Великой Духовно-скрепоносной России по помойкам лазит...
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3k
кто? кусто! ;-) Сталин подтвердил бы!! 6 минут назад
Кто что сосёт... Америка - ресурсы, россияне - член Путина!
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4k
alfii Полчаса назад
Сплошной парадокс: женщина-физик Фатима.
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18k
ПаганецЪ alfii 8 минут назад
Когда в голове не аллахакбар, такое бывает.
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10k
wilddewill Полчаса назад
Ну да, "американка" Фатима предложила новый плазменный движок)))) знаете в чем проблема? Она песни не сочиняет)))
вот Рогозин, поет и продвигает движки на ядерной тяге.... только молча. Ну как, молча, поёт же)))) а илон, святоша маск, пока довольствуется, честно спиндиными разработками рд 180)))) Фатима, какая у тебя фатима)))))))
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1k
Aleksandr Varich Полчаса назад
Мне это напомнило ...
Мне это напомнило ...
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28
Иван Полчаса назад
Вот первая пусть туда и летит, в один конец. Планета на которой была жизнь и ее там не возродить. Пока долетит получит смертельную дозу радиации.
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2k
Mellivora Иван 24 минуты назад
О радиации они будут думать позже.)))
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77
Doctor Edichka Mellivora 3 минуты назад
Позже не получится - астронавтов при таком ускорении по стенам размажет.
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17k
anpetrof Полчаса назад
Пока не придумают способ перемещения в пространстве без реактивного двигателя или реактивный двигатель с неограниченным запасом топлива, НИКУДА НИКТО НЕ ПОЛЕТИТ...
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10k
paranoid anpetrof Полчаса назад
Чукча не читатель?
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150k
Alf paranoid 5 минут назад
Чукча заголовок точно прочитал)
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−43
And Pop 40 минут назад
И че толку? Будет так же, как и с медициной. Создали люди, а пользоваться могут только богатые.
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10k
wilddewill And Pop Полчаса назад
Так же и про интернет писали, но, ты же, нищеброд, пользуешься сейчас?))))
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712
Сергей Дусаков 43 минуты назад
Стоить будет как космический корабль.
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10k
paranoid Сергей Дусаков Полчаса назад
Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее
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6k
Дмитрий Поволяев 50 минут назад
Если бы человечество не воевало, а реально все научные достижения и разработки аккумулировала, и приумножала, то во всём мире не было бы нищеты и мы бы давно уже пытались осваивать другие миры. А не вот это вот всё меряться пиписьками у кого ракеты мощнее...
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17k
SolomonA paranoid Полчаса назад
Та же самая ракета, на которой Гагарин в космос летал... Начиналась с ФАУ-2, которой по Лондону пуляли.
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2k
Olegsky paranoid Полчаса назад
Например ядерное оружие.
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10k
wilddewill Дмитрий Поволяев 21 минуту назад
Даже, если, человечество бы изобрело способ полететь и колонизировать другую планету, варианта два, либо выпулить на другую планету всех нищих, и пусть там как хотят, либо улететь самим, забрав с собой кучку квалифицированных специалистов. Откройте глаза. Любая жизнь человека на этом стоит. Нищета будет всегда и везде. Просто, кто то хочет жить лучше, а кто то не хочет. Но, тот, кто не хочет, хочет вечно ныть. Или нарушать закон, грабить, убивать, [мат] гусей........ космос, для нас с вами закрыт. Но, я, если захочу, еще могу, а вот вы? Вопрос открыт))))
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10k
paranoid Olegsky 2 минуты назад
Супер изобретение. И что нам с него пользы? Это побочный продукт работы над ядерной энергетикой в принципе, которая началась задолго до войны.
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10k
paranoid SolomonA 56 секунд назад
Началось с работ по реактивому движению в принципе.
Другое дело что ученых которые этим занимались, по случаю военного времени, запрягли строить носители для взрывчатки а не для космонавтов
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46
titoff00 56 минут назад
Осталось токамак присобачить к космическому кораблю, а потом попытаться сдвинуть с места эдакую массу. Для справки масса токамака одного из самого компактного ITER - всего 5000т.
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1k
South 56 минут назад
Осталось для этого найти источник энергии соответствующий по мощности такамаку. Ну и со всем этим взлететь с Земли матушки.
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7k
Franklin Benjamin South Полчаса назад
тут речь не о взлететь, а о разгоне при отсутствии атмосферы и притяжения
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1k
Igors South 10 минут назад
Что такое "такамак"?
Не гуглится...
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2k
neutrino 59 минут назад
Дело за малым.
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86k
Дмитрий Час назад
Надо попробовать и не цепляться за устаревшие технологии, а модернизировать их - в этом и есть развитие.
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10k
wilddewill Дмитрий 9 минут назад
Черная дыра же получится? Или нет?)))) Пытаются же. Но простой люд орет, вот там катастрофа, ракета с ядерным двигателем рванула, а другие пишут, не может быть ракеты с ядерным двигателем, сказки и мультики..... Рогозин песни пишет, а вот, вот там же катастрофа!!!! Мультик взорвался..... сегодня в парикмахерской был, слышал, как пенсионерка распиналась, что их принуждают прививку от ковида делать и Собянин окуел))) А по факту, Собянин предлагает пенсионерам сделать прививку добровольно и, взамен на это, им досрочно разблокируют бесплатный проезд на транспорте. И не надо ждать общей отмены. Люди, это и есть черная дыра..... забыли, что было 20 лет назад? Я эту пенсионерку спросил, что вам Путин? А она говорит, 20 лет нельзя и он козёл)))) Ну ок, я её чпросил, а вот Зюганов? А что он? Спросила она? А то, что он слил результаты выборов алкашу в 1996 году и у власти уже 30 лет? Вот что)))) и что он сделал для страны? Пожевала она деснами.... да и заткнулась..... Извините за "кремлеботский высер"....
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5k
Lucky Час назад
Скорость выхлопа это, конечно, интересно. Но что на счет тяги этого двигателя? Например скорость света 300 тыс.км/сек, но это не означает, что если сзади установить фонарик, то этот корабль когда-нибудь сможет вообще разогнаться или тронуться с места.
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11k
KOSTELLO Час назад
Экономику строительства двигателя уже подсчитали?
А то теория теорией, а бабки еще никто не отменял
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7k
scorpio1965 KOSTELLO 22 минуты назад
Экономику строительства двигателя уже подсчитали?
-------------------
ты в каменном веке стоимость электричества тоже считал?
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11k
KOSTELLO scorpio1965 12 минут назад
Чем тебя так удивил мой вопрос?
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2k
Агасфер 2 часа назад
Судя по фамилии женщины это Двигатель Внутреннего Взрывания
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3k
kappaneed 2 часа назад
а это может сработать... шучу, нифига непонятно, но очень интересно))
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4k
Алексей 2 часа назад
Ну что тут может пойти не так
Ну что тут может пойти не так
Ну что тут может пойти не так
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3k
Shtoppi Алексей Полчаса назад
Да все что угодно.
Да все что угодно.
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2k
Sam Backet Алексей 22 минуты назад
на самом деле, форма такого корабля обусловлена необходимостью разнести радиоактивный двигатель и полезную нагрузку как можно дальше. В российском ТЭМ наоборот, реактор вынесен далеко вперёд, а ионный двигатель сзади
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7k
scorpio1965 Алексей 20 минут назад
Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее
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219
Его Алексей 2 минуты назад
Я бы на нём не полетел.
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269
Слава Платонов Shtoppi 24 секунды назад
ЧЮРКО БЕТОН
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