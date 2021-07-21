Столичный полицейский головой врезался в столб во время погони за закладчиком

Звание самого неуклюжего невезучего полицейского досталось вчера московскому патрульному, который споткнулся на ровном месте и впечатался головой в стоявший на его пути столб.

Судя по разговору на видео, патрулируя улицу, полицейский несколько раз замечал подозрительных молодых людей в разных местах и предположил, что они занимаются закладками наркотиков. При попытке их задержать, один из подозреваемых сорвался с места и побежал. Правоохранитель со всей прыти погнался вдогонку, но буквально через несколько метров споткнулся и с оглушительным звоном встретился со столбом.