В Пакистане разверзлась дорога и поглотила рабочих: видео

По данным телеканала REN.TV, ливневые отводы не справились с выпавшим объёмом осадков. Дожди переполнили городскую канализацию, из-за чего сточные воды текли уже по улицам и переулкам, смывая преграды на своём пути.

Жители исламской столицы опубликовали в соцсетях множество впечатляющих сюжетов. В качестве примера можно привести видео, на котором вода подмыла дорогу до такой степени, что брусчатка покрытия под ногами рабочих стала осыпаться, а они сами, один за другим, падали в промоину заполненную мутной и вонючей жижей.