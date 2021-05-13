40 главных достопримечательностей Карелии

Национальный парк «Водлозерский»

Природный парк находится в Пудожском районе Карелии и на территории Архангельской области. Эта земля была заселена примерно 8 000 лет назад, здесь были найдены следы пребывания саммских, финских и славянских племен. Бассейн озера Водлозера и реки Илексы – это уникальный природный комплекс, площадь лесов которого больше, чем во всей Западной Европе. В парке организованы экомаршруты для туристов, сплавы по реке, спортивная рыбалка.