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В Пакистане разверзлась дорога и поглотила рабочих: видео

В Пакистане разверзлась дорога и поглотила рабочих: видео (1 фото)

Автор:
29 июля 2021 08:46
Сообщество : Аварии
Метки: видео   исламабад   ливни   падение   пакистан   потоп   провал   промоены   
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Не только Германия и Китай, но и другие страны пострадали от наводнений, вызванных чрезвычайно большим количеством выпавших осадков. В столице Пакистана Исламабаде мощнейшие ливни превратили улицы города в бурлящие реки, которые смывали машины и людей. Власти пытаются устранить последствия природного катаклизма и провести подсчёт жертв среди населения.

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Метки: видео   исламабад   ливни   падение   пакистан   потоп   провал   промоены   
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2  комментария
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11k
Татьяна Юсова Час назад
Слишком короткое видео, что дальше, спасли, не спасли...
Так не интересно!
Надеюсь спасли.
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
А вот сабянинская плитка так не проваливается, потому что он ее меняет два раза в год.
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