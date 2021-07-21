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Столичный полицейский головой врезался в столб во время погони за закладчиком

Столичный полицейский головой врезался в столб во время погони за закладчиком (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 12:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   видео   голова   курьез   невезение   полицейский   столб   
1556
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1

Череп правоохранителя оказался крепким - непонятно, как столб выдержал такое столкновение. Больше всех в этой истории повезло предполагаемому преступнику, который благополучно скрылся.

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Метки: Москва   видео   голова   курьез   невезение   полицейский   столб   
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Смешного не вижу тут ни чего !!! Жаль дядьку, здоровья ему . А барыг к стенке !!!
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17k
Robin Hood 2 минуты назад
А чо голове то болеть? Там кость одна. С одной извилиной. Да и та след от фуражки
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282
udok7856 10 минут назад
Звенел не столб я полагаю))), здоровья мужику, нормально влетел.
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4k
Estetik 17 минут назад
редкой чистоты звук...
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−90
горби 24 минуты назад
росгвардеец? не жалко
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515
Миша Полчаса назад
Скажет что его избили. Бедный столб.
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100
Александр Поляков Полчаса назад
неуклюжий мусор
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1k
Mikhail 36 минут назад
ну споткнулся да споткнулся. хотя было бы лучше, если бы поймал преступника
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−14
__ 37 минут назад
видать накуренный мусор ...
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3k
Вова 46 минут назад
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1k
Froll 47 минут назад
Звон возможно от кокарды.Не понятно откуда столько радости в комментариях под видео.Или это нарики которые радуются что закладчик убежал?
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775
DeDsmile 50 минут назад
полицейский сразу смекнул, что физические данные не позволят ему догнать преступника.
задумка была гениальная - рассмешить преступника до колик, чтобы тот не смог убежать.
кто ж знал что у закладчика ч/ю отсутствует напрочь!
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1k
elf3399 54 минуты назад
мент делом занят, не буду смеяться
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457
Семен 56 минут назад
Блин, аж голова заболела....
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6k
КОСТЯН 57 минут назад
Не головой а плечом, звон от погона был
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367
korney Час назад
Служивого обязательно поощрить - звук почти один-в-один.
Приключения капитана Врунгеля. Одесская киностудия.
Ссылка www.youtube.com
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23k
Батончик с маком Час назад
Вечерний звон, вечерний звон
Как много дум, наводит он....
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180
⛔ Александр ⛔ Час назад
Звон башки:)))))
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