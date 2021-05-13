40 главных достопримечательностей Карелии

Карелия — удивительный край. Этот уголок России буквально создан для туризма, связанного с природой. Лето — пора рыбалки на многочисленных озерах и речках, охоты в дремучих лесах, зима — раздолье для лыжников, любителей покататься на снегоходах или более экзотическом транспорте: оленьей и собачьей упряжке. Кроме экстремального и активного отдыха есть и развлечения поспокойней: теплоходные круизы с осмотром многочисленных карельских достопримечательностей.
Музей-заповедник «Кижи»
Знаменитый карельский музей двойной направленности: архитектурной и этнографической. Из всего Заонежья сюда свезены памятники деревянного зодчества, от домов местных крестьян до часовен и величественного собора. Территория островного заповедника разделена на тематические сектора, представляющие культуру местных народностей (карелы, вепсы), пришлых русских и посвященные их совместному многовековому проживанию.
Водопад Кивач
Величественный четырехступенчатый водопад на реке Суна высотой 11 метров до зеркала чаши. Достопримечательность находится на территории одноименного заповедника, потому правила поведения соответствующие. Экскурсионный маршрут оборудован смотровыми площадками, беседками и туалетами. Посещение платное, можно заказать тематическую экскурсию по отдельной предварительной заявке.
Горный парк «Рускеала»
Памятник природы. Расположен близ Сортавалы на месте старых мраморных каменоломен. Под присмотром инструкторов туристов ждет увлекательный активный отдых с обследованием мест выработок и лесных массивов. Любителям адреналина предложат спуск по четырехсотметровому натянутому тросу над заполненным водой мраморным каньоном, предпочитающим познавательные экскурсии – спуск в 800-метровую полузатопленную шахту.
Ладожское озеро
Главная карельская достопримечательность – это самое крупное озеро в Европе и второе по величине в России. Длина водоема – 219 км, а ширина достигает 125 км. На берегах Ладоги множество природных красот: пляжи, горы и живописные острова, заповедные места. Популярны маршруты по святым местам: остров Валаам, Коневский монастырь. С богатой историей Ладоги можно познакомиться в древних городах, а Дороге жизни и Блокаде Ленинграда посвящены многочисленные мемориалы.
Онежское озеро
Здесь северная природа раскрывается в своей суровой красе. Главное развлечение – рыбалка. Трофей в виде местного лосося, хариуса или приличных размеров язя практически гарантирован. В конце июля гладь озера рябит от сотен парусов яхт и лодок: здесь проводится Open800 – ежегодная престижная регата. Теплоходных и лодочных туров по озеру много: от прибрежных до путешествия на дикие острова.
Валаамский Спасо-Преображенский монастырь
Расположенный на архипелаге северной части Ладоги мужской монастырь XIV века. Место паломничества верующих и обязательный для посещения туристами пункт маршрута. Представлен комплексом из нескольких храмов, скитов и подворий, разбросанных по островам. Верующих сюда привлекает слава Валаама, как святого места, здесь находится ряд знаменитых святынь: чтимых могил, мощей, икон.
Национальный парк «Ладожские шхеры»
Новообразованный национальный парк с непростой историей, связанной с территориальными спорами. Потому границы его не определены точно и инфраструктурой он не обзавелся. Большой плюс парка – нахождение близ Сортавалы, что облегчает возможность посещения. Здесь обитает краснокнижная кольчатая нерпа и редкий вид беркутов, за которыми приезжают понаблюдать экотуристы и ученые-биологи.
Гора Воттоваара
Добраться сюда непросто, местные жители если и покажут дорогу, то с неохотой – гора считается обителью злых духов. В Великую отечественную получила она грозное прозвище «Смерть-гора», ее окрестности стали ареной жутких боев. Туристов и исследователей привлекают необычные каменные строения непонятного происхождения, а увлекающихся эзотерикой – поиски перехода в иной мир, эдакой карельской Шамбалы.
Водопад «Белые мосты»
Этот 18-метровый водопад известен своим разным поведением, зависящим от сезона. Весной – ревущие фонтаны желтоватой от торфяных примесей воды, летом – спокойный и чистый, осенью – вновь бушующий и грозный, зимой – скульптура из ледяных кружев. Специализированных мест отдыха нет, имеется удобная поляна для палаточного лагеря возле чаши. Следует проявлять осторожность – нередки встречи с медведями.
Набережная Онежского озера в Петрозаводске
Петрозаводская набережная знаменита обилием размещенных здесь памятников. Такт как сооружение относительно новое, монументы большей частью представляют современное искусство. Самая знаменитая – «Кошелек удачи», который до блеска натирают туристы в надежде на материальное благополучие. Всего композиций порядка 10, но места на набережной предостаточно, так что ожидается пополнение.
Онежские петроглифы
Скалы онежского полуострова Бесов Нос испещрены 1000 выбитых на камне знаков, фигур. В основном – птиц, местного зверья, людей, лодок. Глубина борозд 1-4 мм, раньше были глубже, с момента их нанесения минуло 6000 лет. Встречаются и необычные символы в виде странных геометрических фигур, значение которых не установлено. Имеется и «новодел»: ради нейтрализации «нечисти» в XV веке местными монахами был выбит гигантский крест.
Озеро Урозеро
Озеро является гидрологическим памятником природы и вместе с прибрежной территорией образует природный заказник. Находится в 20 км к западу от Петрозаводска в Прионежском районе. Водоем треугольной формы, не имеет притоков, отделен перешейком от озера Сургубского. Площадь водного зеркала превышает 13 км2. Берега высокие, скалистые, а вода необыкновенно прозрачная, с синевато-зеленым оттенком.
Национальный парк «Водлозерский»
Природный парк находится в Пудожском районе Карелии и на территории Архангельской области. Эта земля была заселена примерно 8 000 лет назад, здесь были найдены следы пребывания саммских, финских и славянских племен. Бассейн озера Водлозера и реки Илексы – это уникальный природный комплекс, площадь лесов которого больше, чем во всей Западной Европе. В парке организованы экомаршруты для туристов, сплавы по реке, спортивная рыбалка.
Беломорские петроглифы
Это наскальные изображения датировки примерно III тысячелетия до нашей эры в Беломорском районе севера Карелии. Расположена достопримечательность в 1,3 км от специальной стоянки на трассе Сосновец-Беломорск, это расстояние преодолевается пешком по оборудованной тропке. Представлены петроглифы двумя тысячами изображений, собранными в группы: люди, животные, сражения, сцены охоты.
Карельский Зоопарк
Единственный в Карелии зоопарк находится в Сортвальском рйоне, у берегов озера Янисъярви. Территория 30 гектаров окружена лесом, сохранены все природные ландшафты, устроены водоемы для водоплавающих птиц. Здесь проживает 500 животных и 150 птиц: еноты, олени, зубры, тигры, редкие экзотические виды. Для детей устроен контактный зоопарк с неопасными животными.
Выгозеро
Обширное водохранилище было образовано в результате строительста Беломоро-Балтийского канала, в подпоре реки Нижний Выг и Выгозера. При этом озеро увеличилось вдвое, площадь составляет 1143 км2. Водоем имеет неровные края, множество заливов и островов. Через него проходит туристическая линия по Беломоро-Балтийскому каналу, курсируют суда. На берегах много турбаз, летом вода хорошо прогревается, есть песчаные пляжи.
Национальный парк «Паанаярви»
Уникальное озеро Паанаярви с окрестными лесами превратили в национальный парк, доступный туристам. Едут сюда ощутить единство с природой, понаблюдать за обитателями здешних лесов. Территория оборудована тропами, избушками для ночлега, местами для палаток и разведения огня. Перед посещением необходимо зарегистрироваться в поселке Пяозерский, во время экскурсии строго соблюдать предписания сотрудников парка.
Гора Паасо
Название происходит от сокращенного финского названия Паасонвуори. Находится вблизи города Сортвала. Высота горы всего 79 метров, но с ее вершины открываются прекрасные виды на окрестные леса, озеро Кармаланъярви и реку Хелюлянйоки. На склонах горы обнаружены остатки городища древних карел XII – XIII века, служившего оборонительным укреплением. Руины не сохранились, все археологические находки выставлены в музее города Сортвала.
Ильинский Водлозерский погост
Остров Малый Колстогров в водах Водлозера приютил небольшой мужской монастырь в XVI веке. Ныне это действующее религиозное учреждение и памятник федерального значения. После революции был заброшен и уцелел практически полностью из-за труднодоступности. Окружен мрачным мистическим ореолом, причиной тому ряд насильственных и таинственных смертей послушников и духовенства.
Водопад «Воицкий Падун»
Мощный водопад находится на реке Нижний Выг в Сегежском районе, близ поселка Надвоицы. Его второе название – Воец, от слова «вой», который издает падающая вода. Место упоминается с XVI века, по легенде здесь погибли остатки войска Лжедмитрия, водопад описывали Державин и Пришвин. Добраться до места можно на автомобиле, от трассы «Кола» ведет указатель к селу и к Войцу.
Водопад Куми-порог
Этот водопад называют великаном и одной из главных достопримечательностей севера Карелии. Находится на реке Войница, в Калевальском районе, недалеко от финской границы. Высота водного потока превышает 14 метров, поэтому он по праву считается самым высоким равнинным водопадом региона. Окружен густыми вековыми лесами, рокот воды раздается на многие километры вокруг. Как сам водопад, так и окрестности очень красивы, но маршрут достаточно труднодоступен.
Костомукшский заповедник
Создавался как своеобразный полигон для исследования негативного влияния тяжелой промышленности на биоценоз, в частности – близлежащего обогатительного комбината. Славится наличием всего набора типичной таежной птицы: глухаря, рябчика, тетерева, других – всего 182 вида. Попадаются медведь, лось, обилие белок. Статус территории налагает определенные запреты для посетителей.
Шелтозерский вепсский этнографический музей
Единственный музей вепсской культуры в России. Насчитывает 6000 экспонатов, посвященных традиционным промыслам и быту этой карельской народности: резьбе по камню, вышивке, земледелию, охоте. Расположен в классическом вепсском жилище, ранее – доме купца Мелькина. Кроме экскурсии, посетителям предложат отведать калитки — традиционную выпечку и послушать национальное хоровое пение.
Рускеальские водопады
Излюбленное место российских каякеров – любителей экстремального сплава. Каскад невысоких водопадов, которые из-за крутизны и высоты нельзя назвать обычными порогами. Шириной и стремительностью речка Тохмайоки не отличается, потому здесь идеальное место для освоения этого спорта, разумеется, с опытным инструктором. Здесь снимали «А зори здесь тихие», потому места многим туристам кажутся знакомыми.
Марциальные Воды
Этот грязевый бальнеологический курорт открывал еще Петр I, пожелавший иметь в России место отдыха и лечения, подобное европейским «водам». Базой лечебницы стали железистые минеральные источники и сульфидные иловые грязи. Упор в процессе оздоровления сделан на безмедикаментозные процедуры, посетителям предложат и современные способы лечения и релаксации, вроде СПА и гирудотерапии.
Муромский монастырь
Расположенный на небольшом мысе между Онежским озером и устьем Муромки мужской монастырь. Добраться сушей сюда практически невозможно – кругом болота, только на лодке. Большая часть архитектурного ансамбля разрушена, восстановлены лишь необходимые монахам здания: трапезная, кельи, небольшая церковь. Монастырь со строгими правилами, о посещении необходимо договариваться предварительно.
Деревня Кинерма
Старинная деревня карел-ливикков во всей красе. На 16 дворов проживает здесь всего 5 человек, радостно встречающих гостей. Туристов проведут по подворьям, расскажут о ремеслах исчезающей народности, предложат попробовать изготовить карельскую куклу и посидеть за ткацким станком. Среди услуг также баня и чаепитие с сульчинатами и калитками – местной выпечкой. Заезд по предварительной записи.
Озеро Янисъярви
Оно же озеро Заячье, сотворенное упавшим метеоритом 700 млн лет назад. Небольшой водоем овальной формы, буквально усеянный небольшими островками и с заросшими сосняком берегами. Приезжают сюда рыбачить и трофеи попадаются знатные. Излюбленное место спиннингистов, добывающих в темных водах исполинских щук. Кроме этого хищника клюют окунь, ерш, ряпушка, деликатесный сиг и налим.
Водопад Киваккакоски
Один из пеших маршрутов парка Паанаярви ведет аккурат к этому водопаду. Высота – 12 метров, чаша оборудована дамбой. На месте экскурсии проложены деревянные мостки, подходы защищены ограждениями. Водопадом можно только полюбоваться: купание, ловля рыбы запрещены, даже камешки кидать нельзя, все ради сохранения первозданности. В оборудованном месте поблизости можно расположиться на пикник.
Морской музей «Полярный Одиссей»
Петрозаводский музей действующих моделей парусников. Посетителям разрешено все трогать, разглядывать и фотографироваться от души. Все экспонаты связаны с парусным флотом, часть моделей регулярно участвует в международных соревнованиях и фестивалях, на некоторых совершались настоящие морские экспедиции. Посещение платное, однако цена чисто символическая, также проводятся мастер-классы.
Богоявленская церковь в селе Челмужи
Этому деревянному строению уже 350 лет. После революции церковь постигла судьба всех религиозных сооружений – запустение и разграбление. В годы войны частично разобрали высокую колокольню, служившую ориентиром для артиллерии гитлеровцев, но вскоре она была отстроена в качестве памятника деревянного зодчества. Было восстановлено убранство и элементы росписи, заново собран иконостас.
Ботанический сад ПетрГУ
Сад имеет двойное назначение: сохранение эндемичных видов и акклиматизация к суровым условиям Карелии теплолюбивых культур. На 367 га произрастает почти 1200 видов растений. Разделен на сектора, в том числе дендрарий, селекционный отдел, плодово-ягодных культур, травянистой, декоративной и лекарственной флоры. Имеется собственный банк семян и питомник, выращивающий образцы на продажу.
Культурно-выставочный центр имени Гоголева К.А
Кронид Гоголев -всемирно известный художник-резчик, работы которого узнаваемы по характерному стилю. Центр не только представляет грандиозные панно и миниатюры работы мастера, при нем открыты курсы для желающих овладеть тонким искусством резьбы, проводятся конференции, регулярно проводят выставки других художников, фотографов, скульпторов. Любой тур по Сортовале обязательно включает посещение центра.
Национальный музей республики Карелия
Коллекции музея включают практически все, связанное с историей края, больше 200 тысяч единиц хранения. От археологии с этнографией до карельской фауны, о которых расскажут на экскурсиях. Особенность учреждения – наличие специальной историко-игровой комнаты, где можно пощупать любой предмет, примерить национальные костюмы, попробовать себя в традиционных ремеслах.
Древний вулкан Гирвас
100 км по трассе «Кола» отделяют Петрозаводск от древнейшей карельской достопримечательности: давно потухшего вулкана Гирвас. Угадать огнедышащего исполина в нем сейчас тяжело, ведь минуло 3 млрд лет. Жерло превратилось в озеро, склоны поросли лесом, водопад заперли дамбой для контролируемого сброса воды. Здесь снимали свежий ремейк «А зори здесь тихие», так что туристов ожидают вполне узнаваемые ландшафты.
Остров добрых духов
Уникальный самодеятельный музей на острове, где все экспонаты привезены или сооружены на месте энтузиастами. Все благодаря легенде, дескать в каждую скульптуру и постройку вселяется дух, приносящий создателю неимоверную удачу. Ракеты, гигантские комары, фигуры людей, избушки и прочее. Правда согласно другой легенде найти его непросто: духи не пустят абы кого, лишь достойного их покровительства.
Военный комплекс «Гора Филина»
Уникальный музей военной истории, представляющий собой бункер в гранитной скале. Здесь располагался финский запасной штаб командования Ладожской оборонной бригады. В подземелье воссозданы командный пункт, бытовые помещения, склады, узлы обороны и развернуты экспозиции вооружения и амуниции воевавших сторон. 23 июня ежегодно проводятся «Забытые уроки истории» — совместный российско-финский фестиваль.
Успенская церковь в Кондопоге
Храм частично действующий, летом здесь проводят праздничные службы. В остальное время деревянная церковь является музеем, филиалом местного краеведческого. Является последним зданием религиозного значения, выполненным из дерева после ее четвертой перестройки в XVIII веке. Все храмы позже уже возводили каменными. Внутри обустроены стенды с документацией и экспонатами, посвященными истории церкви. Уничтожена пожаром 10 августа 2018 года, планируется восстановление.
База отдыха «Ладожская Усадьба»
Загородный курорт находится на берегах залива Ниэмелянхови, в 16 км от города Сортвала. Комплекс коттеджей премиум-класса расположен на обширной парковой территории. Есть собственная бухта и пляж на Ладоге, с организацией водных развлечений. Для маленьких гостей устроена детская площадка, живой уголок и центр творчества. Жемчужиной комплекса считается православный храм. Проводятся экскурсии к достопримечательностям Ладоги.
Центр активного отдыха «Ялгора»
Первый горнолыжный курорт Карелии сегодня разросся до круглогодичного центра семейного отдыха. Находится в местечке Пиньгуба в Прионежском районе, у побережья губы Ялгуба Онежского озера. От Петрозаводска до курорта около 30 км. Оборудованы 4 горнолыжные трассы с подъемниками, на вершине можно согреться в панорамном кафе. Летом открывается велолагерь, работает 20 метровый участок для скалолазания, доступны экомаршруты.
Источник:
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