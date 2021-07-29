В Пакистане разверзлась дорога и поглотила рабочих: видео

Не только Германия и Китай, но и другие страны пострадали от наводнений, вызванных чрезвычайно большим количеством выпавших осадков. В столице Пакистана Исламабаде мощнейшие ливни превратили улицы города в бурлящие реки, которые смывали машины и людей. Власти пытаются устранить последствия природного катаклизма и провести подсчёт жертв среди населения.
По данным телеканала REN.TV, ливневые отводы не справились с выпавшим объёмом осадков. Дожди переполнили городскую канализацию, из-за чего сточные воды текли уже по улицам и переулкам, смывая преграды на своём пути.
Жители исламской столицы опубликовали в соцсетях множество впечатляющих сюжетов. В качестве примера можно привести видео, на котором вода подмыла дорогу до такой степени, что брусчатка покрытия под ногами рабочих стала осыпаться, а они сами, один за другим, падали в промоину заполненную мутной и вонючей жижей.
Власти Исламабада призывают жителей не паниковать, оставаться дома, а при вынужденных выходах в город, соблюдать предписанные меры безопасности.
Источник:
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Так не интересно!
Надеюсь спасли.