Самого невезучего грабителя засняли на видео в Башкирии

Сначала налётчика остановил скользкий пол, затем дверь, и, наконец, полицейские.
Горе-грабитель из Шафраново (Башкирия) рассмешил не только соцсети, но, наверное, и сотрудника АЗС, кассу которого тот пришёл обчищать. Ограбление не задалось с первых секунд — не успев зайти в помещение, преступник поскользнулся и рухнул на пол. Но на этом его злоключения только начались.
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Собравшись после эффектного кульбита, грабитель попытался выломать дверь в кассу, но и тут потерпел неудачу. В конце концов, мужчина плюнул на всё и решил скрыться, но только он вышел, как его задержали подъехавшие на вызов полицейские.
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Полицейские изъяли у 44-летнего местного жителя ружьё и балаклаву. Сейчас для "счастливчика" избирается мера пресечения, сообщили в местном МВД.
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