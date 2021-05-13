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40 главных достопримечательностей Карелии

40 главных достопримечательностей Карелии (41 фото)

Автор:
13 мая 2021 10:19
Сообщество : Путешествия
Метки: достопримечательности   карелия   красота   отдых   природа   фото   
372
41

Карелия — удивительный край. Этот уголок России буквально создан для туризма, связанного с природой. Лето — пора рыбалки на многочисленных озерах и речках, охоты в дремучих лесах, зима — раздолье для лыжников, любителей покататься на снегоходах или более экзотическом транспорте: оленьей и собачьей упряжке. Кроме экстремального и активного отдыха есть и развлечения поспокойней: теплоходные круизы с осмотром многочисленных карельских достопримечательностей.

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Метки: достопримечательности   карелия   красота   отдых   природа   фото   
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