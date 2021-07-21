Столичный полицейский головой врезался в столб во время погони за закладчиком

Череп правоохранителя оказался крепким - непонятно, как столб выдержал такое столкновение. Больше всех в этой истории повезло предполагаемому преступнику, который благополучно скрылся.
Звание самого
неуклюжего невезучего полицейского досталось вчера московскому патрульному, который споткнулся на ровном месте и впечатался головой в стоявший на его пути столб.
Судя по разговору на видео, патрулируя улицу, полицейский несколько раз замечал подозрительных молодых людей в разных местах и предположил, что они занимаются закладками наркотиков. При попытке их задержать, один из подозреваемых сорвался с места и побежал. Правоохранитель со всей прыти погнался вдогонку, но буквально через несколько метров споткнулся и с оглушительным звоном встретился со столбом.
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Судя по всему, полицейский серьезно не пострадал. Во всяком случае, в МВД этот инцидент не комментируют и не сообщают о состоянии здоровья правоохранителя. Будем надеяться, что с ним все хорошо, и он продолжает выполнять свою социально значимую работу.
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задумка была гениальная - рассмешить преступника до колик, чтобы тот не смог убежать.
кто ж знал что у закладчика ч/ю отсутствует напрочь!
Приключения капитана Врунгеля. Одесская киностудия.
Как много дум, наводит он....