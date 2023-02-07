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Самого невезучего грабителя засняли на видео в Башкирии

Самого невезучего грабителя засняли на видео в Башкирии

Автор:
07 февраля 2023 14:18
Сообщество : Криминал
Метки: Башкирия   азс   видео   курьёз   ограбление   ружьё   
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Сначала налётчика остановил скользкий пол, затем дверь, и, наконец, полицейские.

Горе-грабитель из Шафраново (Башкирия) рассмешил не только соцсети, но, наверное, и сотрудника АЗС, кассу которого тот пришёл обчищать. Ограбление не задалось с первых секунд — не успев зайти в помещение, преступник поскользнулся и рухнул на пол. Но на этом его злоключения только начались.

Собравшись после эффектного кульбита, грабитель попытался выломать дверь в кассу, но и тут потерпел неудачу. В конце концов, мужчина плюнул на всё и решил скрыться, но только он вышел, как его задержали подъехавшие на вызов полицейские.

Полицейские изъяли у 44-летнего местного жителя ружьё и балаклаву. Сейчас для "счастливчика" избирается мера пресечения, сообщили в местном МВД.

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Метки: Башкирия   азс   видео   курьёз   ограбление   ружьё   
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8k
Tamdima 53 минуты назад
Последователь!
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Гур 36 минут назад
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666
Uganda 43 минуты назад
Балаклаву за что изымать? :)
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alertol 45 минут назад
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